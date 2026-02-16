Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

Una intensa polémica ha surgido en torno a la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, la obra maestra de Emily Brontë publicada en 1847. Desde que se anunció que Emerald Fennell (ganadora del Oscar por Promising Young Woman) estaría al mando, y que Margot Robbie y Jacob Elordi encarnarían a Catherine Earnshaw y Heathcliff, la conversación ha girado menos en torno al arte y más en torno a la política de la representación y la fidelidad literaria.

La elección de Jacob Elordi, el actor australiano de 1,96 metros que saltó a la fama tras Euphoria, Saltburn y Priscilla, ha desatado un incendio en redes sociales y círculos académicos. La pregunta que flota en el aire no es si Elordi tiene el talento para interpretar a un hombre atormentado, sino si un actor blanco puede —o debe— interpretar a un personaje cuya “otredad” física es el motor central de su tragedia.

El centro líquido de la polémica reside en lo que muchos críticos y lectores consideran un “error garrafal” de casting. Según la descripción original de Brontë, Heathcliff es un niño encontrado en las calles de Liverpool, descrito como un “paria de piel oscura”, “un gitano de aspecto moreno” y comparado frecuentemente con un “lascar” (un marinero de la India o el Sudeste Asiático).

Como detalla el señero New York Times, la identidad racial de Heathcliff no es un detalle accesorio. El matutino citó a Reginald Watson, profesor asociado de literatura en la Universidad de Carolina del Este, quien ha estudiado cuestiones de negritud en las obras de las Brontë. “Creo que, debido a la participación de su padre en el abolicionismo, ambos autores incluyeron algún tipo de conexión con la esclavitud”, afirmó Watson. Su postura es que, si bien Heathcliff “puede no ser totalmente negro”, al menos sí es mestizo.

¿Más? Michael Stewart, director del Centro de Escritura Brontë, defendió en The Telegraph esa misma interpretación: “Tengo la firme convicción de que la intención de Emily era que fuera negro o mestizo, y hay muchas pistas en el texto que lo sugieren”.

Y añade: “Con Cumbres Borrascosas, hemos tenido muchos años de actores blancos interpretando personajes étnicos más ambiguos. Pero las cosas son diferentes ahora; la forma en que representamos a ciertas personas en el arte y la cultura conlleva una responsabilidad que no existía hace 20 años”.

El sitio Espinof.com fue particularmente duro: “Haber elegido a Jacob Elordi como Heathcliff es un error garrafal que no concuerda con el texto de Cumbres borrascosas”.

Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

Al elegir a Elordi, Fennell parece haber ignorado esta dimensión histórica. Pero aún así, la cineasta se ha mantenido firme. En declaraciones recogidas por Variety señaló: “Elordi era exactamente igual a la ilustración de Heathcliff del primer libro que leí. Me dieron ganas de gritar”, y sobre Margot Robbie agregó: “No se parece a nadie que haya conocido jamás. Es hermosa, interesante y sorprendente. Como Cathy, tiene ese poder casi divino que hace que la gente pierda la cabeza”.

Además, en charla con The Hollywood Reporter indicó: “Todos los que aman este libro tienen una conexión personal con él, y solo puedes hacer la película que imaginaste cuando lo leíste”.

Su compañera de elenco Margot Robbie también se sumó a la defensa: “Lo vi interpretar a Heathcliff. Y es Heathcliff. Diría que ya saben. Créanme, estarán contentos”.

¿Y qué dice el mismo Elordi? En declaraciones recogidas por el sitio Sensacine.com, el australiano respaldó la autoría de la directora: “Esta es la visión de Emerald y estas son las imágenes que le vinieron a la mente a los 14 años; lo que me interesa es la interpretación de otra persona de una gran obra de arte: imágenes nuevas, imágenes frescas, ideas originales”.

Y sobre el filme, agregó a GQ.com: “Lo que más me atrajo a hacer esta película fue que Emerald Fennell me lo pidiera. Y realmente haría cualquier proyecto que ella quisiera porque creo en ella como artista y, en particular, como cineasta. Quiero integrarme en su mundo cinematográfico de cualquier manera posible. Y también me interesaba mucho la idea de interpretar a Heathcliff desde su perspectiva —devoró el libro toda su vida y lo conoce a detalle—, ver a ese personaje interpretado a través de su perspectiva y con su punto de vista específico. Sabía que no iba a ser una repetición tradicional del personaje que conocemos en nuestra conciencia".

Finalmente, Elordi profundizó en su construcción psicológica del protagonista: “Heathcliff, desde el principio de la película, es alguien a quien le gritaron, arrastraron y rechazaron del mundo. Es el marginado original. Así que, físicamente, todo su cuerpo está protegido, encogido y preparado para un impacto. El escenario lo modeló como un lugar frío e insensible. Luego, cuando regresa con dinero y autonomía, siendo un ser humano plenamente reconocido, se mantiene erguido. Es un arco interesante para interpretar”.

Cumbres borrascosas está en estos días disponible en los cines nacionales.