    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Las salas programan nuevas funciones de Casablanca y Un Lugar Llamado Notting Hill, mientras que HBO Max lanza los capítulos finales de Más que Rivales y Disney+ presenta los primeros episodios de la miniserie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. También debuta Eternidad, cinta protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Llega el Día del Amor y la fecha no pasa inadvertida ni para las cadenas de cine ni para las plataformas de streaming, que nutren su oferta de títulos ajustados para la ocasión.

    La programación de este año incluye reestrenos de clásicos, populares series y apuestas con actores en ascenso.

    Aquí revisamos algunos destacados para ver este 14 de febrero.

    *Eternidad (Apple TV)

    Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner protagonizan esta comedia romántica que llega directo al streaming (sólo se estrenó en salas en Estados Unidos). La cinta del director David Freyne imagina que después de morir las personas llegan al más allá y tienen una semana para elegir dónde desean pasar la eternidad. Aún confundido con una muerte repentina, Larry (Teller) se sorprende cuando su esposa, Joan (Olsen), se debate entre él y su primer marido, Luke (Turner), quien falleció durante la Guerra de Corea y la ha estado esperando desde hace décadas.

    *The Lobster (cines)

    Uno de los mejores trabajos de Yorgos Lanthimos nunca tuvo estreno en el circuito comercial de Chile. Por fortuna, a raíz del Día de los Enamorados, la cadena Cinépolis programará funciones a partir de este jueves 12. Protagonizado por Colin Farrell y Rachel Weisz, el filme imagina un mundo distópico en el que los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encontrar pareja en un plazo de 45 días.

    *Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

    El incansable Ryan Murphy está detrás de esta miniserie centrada en el huracán alrededor de John F. Kennedy Jr. (Paul Kelly) y Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon). Objeto de una obsesiva cobertura mediática, la pareja se conoció en 1992, celebró su boda en 1996 y alcanzó un fatal desenlace unos años después. La actriz Naomi Watts es la encargada de ponerse en la piel de Jackie Kennedy, mientras que Alessandro Nivola es Calvin Klein. Luego de lanzar sus primeros tres episodios, sumará uno nuevo todos los viernes.

    Copyright 2026, FX. All rights reserved.

    *Casablanca (cines)

    El clásico protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart tendrá funciones en la cadena Cinemark. El expatriado estadounidense Rick Blaine (Humphrey Bogart), dueño de un club nocturno en Marruecos, se reencuentra con Ilsa Lund (Ingrid Bergman), su examante, justo cuando el esposo de ella es perseguido por la policía secreta alemana. Mientras repasan su doloroso pasado en París, la urgencia del presente los vuelve a juntar.

    *Más que Rivales (HBO Max)

    Llegan los últimos tres episodios de la exitosa serie canadiense basada en la saga de novelas de la escritora Rachel Reid. La historia presenta la intensa relación de Ilya Rozanov (Connor Storrie) y Shane Hollander (Hudson Williams). Estrellas del hockey sobre hielo y capitanes de sus respectivos equipos, protagonizan una romance que mantienen en secreto a lo largo de los años mientras buscan alcanzar la gloria deportiva desde veredas opuestas.

    sabrina lantos

    *Un Lugar Llamado Notting Hill (cines)

    Dirigida por Roger Michell y escrita por Richard Curtis, la película tendrá funciones en Cinemark y Cinépolis. Divorciado después de que su mujer lo deja por otro hombre, William (Hugh Grant), comparte casa con un galés descuidado y atiende la librería de la que es dueño en el popular barrio londinense de Notting Hill. Un día, de manera fortuita, conoce a la célebre actriz Anna Scott (Julia Roberts) y su vida cambia para siempre.

    *Cumbres Borrascosas (cines)

    La gran apuesta de Hollywood para esta fecha. Emerald Fennell, la misma directora de Promising young woman (2020) y Saltburn (2023), da su propia interpretación a la novela de Emily Brontë. Margot Robbie encarna a Catherine Earnshaw, la hija de un hombre que habita una granja en ruinas, y Jacob Elordi es Heathcliff, el joven que crece junto a la familia como empleado. Por sobre todo, Fennell se enfoca en el tortuoso romance de sus protagonistas.

    Kimberley French

    *Eclipse (cines)

    Original del año 2010, la tercera parte de la saga de fantasía y romance regresa a la cartelera como parte del reestreno de la franquicia completa. Edward (Robert Pattinson) se muestra reticente ante el deseo de Bella (Kristen Stewart) de convertirse en vampiro. Un conflicto entre ambos provoca que ella se aleje y decida pasar más tiempo con Jacob (Taylor Lautner) y su tribu. Mientras los límites de su amistad se vuelven más delgados, una batalla entre vampiros y licántropos se torna cada más palpable.

    *Love Me Love Me (Prime Video)

    Tras conquistar el segmento juvenil con las películas de la saga Culpables y la serie El verano en que me enamoré, la plataforma lanza esta cinta italiana basada en la primera novela de la trilogía de Stefania S. que sumó millones de lecturas en Wattpad. Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite. Allí encuentra consuelo con Will, el alumno perfecto, pero pronto su vida se complica cuando ese acercamiento tensa la relación con James, quien oculta una vida peligrosa en peleas clandestinas.

