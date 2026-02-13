Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

Chayanne. Foto de archivo Instagram

Chayanne - Estadio Nacional

Ya despachó una exitosa residencia de ocho fechas en Movistar Arena, en 2025. Pero a menos de un año, el fervor local por Chayanne no amaina e incluso alcanza para una gira por estadios que pasa por Concepción, Viña del Mar y cierra este 14 de febrero en el Estadio Nacional. Entradas en el sistema Ticketmaster.

Pet Shop Boys - Movistar Arena

El afamado duo de Neil Tennant y Chris Lowe no solo será el número anglo del Festival de Viña (donde agotaron tickets en menos de 72 horas), sino que también ofrecerán un show en solitario en el Movistar Arena, el mismo lugar en que presentaron un contundente (y repleto) show en 2023. Un clásico absoluto del pop, con un extenso repertorio y una buena puesta en escena, promete ser uno de los imperdibles de la temporada. Entradas en Puntoticket.

Miguel Bosé - Movistar Arena

El ídolo de la canción española regresa a Chile para presentarse en dos noches en el Movistar Arena, 25 y 26 de febrero, en el marco de su Importante Tour. Una noche en que promete revisar lo mejor de su catálogo, con una ambiciosa puesta en escena. También pasará por el Gran Arena Monticello el 1 de marzo. Entradas por Puntoticket y Ticketmaster.

Alejandro Sanz - Estadio Bicentenario La Florida

El astro español vuelve al país para presentar su espectáculo ¿Y ahora qué?, en promoción de su reciente disco del mismo título, que pasará por Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. El show presentará lo mejor de sus clásicos con lo más reciente de su repertorio. El encuentro será el próximo 28 de febrero en el Estadio Bicentenario La Florida. Entradas por Ticketmaster.

Zaz - Teatro Caupolicán

La cantante francesa Zaz vuelve a Chile para presentarse en un show de carácter teatral y cinematográfico, marcado por su nuevo disco Sanos y Salvos y una etapa de madurez personal y artística. El concierto está agendado para el 1 de marzo en el Teatro Caupolicán. Entradas por Puntoticket.

AC/DC - Parque Estadio Nacional

La leyenda del rock clásico vuelve a Chile, tras una larga ausencia, para despachar lo mejor de su rock crudo y directo, en el marco del tramo latinoamericano de su tour Power Up. Un encuentro en dos fechas en el Parque Estadio Nacional, el 11 y 15 de noviembre. Quedan entradas para el segundo show, en Ticketmaster.

Bryan Adams - Movistar Arena

El canadiense vuelve a Chile para presentarse con su gira Roll With The Punches, en la que recorre sus grandes éxitos. Una noche en que sonarán temas como Summer of ‘69, (Everything I Do) I Do It for You, entre otros. El show está agendado para el 17 de marzo en Movistar Arena. Entradas por Puntoticket.

Soda Stereo - Movistar Arena

Si hay un show que genera curiosidad es este. El regreso del afamado grupo argentino, con Zeta Bosio y Charly Alberti, sumando de manera virtual al fallecido Gustavo Cerati. Un encuentro con la leyenda en una propuesta solo posible gracias a la tecnología, pero que apuesta a ser uno de los eventos más llamativos del año. Tendrán 4 fechas, 26,27, 28 y 29 de marzo en el Movistar Arena. Entradas en Puntoticket.

Travis - Teatro Coliseo

Los escoceses llegan a Chile para presentarse en una breve gira que incluirá presentaciones en Viña del Mar (25 marzo), Frutillar (27 marzo), Concepción (como parte de REC, 28 y 29 de marzo) y el teatro Coliseo en Santiago (1 de abril). Una buena oportunidad para verlos en contextos diferentes, donde repasarán lo mejor de su material. Las entradas para Santiago están disponibles en Puntoticket.

Public Image LTD - Club Blondie

El legendario proyecto del inglés John Lydon, considerado un emblema del postpunk, regresa al país para presentarse en el Club Blondie el próximo 15 de abril. Una noche para el recuerdo. Entradas por el sistema Blondietickets.

Cris MJ - Estadio Nacional

Era uno de los hitos que le faltaban a la música urbana chilena. Con algunos de sus artistas haciendo varias fechas en lugares como el Movistar Arena, el paso de un estadio aparece como una opción natural. El primero que se animó con el coliseo de Ñuñoa es Cris MJ, el “más que suena”. Un show ambicioso, agendado para el 17 de abril. Entradas por Puntoticket.

Mac Demarco - Teatro Caupolicán

El canadiense, una influencia clara en las nueva escena del indie chileno, vuelve al país para presentar su más reciente álbum Guitar, y lo mejor de su discografía. Serán dos fechas, 18 y 19 de abril en el Teatro Caupolicán. Entradas por el sistema Puntoticket.

Festival Canción Nacional - Parque Estadio Nacional

Un evento que promete mantenerse en el tiempo con curatorías temáticas, es la que presenta Canción Nacional. Un hito que arrancará el 25 de abril en el Parque Estadio Nacional reuniendo a íconos como Illapu, Inti Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún. Exponentes clásicos de la canción chilena. Entradas por el sistema Ticketplus.

Jorge Drexler - Movistar Arena

A dos años y fracción de su última visita, el cantautor uruguayo regresa al país, como parte de su gira latinoamericana que pasará además por Argentina, Brasil y Uruguay. El artista cantará en el Movistar Arena el 25 y 26 de abril, en dos noches que prometen revivir su impronta reflexiva. Entradas por Puntoticket.

Megadeth - Movistar Arena

“Megadeth, aguante Megadeth”, el clásico grito de aliento de los fans a la banda de Dave Mustaine, se escuchará por última vez en Chile. Las leyendas del metal tocarán en su anunciada gira de despedida el 4 y 5 de mayo en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.

Mon Laferte - Movistar Arena

Además de su próxima presentación en el Festival de Viña, la estrella chilena del pop llega al país a mostrar su Femme Fatale Tour, el 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche en que promete desplegar toda la intensidad y personalidad de su más reciente álbum homónimo lanzado en 2025. Entradas por Puntoticket.

Natalia Lafourcade - Movistar Arena

La artista mexicana llega a Chile con el éxito de su álbum Cancionera, con el que acaba de ganar el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino. Llega a Chile para presentarse el 22 de mayo en un formato íntimo, solo a voz y guitarra, como si estuviera en su habitación. Entradas por Puntoticket.

Ricardo Arjona - Movistar Arena

El guatemalteco de las cosas simples llega a Chile con su gira Lo que el seco no dijo. Se trata de una experiencia desplegada en 10 fechas en el Movistar Arena (5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20 de junio). Un tipo querido en el país, Arjona se alista a ratificar su larga historia local. Entradas vía Puntoticket.

Rosalía - Movistar Arena

Probablemente el concierto clave del semestre, será la presentación de la catalana Rosalía. La estrella llega al país con la gira en que presenta su ambicioso y sinfónico nuevo disco, Lux. Un espectáculo que no escatima es despliegue y la habitual inquietud artística de la cantante. Entradas por Puntoticket.