Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

El show de medio tiempo realizado por Bad Bunny durante el Super Bowl 2026, transmitido durante la noche del domingo 8 de febrero, tuvo cuotas históricas. Se convirtió en la presentación de entretiempo más vista de la historia hecha en este evento deportivo y presentó un mensaje colectivo de identidad latinoamericana, ligado a la idea de que “Lo único más fuerte que el odio es el amor”.

Sin embargo, desde la vereda MAGA (el grupo republicano que sigue la idea de Make America Great Again) siguieron su línea de desprecio al concierto del puertorriqueño, organizando su propio “show de medio tiempo”: el All-American Halftime Show.

Desde que el 28 de septiembre de 2025 se anunció oficialmente a Bad Bunny como el artista del entretiempo del Super Bowl 2026, el Partido Republicano, representado mediáticamente en gran medida por el presidente Donald Trump, expresó su descontento con esta elección. El mandatario, en una entrevista en Newsmax, calificó la selección como “ridícula” y ninguneó al artista, afirmando que “no sabía quién era” y que la NFL estaba trayendo a desconocidos en vez de “estrellas americanas”.

Bajo esta idea, la iniciativa del Super Bowl fue respondida por Turning Point USA (TPUSA), una organización estadounidense fundada en 2012 por Charlie Kirk -asesinado el año pasado- y Bill Montgomery que difunde valores conservadores en institutos, colegios y universidades. El proyecto se ha consolidado como una de las fuerzas más notorias del conservadurismo universitario de su país y recibe financiamiento de fundaciones y políticos republicanos.

TPUSA anunció el pasado octubre la realización de un show musical organizado por ellos que se transmitiría en redes sociales al mismo horario que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, en un ejercicio de “contraprogramación” que apuntaba a “una opción alternativa de entretenimiento que celebraría la fe, la patria y la familia”. Este recibió el nombre de All-American-Halftime Show y cumplió su promesa horaria: se emitió a la misma hora que el show del piertorriqueño en los canales de YouTube de TPUSA y de Charlie Kirk, en Rumble y en algunas señales de televisión, aunque a última hora fracasó el plan de transmitirlo por X (TPUSA acusó “restricciones de licencias”).

¿Qué pasó en el show?

All-American Halftime Show fue pregrabado en un estudio localizado en Atlanta, Georgia. Contó con homenajes al fallecido Charlie Kirk e interpretaciones musicales de los cantantes de country Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, pero lo más llamativo y esperado fue la presentación del cantante estadounidense Kid Rock.

El músico ha llamado la atención durante los últimos años por su lealtad y apoyo visible al gobierno de Donald Trump, participando en eventos del Partido Republicano y afirmando que el mandatario es “el mejor presidente que han tenido” y “un asesino de dragones por cómo combate la cultura woke”.

A través de un comunicado y antes de su show transmitido ayer, Kid Rock declaró lo siguiente: “Estamos abordando este espectáculo como David y Goliat. Competir con la maquinaria del fútbol americano profesional y una superestrella mundial del pop es casi imposible, ¿o no?”.

Respondiendo a eso, la transmisión en vivo desde el canal de YouTube de TPUSA tuvo 20 millones de reproducciones y 3.7 desde el canal de Charlie Kirk; en la primera emisión tuvieron un peak de espectadores simultáneos de aproximadamente 6 millones, representando un gran éxito. Sin embargo, la expectativa de “competir” con el espectáculo de la NFL palideció, considerando que el espectáculo de Bad Bunny se convirtió en el más visto de los conciertos de medio tiempo del Super Bowl, con una cifra récord de 142 millones de espectadores.

Sumado a esto, mientras el show del puertorriqueño recibió grandes elogios, la prensa estadounidense cuestionó la calidad del All-American Halftime Show, criticando sus descoordinaciones horarias, su énfasis en la recaudación monetaria y el uso “descarado” de playback, sobre todo durante la presentación de Kid Rock.

William Earl, director ejecutivo digital de Variety, describió al evento como “una noche de música chapucera que parecía poco entusiasta desde el principio”, complementando con la siguiente afirmación: “Desafortunadamente, el All-American Halftime Show no pudo evocar mucho más que un encogimiento de hombros, con actuaciones poco entusiastas de pop country que mostraron las limitaciones de reservar un gran espectáculo con un talento mínimo”.

Por último, comparó el final del espectáculo de Bad Bunny, que cerró con el mensaje “Lo único más fuerte que el odio es el amor”, con la conclusión del show de TPUSA que terminó con un QR para pedir donaciones.

Para The Hollywood Reporter, el editor de la sección de Música Ethan Millman expresó que los cantantes “entregaron casi media hora de música country cargada de religión, girando hacia el jingoísmo y la vergüenza ajena”.

Por otro lado, el periodista Miles Klee escribió para Wired que el evento “fue exactamente lo que se podía esperar” y que “la juerga estrellada de TPUSA no estuvo particularmente impulsada por dar un mensaje y ni siquiera fue provocativa”.

Rolling Stone en español, por su lado, tituló: “El vergonzoso show de medio tiempo de Turning Point”.

El evento no recibió apoyo directamente del presidente Donald Trump, a pesar de que fue organizado por un colectivo que históricamente ha sido muy cercano a él y que la idea de un espectáculo de entretiempo “por y para americanos” fue insinuada por el propio mandatario.

De hecho, el político organizó una junta para ver el Super Bowl en su club Mar-a-Lago y se reporta que vio el concierto de Bad Bunny en vez del All-American Halftime Show. Sus críticas al espectáculo del puertorriqueño, publicadas en su red social Truthsocial, también parecen indicar que no vio la presentación de TPUSA mientras fue emitida.