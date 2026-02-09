SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)

    El comentado paso del cantante por el espectáculo deportivo estuvo lleno de simbolismos, guiños y alusiones a su vida en Puerto Rico. La vestimenta no se escapó de aquello.

    Por 
    Equipo de Culto
    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)

    Muchos detalles se sucedieron en los casi 14 minutos que se extendió la ya histórica y muy comentada presentación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl que se realizó este domingo 8 en el estadio Levi’s de Santa Clara.

    Hoy, todos analizan guiños, alusiones, homenajes, invitados... no es para menos, después de todo es la primera actuación íntegramente en español en el evento, lo que ha llevado a algunos a hablar del Súper Tazón.

    Entre los muchos detalles que surgieron, uno de los que más cautivó fue la vestimenta del puertorriqueño. “(...) un atuendo angelical ligeramente blanquecino. Sus zapatillas, sus pantalones con pinzas, su camiseta de fútbol americano acolchada de linebacker eran casi del color de las líneas laterales del campo de fútbol. Llevaba la camiseta recortada hasta unos dedos por encima de la cintura (lo que podría llamarse las proporciones preferidas de Bad Bunny) y en la espalda ponía “Ocasio”, parte de su nombre completo: Benito Antonio Martínez Ocasio. En la camiseta aparecía el número ’64′, lo que provocó que los espectadores se lanzaran a buscar en internet qué significaban esos dígitos", describió The New York Times acerca de su atuendo.

    De hecho, muchos espectadores especularon hacia distintas direcciones con aquel número: ¿Era una referencia al año de nacimiento de su madre; un guiño a su álbum de 2020 El Último Tour del Mundo, que fue el primer álbum en español en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros; o, lo que es mucho más solemne, se refería al número inicial de muertos reportados por el huracán María, una cifra oficial muy discutida, que finalmente se corrigió y se fijó en 1427? Al terminar la actuación, la revista Complex Magazine informó que el número era una referencia al difunto tío del cantante, quien lo había llevado en su tiempo como jugador de fútbol americano.

    Si el primer enigma ya estaba resuelto, había otro que descifrar: ¿qué marca vistió al puertorriqueño en una de las citas más memorables de su carrera?

    Otro guiño hispanohablante

    La pregunta sobre todo es válida porque Benito Antonio Martínez Ocasio se ha caracterizado por las propuestas estilísticas con grandes diseñadores, siempre vinculado a la alta costura y a nombres de perfil mayúsculo. Eso sí, esta vez el astro optó por algo menos exuberante.

    Una marca global pero de origen hispanohablante: Zara. “Tampoco es casual su implicación en una propuesta, la de Bad Bunny, que este año tiene tantas connotaciones políticas. Zara es una de las marcas globales de moda asequible más conocidas del mundo: que el cantante haya decidido mostrarse con una firma popular en un momento tan importante y no con una prenda de un diseñador inalcanzable lanza también un mensaje a la audiencia”, puntualiza el diario español El País.

    La cadena española hoy vende trajes similares por 250 dólares. Zara también vistió a los bailarines, la banda y la orquesta.

    El blanco por lo demás es uno de los colores predilectos del cantante y con él ha protagonizado grandes momentos mediáticos, como cuando acudió a la gala más importante de la industria de la moda en Estados Unidos, el baile del MET, con un traje con la espalda descubierta y una cola de ocho metros. La propuesta fue confeccionada por el francés Simon Porte Jacquemus, uno de sus creativos favoritos, con el que juega a adoptar siluetas y elementos claramente femeninos.

