Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

Sabrina Carpenter - Tom Morello

Este cruce se da al final de la primera jornada, el viernes 13 de marzo. Si bien ambos apelan a públicos distintos, el melómano curioso tendrá que elegir: el debut de la headliner del momento frente a la potencia política del guitarrista de RATM.

La fulgurante estrella del pop se presentará en el Cenco Malls Stage, a contar de las 22.15 horas, en su debut en el país, muy en línea del line-up de la edición 2026 del certamen en que se apela a un público joven.

En tanto, el insigne guitarrista de Rage Against the Machine hará lo suyo solo unos breves instantes después, a partir de las 22.30 en el Alternative Stage. Será su cuarta vez en esta larga y angosta faja de tierra (una con su banda madre, una con Prophets of Rage y una en solitario, de 2023).

Candelabro Foto: Pablo Vásquez Rocha.

Candelabro - De Saloon

Un cruce del rock chileno de dos generaciones diferentes. Por un lado, Candelabro, la joven banda revelación del rock chileno 2025 formada por 7 integrantes y que se han hecho un nombre amén de un trabajo que reúne rock, poesía y fe, se presentará el sábado 14 de marzo de 2026 en el Cenco Malls Stage, entre 16.15 y 17.00 horas. Exactamente en ese mismo horario, pero en el escenario Alternative Stage, se presentarán los penquistas de De Saloon. Exponentes de la escena de los 2000 se han mantenido a flote. Su último disco es de 2025 y se llama El Sonido del Misterio. En resumen, este se trata de un cruce entre la vanguardia espiritual de Candelabro y el oficio radial de De Saloon, quienes celebran su vigencia.

Tyler, the creator - Orishas

A la noche de ese mismo sábado habrá otro cruce. A contar de las 22.15, en el Cenco Malls Stage se presentará el rapero estadounidense Tyler, the creator, en su debut absoluto en Chile. Se recordará que estaba programado para la edición 2018 del festival, pero en esa ocasión canceló su gira por Sudamérica “por motivos personales”. Solo 15 minutos después, a las 22.30, comenzará otra presentación, la de los cubanos Orishas, quienes firmarán su cuarta visita al país donde seguro sonará su hit A lo cubano. Ellos estarán en el Alternative Stage.

Bandalos Chinos - Manuel García

Este cruce se da el tercer y último día del evento, el domingo 15 de marzo. La banda argentina de indie pop Bandalos Chinos, quienes se encuentran presentando su último disco Vándalos (2025), comenzarán su show a contar de 16.15 en el Cenco Malls Stage. Exactamente a la misma hora comienza la presentación del cantautor Manuel García, en el Alternative Stage, claro que el show del nacional dura más que el de los trasandinos, pues termina a las 17.15, y el de los de Beccar, a las 17.00.

Skrillex - Akriila - Quilapayún

Este triple cruce está hacia el final del domingo 15 de marzo. Primero estará la cantante nacional Akriila, quien se presentará entre 20.45 y 22.00 horas en el Perry’s Stage. Minutos después de empiece la voz de mal comunicada, a las 21.00 en el Banco de Chile Stage, comenzará la presentación del DJ estadounidense Skrillex en su tercera pasada por la edición chilena del certamen. Luego, a las 21.15, los históricos Quilapayún pisarán el Lotus Stage. Triple cruce para tres públicos diferentes, aunque el curioso de la música estará obligado a caminar.