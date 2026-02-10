El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24

Muchos espectadores prefirieron pasar la Navidad con Timothée Chalamet. Marty Supremo, la película más reciente del actor estadounidense, se posicionó segunda en la taquilla norteamericana durante esa festividad, sólo quedando por debajo de Avatar: Fuego y cenizas, la tercera parte de la saga de James Cameron.

Tras ese sólido debut, ha mantenido el tranco y le acaba de arrebatar a Todo en todas partes al mismo tiempo (2022) el primer lugar como el filme más taquillero de A24 (con US$ 147 millones a nivel global). Eso incluye los números de Latinoamérica, donde se estrenó entre enero y febrero. ¿Cómo lo consiguió?

La apuesta era ambiciosa: una cinta sobre un jugador de tenis de mesa de los años 50 con una extraoirdinaria capacidad para embaucar a su entorno, dirigida por un director talentoso (Josh Safdie) pero que nunca había realizado un proyecto de este calibre.

Su gran reclamo era el propio Chalamet. Tras sumar aciertos en el cine de gran escala (las dos Dune, Wonka), se las arregló para alcanzar éxito comercial con Un completo desconocido (2024), el largometraje biográfico de Bob Dylan. Seguramente muchos se sintieron atraídos por ver en pantalla un período clave del cantautor estadounidense, pero el grueso de la audiencia llegó atraída por su actor principal.

Marty Supremo, que acaba de superar la taquilla mundial de ese título, ha terminado de despejar las dudas sobre su capacidad de ser un imán para el público incluso si no está respaldado por una gran franquicia. Pero ha costado trabajo.

Chalamet visitó Brasil a inicios de diciembre. El intérprete llegó a Sao Paulo para participar en la edición 2025 de la CCXP, el evento que reúne a las películas, las series y los videojuegos, y que rara vez funciona como plataforma de lanzamiento para filmes no basados en propiedad intelectual. Vestido con buzo y sudadera, no dudó en ocupar una chaqueta con los colores de la bandera brasileña y dejarse encantar con el cariño del público local.

Antes, en octubre, convocó a sus fans a una función en Nueva York en que mostró los primeros 30 minutos de la cinta. Para deleite de la fanaticada que atiborró el Regal Times Square, el actor se presentó en el lugar rodeado por hombres con cascos gigantes que simulaban la ya icónica pelota naranja del largometraje.

La campaña también ha tenido un fuerte despliegue digital: lo más llamativo ha sido un video que semejaba una videollamada de Zoom en que Chalamet intercambiaba ideas con el departamento de marketing de la producción. Una de las más extravagantes consistía en pintar la Estatua de la Libertad de naranjo, –de nuevo– acorde con el color principal de Marty Supremo.

Aunque en Brasil estuvo acompañado por Josh Safdie y la premiere realizada en Los Angeles (EE.UU.) congregó a todo el elenco, el actor se ha echado al hombro toda la campaña. Una diferencia radical con lo que él mismo ha vivido con las entregas de Dune, donde hay un elenco más amplio de figuras (Zendaya, Rebecca Ferguson, el director Denis Villeneuve) aportando la misma fuerza a la promoción.

A ratos la ficción parece haberse fusionado con la realidad: si el protagonista de la película, Marty Mauser, se esmera por alcanzar la cima (dejando a múltiples heridos en el camino), la estrella de Llámame por tu nombre (2017) ha sudado la gota gorda para que el público vaya a ver su último filme.

Incluso sus declaraciones han despertado preguntas sobre si la fanforrenería de uno ha contagiado al otro (le dijo a un reportero que esta era su mejor actuación y que lleva “como siete u ocho años ofreciendo actuaciones de primera línea con un compromiso inmenso. Y es importante decirlo en voz alta porque la disciplina y la ética de trabajo que pongo en estas cosas... No quiero que la gente las dé por sentado”). Como sea, la apuesta ha dado resultados.

El boca a boca seguramente ha ayudado. La cinta sumerge al espectador en un frenético viaje en el que vemos a un protagonista dispuesto a todo con tal de conseguir su meta. Mientras salta entre Nueva York, Londres y Japón, y abarca cerca de un año, la intensidad no decae y el magnetismo que expresa su protagonista se conserva hasta el último segundo. Tiene varias capas, pero para el público que no busca más que escapismo la experiencia es satisfactoria.

Es un éxito para A24, pero –mirado desde otro lado– puede parecer lo mínimo para el desembolso del estudio. Como se ha reportado anteriormente, Marty Supremo es la película con mayor presupuesto de la compañía y el principal símbolo dentro de la estrategia de la firma por hacer producciones más costosas. Hasta ahora ha tenido aciertos (Guerra civil, su tercer título más taquillera) y tropiezos (La Máquina: The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Dwayne Johnson), pero luce firme en ese camino.

El largometraje Josh Safdie parece dar justo en el clavo de su objetivo: un filme de convocatoria masiva que es capaz de conseguir el interés de los premios y que se construye alrededor del carisma y matices de un actor en el mejor momento de su carrera.

Para Chalamet, quien podría ganar su primer Oscar en marzo por su encarnación de Marty Mauser y a fin de año estrenará la tercera parte de Dune, es la confirmación de que puede hacer prácticamente lo que se le dé la gana y saldrá airoso. ¿Es el nuevo Leonardo DiCaprio? ¿O un sucesor de Tom Cruise? Son interrogantes que quedan girando mientras su vibrante actuación continúa causando furor en el mundo.