Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

Luto en el mundo de la TV y el espectáculo de Estados Unidos. El actor James Van Der Beek, conocido por su papel de Dawson, el protagonista de la serie adolescente Dawson’s Creek, clásico de finales de los años 90 -un emblema de esos días, un suceso en la era pre streaming-, ha muerto este miércoles 11 de febrero. Tenía 48 años.

Nacido en 1977 en Cheshire, Connecticut, también se hizo célebre por encarnar a Elijah Mundo en CSI: Cyber.

El intérprete fue diagnosticado con un cáncer de colon en noviembre de 2024 y en los últimos meses sus apariciones públicas eran muy acotadas.

Van Der Beek empezó su carrera de forma muy prematura en los 90, pero su fama global llegó gracias a su papel de Dawson Leery en la serie juvenil, que supuso una vitrina para otro grupo de actores de edad similar. Su carisma y empatía conquistaron al público, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos de la audiencia.

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que atrajo a miles de fans y que, además, sirvió para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, que da información y apoyo a quienes padecen la enfermedad. Sin embargo, aunque le esperaron hasta el último momento, finalmente Van Der Beek no apareció.

“Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí”, contaba entonces Michelle Williams, una de las organizadores del evento.

Van Der Beek siempre fue muy abierto con respecto a su enfermedad, de la que habló con los medios y en sus redes sociales en más de una ocasión. No la ocultaba y siempre intentó que sirviera como lección de vida.

Cuando la hizo pública, en noviembre de 2024, aseguró que era optimista. “Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”, explicaba entonces en su cuenta de Instagram.

Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek en 2010, y juntos tenían seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Su familia ha hecho público su deceso.