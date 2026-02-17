Cumbres borrascosas: entre las críticas mixtas del filme y el revival de la novela

No ha sido muy tranquilo el paso de la película Cumbres borrascosas por la parte de los críticos. La adaptación dirigida y producida por Emerald Fennell, basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë, ha generado opiniones mixtas entre los especialistas.

Por ejemplo, el señero The New York Times (NYT) opinó: “Para su nueva y resplandeciente versión de Cumbres borrascosas, la guionista y directora Emerald Fennell empapó la pantalla con una lluvia torrencial, la llenó de pantomimas de pasión y se esforzó por competir con Emily Brontë. ¡Qué error! A lo largo del último siglo, más o menos, la única novela de Brontë ha sido recortada y retocada en variadas adaptaciones —para el cine, la televisión, el teatro, la ópera, el ballet y una canción— que la han empujado y tirado en diferentes direcciones. La han maquillado, la han vuelto realista y la han leído a través de las lentes del género, la clase y la raza. Sin embargo, al igual que sus amantes violentamente emocionales, Catherine y Heathcliff, el libro se resiste a ser domesticado".

Además, la reseña del NYT opina que la pareja protagónica de Margot Robbie y Jacob Elordi es “poco convincente”. Y además trata a los personajes como estereotipados. “Cuando Heathcliff regresa por fin de sus andanzas, su imagen se ha limpiado inconmensurablemente. Se ha afeitado las mejillas y usa un arete de oro que entreluce bajo su pelo en capas. Parece la viva imagen del guapo y melancólico protagonista romántico. Es un estereotipo anticuado y, finalmente, también lo es Catherine. Es posible que eches de menos la extraña visión de Brontë —-así como el salvajismo de la mujer que ama a Heathcliff, que insiste en que ella es Heathcliff—, pero todos ellos siguen muy vivos en la página".

En tanto, el The Hollywood Reporter es algo más favorable. Rescata que" es posiblemente la película más puramente entretenida de la guionista y directora: sensacionalista, provocadora, llena de colorido deslumbrante y diseño opulento, salpicada de florituras anacrónicas, sexy, pervertida, irreverente y profundamente trágica".

Y agrega: “La dirección de Fennell no tiene nada de tímido ni de un gusto agobiante, aunque tampoco es demasiado fluida. El esquema visual se inspira en la época, pero flirtea con la modernidad, desde la espectacular cinematografía de Linus Sandgren hasta el suntuoso diseño de producción de Suzie Davis y el extravagante vestuario de fantasía de Jacqueline Durran en rojos y metálicos deslumbrantes. Y la banda sonora de Anthony Willis, entrelazada con canciones originales de Charli XCX, potencia eficazmente el romance y la tragedia”.

Una mirada similar tiene el sitio especializado Variety. “Por intensa que sea la química entre sus dos protagonistas, Emerald Fennell sabe cómo dejarlos con ganas de más. Si bien no es tan salaz como Saltburn, la adaptación operística de Emily Brontë del director permite que su trágica pareja, interpretada por Margot Robbie y Jacob Elordi, consuma sus pasiones, hasta cierto punto".

“Si estudiaste Cumbres Borrascosas en el colegio, esta no es el tipo de adaptación cinematográfica que tu profesor de bachillerato se habría sentido cómodo compartiendo en clase. La versión de Fennell es audaz y cautivadora, cualidades que sin duda inspirarán a los jóvenes lectores en ciernes, aunque la directora de Saltburn se sale con la suya con los personajes icónicos, como cualquiera esperaría de una directora tan llamativa".

Otro sitio especializado, Espinof, fue algo más duro: “La química de Margot Robbie con Jacob Elordi merecía una película mejor”, y señala cuál es el principal problema del filme: “Esa aparente exquisitez técnica -el trabajo en la fotografía de Linus Sandgren es intachable- está al servicio de lo que por momentos puede recordar más a la campaña promocional para un perfume. Eso provoca un extraño contraste que para mí resta intensidad a una película que llega un momento en el que lo apuesta todo precisamente a eso".

“Soy consciente de que habrá gente que acabe la película entre lágrimas, pero también que otros espectadores acabarán agotados y dándoles un poco igual la gran tragedia en la que se convierte esta nueva Cumbres borrascosas”.

El revival de la novela

Original de 1847, Cumbres borrascosas fue la primera y única novela publicada por la escritora inglesa Emily Brontë, hermana de las también autoras Charlotte y Anne Brontë. Influenciada netamente por el Romanticismo y la literatura gótica -las tendencias en boga de la época- relata las peripecias de dos familias de la nobleza británica y su turbulenta relación con el hijo adoptivo de los Earnshaw, Heathcliff, quien en la novela es descrito como “un gitano de aspecto moreno”, lo cual ha generado una polémica debido a la elección de Jacob Elordi.

Pese a las críticas mixtas que ha recibido la película, en el plano editorial se ha generado un revival de la lectura de la novela. Así, por ejemplo, lo señala a Culto Javiera Iglesias, Key Account Manager de Buscalibre Chile: “Hemos visto un aumento significativo en el interés y en las ventas tras la nueva adaptación. Cada vez que surge una versión audiovisual de un clásico ocurre este fenómeno: las personas quieren comparar la historia original, conocer los detalles que no aparecen en pantalla y vivir la experiencia completa que ofrece el libro. En este caso, Cumbres Borrascosas ha despertado tanto a nuevos lectores como a quienes deseen leerla, consolidándose nuevamente entre los clásicos más buscados".

Desde la librería Catalonia, en Providencia, también da cuenta de lo mismo el librero Diego Márquez: “Sí, ha generado interés, sobre todo antes de que saliera la película. Probablemente le hicieron harta publicidad previa, entonces de ahí empezaron a preguntar harto. De hecho, se nos agotaron todas las versiones, y ahora hicieron un tiraje rapidito en Austral, que es una editorial bien económica, y ahí ha seguido vendiendo harto. En general, causa harto revuelo cuando salen series o películas basadas en libros”.

¿Cuáles son las claves de la novela y por qué ha trascendido? Responde la periodista Soledad Rodillo, quien encabeza un club de lectura donde justamente uno de los títulos leídos ha sido Cumbres borrascosas. “Creo que es una novela con varias claves. Por un lado, su originalidad: es una novela victoriana que sorprende al acercarnos a lo fantasmal y lo gótico en medio de un ambiente doméstico, rural y agreste, de páramos y brezos. Y por otro lado la creación de una historia de amor imperfecta y nefasta, que incluye venganza, odio y perversión, que rompe todas las reglas naturales y que persiste más allá de la muerte: una unión de los protagonistas que se resiste a desaparecer, como esa aparición espectral de Catherine en la ventana o como el deseo sacrílego de Heathcliff de compartir una misma tumba con su amada”.

“Creo que Emily Brontë, al igual que sus hermanas Charlotte y Anne son escritoras muy atractivas tanto por escribir las novelas victorianas más importantes de la época como por sus biografías. Y por otra parte Cumbres borrascosas, si bien no recibió buenas críticas al momento de su publicación, al pasar los años alcanzó el reconocimiento que merecía. Y ha trascendido hasta hoy por conjugar una historia de elementos fantasmagóricos con personajes imperfectos y reales, como Heathcliff quien encarna la pasión, el resentimiento, la rabia y el deseo, sentimientos tan humanos y existenciales que identifican y atraen desde siempre a todo tipo de lectores, y en especial a los jóvenes de espíritu, a los soñadores y a los rebeldes”.

Javiera Iglesias, de Buscalibre, también opina: "Cumbres Borrascosas ha logrado trascender generaciones porque no es un romance tradicional: explora emociones humanas muy intensas como la obsesión, el orgullo, la venganza y el amor en su forma más cruda. Emily Brontë construyó personajes profundamente complejos y moralmente ambiguos, lo que permite que cada época los reinterpreta desde nuevas miradas".

“Además, su ambientación oscura y psicológica la acerca mucho más a una novela moderna que a una obra clásica convencional, por lo que sigue conectando con lectores actuales que buscan historias más intensas y reales, es decir, menos idealizadas”.

Finalmente, Rodillo comenta cómo fue la experiencia con la lectura de Cumbres borrascosas en su club. “La leímos el 2021 en el club de lectura Escritoras imprescindibles y es de las novelas que más ha marcado a mis alumnas. La mayoría se fascinó con el personaje de Heathcliff y su carácter demoníaco y enamorado, y con esta novela que las abrió a un mundo victoriano diferente, donde cabía el amor y el miedo, la pasión y la violencia. Cada cierto tiempo se acuerdan de los páramos y los brezos cuando se les aparecen en las novelas de otras autoras, así como han podido ver la influencia de Emily Brontë en otras escritoras que hemos leído como Shirley Jackson y Mariana Enríquez".