Culto

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones

El astro latino comienza esta noche su serie de ocho presentaciones en Movistar Arena. Todo un hito cruzado por el fervor local que agotó todas las entradas disponibles. Por lo mismo, podría estar de vuelta en el país el próximo año. Además, agotó todos los meet and greet para conocerlo, los que rondaban un precio de $820 mil.

Felipe Retamal 
Felipe Retamal
Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones

Los años pasan, pero el fervor queda. A pesar de que llevaba años sin salir a la carretera, el interés por Chayanne estaba intacto entre la fanaticada. Tanto que permitió agotar la friolera de ocho presentaciones en el Movistar Arena, mismo recinto en que se presentó por última vez en el país, en 2019.

Se trata de un regreso a lo grande. Su gira anterior, Desde el alma tour, se extendió entre 2018 y 2020. No había publicado nuevo material, hasta 2023, cuando lanzó Bailemos otra vez, su decimoquinto disco de estudio (vía Sony Music), tras nueve años de silencio discográfico.

Ese nuevo disco es el que le permitió volver a las giras. El Bailemos otra vez tour, arrancó el 21 de agosto de 2024, en el SAP Center de San José, California. En Norteamérica completó casi 40 fechas, para luego seguir, desde enero de este año, por los tramos de México y Centroamérica.

Chayanne

Esta gira es la que trae a Chayanne a Chile. Tras sus pasos por Ecuador, Perú y Paraguay, el astro arribó al país el lunes 18 de agosto a eso de las 22.00 horas vía Aerocardal. La residencia en el Movistar arranca este miércoles 20, y se extiende hasta el 4 de septiembre. Estos shows en el país, son los últimos del año.

Hasta ahora, la gira ha resultado un total éxito. Las reseñas hablan de recintos llenos y espectáculos emotivos de dos horas de duración, que en sets de 25 canciones, recorre los éxitos del puertorriqueño. Pasan hits como Provócame, Fiesta en América, Dejaría todo, y singles más recientes, como Bailando bachata (que es su séptimo No. 1 en el chart Latin Airplay de Billboard) y Te amo y punto.

La prensa internacional destaca que el cantante está en forma, aunque con movimientos algo más acotados, por sus 57 años. “Chayanne recordó sus mejores momentos sobre el escenario, mientras su voz y movimientos seguían cautivando a la audiencia, quienes no dejaron de ovacionarlo durante toda la noche", señaló Infobae sobre su concierto en Lima, el pasado 17 de julio, donde incluso bailó con una fan en el escenario.

El fervor en el extranjero concuerda con lo que sucedió en Chile, en que de tres, pasó a ocho shows. De hecho, el artista reunirá a poco más de 90 mil personas en sus ocho fechas en el recinto del Parque O’Higgins (más menos el equivalente de dos shows en el Estadio Nacional). También se agotaron cada uno de los 40 pases diarios que permiten acceder a un Meet and greet con el artista (a US$850 cada uno, cerca de $820 mil en moneda chilena).

En una entrevista a Billboard de 2024, Chayanne reflexionó sobre la sensación de volver a las giras, con el fervor de los fans intacto. “Es impresionante -señaló-. Porque son muchos años, pero es una sensación inexplicable […] Yo empiezo a los 10 años y cumplí 56. Y lo digo con tranquilidad y con alegría, porque me siento tan bien, y he vivido las etapas de mi vida con pasión, con alegría, con emoción. Y he ido creciendo también profesionalmente, personalmente".

Chayanne

De cara al arranque de su residencia en el Movistar Arena, el astro ha planteado exigencias más bien normales. Según fuentes consultadas por Culto, lo acompañan dos asistentes de vestuario, pide toallas de color negro y una selección de frutas frescas.

Asimismo, Chayanne solicita provisión de agua con y sin gas, además de bebidas de gaseosas light, bebidas isotónicas, variedades de panes, té de hierbas y hasta algunas golosinas, como chocolates M&M (de maní y chocolate).

Chayanne podría volver a Chile luego de la residencia en el Movistar Arena de 2025. En el verano de 2026, su tour pasará por Argentina y Uruguay, lo que serviría de trampolín para que pase nuevamente por el país, esta vez eso sí en recintos más amplios y populares, lo que también podría extenderse a regiones.

En ciudades como Viña del Mar o Concepción hay una amplia solicitud y petición por ver al puertorriqueño en alguno de sus estadios, lo que desembocaría en la venida del hombre de Torero a esas latitudes en un eventual retorno a Chile. Por ahora, es un plan muy preliminar, pero existen las intenciones tomando en cuenta el furor que genera en todo el mercado local.

