AC/DC vuelve a Chile después de 30 años: el show será en el Parque Estadio Nacional

Se acabó el misterio y la ansiedad de los fanáticos. Tal como publicó Culto a mediados de octubre, AC/DC volverá a Chile.

Será su segunda vez por el país luego de aquel lejano y legendario martes 22 de octubre de 1996, cuando arrasaron en el Velódromo del Estadio Nacional en hasta ahora su única cita en la capital, como parte de la promoción de Ballbreaker, su LP de estudio número 13, lanzado precisamente un año antes. Reunieron a cerca de 20 ml personas.

CHRISTIAN IGLESIAS

Podría incluso haber existido una segunda oportunidad: a fines de 2009, el conjunto retornó a Sudamérica como parte de la gira Black Ice, pero sólo pasaron por Brasil y Argentina, donde grabaron el DVD Live at River Plate. En el caso chileno, el Estadio Nacional -único lugar posible para recibirlos- no se encontraba habilitado, ya que estaba sometido a una de sus últimas grandes remodelaciones.

Cuándo es el show de AC/DC en Chile

Hoy, esos fantasmas ya no existen. Según confirma la productora DG Medios, el conjunto -uno de los más exitosos del rock de todos los tiempos- pasará por Santiago el próximo miércoles 11 de marzo de 2026.

El lugar escogido será el Parque Estadio Nacional, espacio que se ha abierto a los megaeventos en el último tiempo y por donde ya han pasado nombres como System of a Down, Green Day o Guns N’ Roses.

AC/DC John Raptis

La venta de entradas tendrá un solo proceso general y parte este viernes 7 de noviembre a a las 10.00 horas, a través del sitio Ticketmaster.

Los precios y las ubicaciones se publicarán en las próximas horas.

Así aterrizan en Santiago

¿Y cómo llegará el grupo de Back in black a su nuevo cara a cara con los seguidores nacionales?

Su última década ha sido una constante reconstrucción. Piezas pasadas que se caen, mientras otras aparecen para sostener el presente y el futuro.

En la segunda parte de 2014, el guitarrista Malcolm Young, uno de sus integrantes fundacionales, se retiró del conjunto debido a un diagnóstico de demencia senil. Sólo un año después, otro miembro esencial, el baterista Phil Rudd, fue sentenciado con arresto domiciliario por amenazas de muerte a un exempleado, y por posesión de metanfetamina y marihuana: sus días en la banda estaban contados.

Sólo en la temporada siguiente, en 2016, el también histórico cantante Brian Johnson dejó de presentarse en vivo con la agrupación debido a problemas de sodera, pero había que continuar: la filosofía de AC/DC de retroceder nunca rendirse jamás los llevó a fichar temporalmente a Axl Rose, de Guns N’ Roses, como vocalista.

Pero las bajas seguían. Ese mismo 2016, Cliff Williams, bajista del grupo desde los 70, anunciaba que abandonaba sus filas. El destino parecía no tener mucha vuelta y se mostraba aún más áspero cuando el propio Malcolm Young fallecía en 2017.

Pero AC/DC nunca claudica ni cae doblegado. En 2020, nuevamente encabezados por Johnson (78) y por otro incombustible, el guitarrista y eterno colegial Angus Young (70), la agrupación lanzó el álbum Power up, su último título a la fecha, con el que replican ese sonido clásico, arrabalero y musculoso que parece no haber variado un ápice durante décadas.

Por lo mismo, les ha servido para regresar a la ruta. El Power Up Tour arrancó el 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Gelsenkirchen, en Alemania, para luego desplegarse por otras 23 fechas por gran parte de Europa, incluyendo España, Países Bajos, Francia, Bélgica e Irlanda.

A partir del 10 de abril de 2025, se han concentrado en Estados Unidos, para después volver a Europa. A partir de noviembre próximo, recalarán con nueve paradas en Australia.

Y desde ahí, 2026 traerá las novedades para Latinoamérica, donde también pasarán por Brasil, Argentina y México. En las otras escalas regionales, estarán el 24 de febrero en el estadio Morumbi de Sao Paulo; el 23 de marzo en el estadio River Plate de Buenos Aires; y el 7 de abril en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Luego el periplo continuará por EE.UU. y Canadá.

En la actualidad, la performance de AC/DC se extiende por alrededor de una veintena de temas y por cerca de dos horas de espectáculo, donde cubren casi todas sus etapas, con hits como Back in black, Thunderstruck, You shook me all night long y Highway to hell.

AC/DC

La puesta en escena también luce imponente y con zarpazos a su historia. Así lo describió el diario El País a propósito de su paso por Madrid en julio pasado, donde también enfatizaron el carácter transversal del público: “El grupo desplegó los trucos escénicos de la casa: la campana gigante con el logo de las cuatro letras y el rayo en Hells bells, la voluptuosa chica (esta vez en imágenes) en Whole lotta Rosie, la plataforma que eleva a Angus en Let there be rock, el escenario atestado de amplificadores Marshall, los cañones de For those about to rock (We salute you)…“.

En sus filas, además de los legendarios Johnson y Young, en este tour figuran el guitarrista Stevie Young, quien se unió al grupo en 2014, en reemplazo de su tío, el fallecido Malcolm Young; el bajista Chris Chaney, ex hombre de Jane’s Addiction y que se sumó a AC/DC el año pasado, en específico para el actual tour; y el baterista Matt Laug, parte en su momento de las bandas de Alanis Morissette y Alice Cooper, también sumado al presente recorrido de una banda que se resiste a la jubilación.