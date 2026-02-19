Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica

Chilevisión anunció el viernes 30 de enero que su parrilla de finales de febrero contará con un evento inédito: el Festival de Comedia 2026, un programa transmitido en vivo con 18 humoristas que presentarán sus rutinas cómicas durante varios días.

La producción representa la apuesta del canal por competir en fechas y horarios con algunos días de la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que será transmitido en las señales de Mega desde este domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero. O sea, el afán es materializar lo que muy pocos canales se han atrevido en las últimas décadas: salirle a competir directamente en sintonía a la mayor fiesta estival del país.

Créditos a Chilevisión

El certamen de comedia promete “una atractiva y entretenida apuesta enfocada cien por ciento en el humor” que será transmitida en horario prime por la señal televisiva y las plataformas digitales de Chilevisión. En el comunicado, el canal aseguró que “este será un contenido diferente de Chilevisión, el canal que consolida su compromiso con el humor y con las producciones nacionales”.

El evento comenzará el sábado 21 de febrero y continuará los días 22, 23, 27 y 28 del mismo mes, para terminar el 1 de marzo. Competirá con Viña durante los tres primeros días mencionados.

Chilevisión confirmó a los 18 comediantes que presentarán sus rutinas en el evento. Estos serán Bombo Fica, Dino Gordillo, Mauro Palma, Rodrigo González, Claudio Michaux, Coronel Valverde, Atletas de la risa, Rossy Rossy, Nico Pontigo, Gaby del Río, Bodoque, Señor Kampos, Lady Garfia, Gon Trujillo, Joche Vidal y Lis la cubana. También estará presente el mago y humorista Rodrigo Tolzen.

Extraídas de BioBio Chile, La Tercera y ADN Radio

Competir contra Viña

El horario prime televisivo será disputado por el Festival de Comedia 2026 y el Festival de Viña. El sábado 21 de febrero el protagonista del Festival de la Comedia sería -hasta ahora- Dino Gordillo, mientras que el domingo 22 es el turno de Bombo Fica.

Por su lado, Viña 2026 tendrá en el debut del humor a Stefan Kramer, uno de los comediantes que ha logrado algunos de los shows más resonantes sobre la Quinta Vergara.

En diálogo con Culto, el presentador y director de programación de Chilevisión Julio César Rodríguez comentó que Bombo Fica, Rodrigo González y Rodrigo Tolzen se presentarán este domingo, cuando en la Quinta Vergara se presentarán precisamente Gloria Estefan, Matteo Bocelli y, en la competencia humorística directa, Stefan Kramer.

La rutina del imitador es una de las más esperadas y comentadas del festival viñamarino, ya que significa el regreso del humorista a la Quinta Vergara, el escenario que lo vio triunfar frente al “Monstruo” en 2008. 2018 y 2020, con shows adaptados a las contingencias nacionales.

Extraída de La Cuarta

En esa línea, Kramer podría apelar a su fórmula exitosa: montar un show que apele a vivencias propias, pero salpicado de personajes d ela coyuntura. Por lo mismo, y según lo que también ha mostrado en eventos veraniegos previos, el comediante imitará a personajes políticos como el presidente electo José Antonio Kast, el actual mandatario Gabriel Boric y la excandidata oficialista Jeannette Jara.

Aunque el comediante ha imitado anteriormente a Kast en su viral serie web con Leo Caprile ¿Cuánto vale el voto?, su show en Viña será el contexto más mediático en que representará al político republicano, a menos de un mes del cambio de mando presidencial.

Consultado sobre si la decisión de transmitir el Festival de Comedia en esos días responde a una decisión explícita de ponerlo a competir contra el Festival de Viña, Julio César Rodríguez dice que no necesariamente. “¡Mi idea como programador de Chilevisión es competir cada minuto de todos los días del año! No vamos a entregar nuestra pantalla ningún segundo del día, sea a Viña u otro contenido. Lo relevante para nosotros no es solo ganar, sino estar presentes y conectando con la gente en todo momento”, declaró.

Créditos a Chilevisión

El animador tampoco confirmó si Bombo Fica, uno de los humoristas más mediáticos del evento, será transmitido a la misma hora que la rutina de Stefan Kramer, pero dijo que “ahí verán” si compite con Gloria Estefan o con el imitador.

“Nuestras expectativas con el Festival de Comedia es mantener encendida nuestra pantalla y que la gente nos siga viendo en esta época de transición de verano. No es casual que el festival empalme inmediatamente con el Baile 2 (la segunda temporada de Fiebre de Baile) y nuestra nueva programación”, explicó Rodríguez.

Así, Chilevisión también sigue una línea de marketing en la cual se autodenominó “La señal oficial de los festivales”, como puede verse en su sitio web y redes sociales. Entre los demás eventos de este estilo que ha transmitido el canal se encuentran el Festival de Las Condes 2026, el Festival de Violeta San Carlos 2026 y el Festival Viva el Folklore Limache 2026, entre otros.

Créditos a Chilevisión

Cuando Viña tambaleó en rating

Históricamente, los canales de televisión no han presentado programas muy destacados en los mismos horarios que el Festival de Viña, ya que este evento casi siempre ha conquistado el bloque prime en rating. Sin embargo, hay dos antecedentes de programas que, en el mismo horario que el Festival, lograron superarlo en audiencia.

Ambas ocurrieron en 2012, cuando el evento musical tuvo un rating promedio de 25 puntos para las seis noches, una cifra menor a los más de 30 puntos a los que acostumbraba promediar el certamen en audiencia durante sus años anteriores.

Un golpe lo dio el reality de Canal 13 Mundos Opuestos, que superó al festival durante la noche del domingo 26 de febrero. El programa dejó en segundo lugar al certamen viñamarino (que ese año fue transmitido por Chilevisión) entre las 22:21 y las 01:20, cuando el reality promedió 24,3 puntos de rating y el festival 22,9, según datos oficiales de Time Ibope. Esa noche Luis Fonsi, Rosana y Prince Royce se presentaron en la Quinta Vergara.

Extraída de Radio Agricultura

Por otro lado, ese mismo año el Festival Viva Dichato, emitido en Mega, marcó un hito cuando superó a Viña durante la rutina humorística de Los Atletas de la Risa, que se quedaron con el rating durante la noche del sábado 25 de febrero, mientras la Quinta Vergara subió a su escenario a Los Bunkers, Zip Zup, Manuel García, Garras de Amor y Ráfaga. Dichato promedió 20 puntos de rating, frente a 19,7 de Viña.

El Festival de Comedia 2026, aunque no tendrá un enfoque totalmente centrado en competir contra Viña, representará el intento más destacado de enfrentamiento entre transmisiones televisivas por el horario prime durante los próximos días.

Polémica de Dino Gordillo

Una de las controversias que aqueja al festival es la incertidumbre sobre la presentación de Dino Gordillo, humorista confirmado en la parrilla de participantes en el evento.

Esta surgió por las acusaciones hechas al comediante cuando, durante un show suyo en la Fiesta de la Naranja en Villa Alegre, realizado durante el sábado 14 de febrero, una menor de edad subió al escenario a saludarlo y Gordillo le habría dado un beso en la boca, en presencia del público.

Créditos a Chilevisión

La polémica, que desembocó en una denuncia interpuesta por la Municipalidad de Villa Alegre ante Carabineros y derivada al Ministerio Público, para determinar si existen hechos constitutivos de delito y brindar apoyo a la presunta víctima, hizo que el comediante fuera excluido de los festivales de Yerba Buena y Pichilemu, donde tenía presentaciones confirmadas.

Al respecto, Dino Gordillo publicó un comunicado en sus redes sociales que dice lo siguiente: “Ante todo, rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad. (...) La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna”.

El humorista también aclaró que colaborará con la investigación para que “se esclarezcan adecuadamente los hechos”.

Extraída de La Cuarta

Aún no se sabe qué pasará con su presentación en el Festival de Comedia 2026. Al respecto, Julio César Rodríguez comentó en el programa ¡Hay que decirlo! que no pudo percatarse del beso mismo, pero que “en ningún momento sintió pifias o disgusto del público”.

“Lo único que sé es que no tiene ninguna connotación sexual. Puede ser una cuestión de mal gusto, una equivocación. (...) No sé por qué no lo vi, no puedo hablar, pero lo que sí sé es que no hay una cuestión escondida, eso estoy seguro”, comentó el presentador.

Sobre la continuidad de Gordillo en el festival que empezará este sábado, Rodríguez dijo lo siguiente: “No sabemos nada todavía. Se mantiene lógicamente; si él no ha hablado, no sabemos nada”.

El humor como estandarte

El Festival de Comedia 2026 refleja el interés de Chilevisión en seguir dando espacio a la comedia como una de las principales formas de atraer audiencias. Desde el año pasado, el canal apostó por Detrás del muro, el programa de humor conducido por Kike Morandé, para competir en horario prime contra el resto de canales, lo que le trajo buenas cifras de rating.

Sin embargo, en enero finalizaron la última temporada de ese programa en Chilevisión, debido a que la mayoría del elenco, excepto Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera, se fue a Mega a seguir grabando el show allá.

Extraída de BioBio Chile

Para paliar la pérdida, Chilevisión anunció el mismo mes, antes del final de Detrás del muro, que uno de sus programas cómicos más memorables durante 2007 y 2014 regresará en marzo con un nuevo elenco: El Club de la Comedia.

De hecho, los antes mencionados Henríquez, Quiroz y Carrera fueron confirmados como parte del nuevo reparto, al que se sumaron nombres como Claudio Michaux, Diego Urrutia, Gonzalo Trujillo y Lis La Cubana. Bajo la dirección creativa del proyecto estará Patricio “Pato” Pimienta”, comediante que formó parte del elenco del programa original.

Extraída de La Cuarta

Aunque el anuncio despertó críticas por lo que implica revivir un programa muy querido por el público, este confirmó el enfoque marcado que está tomando Chilevisión: quiere darle espacio al humor en horarios de mayor audiencia.