La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

Semana a semana, desde mediados de enero, El caballero de los Siete Reinos ha incursionado en la cara más juguetona y divertida de la obra de George R. R. Martin. La mitad de la temporada se desarrolló bajo esos códigos, indagando en la amistad de Dunk (Peter Claffey) con un niño conocido como Egg (Dexter Sol Ansell) en medio de un torneo de justas.

Hasta que el caballero del título decidió defender a una inocente y terminó encarcelado y siendo protagonista del Juicio de los Siete, una feroz batalla en que un grupo de caballeros lo defiende a él y otros tantos defienden a quien lo acusa, el príncipe Aerion Targaryen (Finn Bennett).

¿Qué volvió a Game of thrones una serie tan amada? Probablemente los recordatorios mejor confeccionados de que Westeros no suele ser un mundo amable ni donde ganen los hombres más honorables, sino que un mundo feroz en el que ni los más nobles pueden librar una muerte terrible.

En el nombre de la madre, el quinto episodio de la ficción, tuvo desarrollo de el Juicio de los Siete y, como cabía esperar, dejó trágicas consecuencias. Si se considera la recepción de la crítica y de los espectadores –en IMDb ya aparece entre los episodios mejor valorados de toda la franquicia–, es una de las pruebas más lúcidas de las virtudes de la saga.

Aquí –ojo, con spoilers– revisamos sus principales momentos:

*La niebla y la brutalidad

El caballero de los Siete Reinos ya había sugerido bajo qué condiciones se celebraría el Juicio de los Siete: con niebla, en un fangoso terreno y ante un público consciente de que presenciaría un evento que rara vez ocurre.

El quinto episodio celebró el evento en propiedad, apegándose al punto de vista de Dunk y profundizando en las fortalezas y debilidades de los dos principales contendientes.

“Aerion, aunque es mucho más pequeño, es muy fino y rápido, y ha sido entrenado por los mejores del mundo. Así que Dunk está en serios problemas. Queríamos sentir eso de principio a fin, hasta el cambio, cuando Dunk consiga un buen golpe muy tarde en el partido”, explicó Ira Parker (showrunner y cocreador) a The Wrap.

Siempre considerando que esta es una producción de escala más modesta que Game of thrones (o que incluso House of the dragon), los realizadores han reconocido que tomaron inspiración de La batalla de los bastardos, el enfrentamiento de la sexta temporada de la serie principal en que se midieron Jon Snow y Ramsay Bolton.

*Un flashback clave

Fuera de que sirvió fielmente a Ser Arlan (Danny Webb) durante años, los espectadores no sabían demasiado sobre Dunk. Eso cambió con En el nombre de la madre, capítulo que (justo en la mitad del Juicio de los Siete) introdujo un flashback que muestra a Duncan en su adolescencia junto a Rafe, una amiga de infancia.

En ese momento de su vida Dunk es un joven pobre que no pierde la esperanza de encontrar a su madre. Ese anhelo frena sus ganas de partir a las Ciudades Libres y buscar una vida más digna. “¿Y si las Ciudades Libres no son mejores que aquí? ¿Y si son peores?”, le pregunta él, despertando la angustia de ella.

Luego la violencia se desencadena: los niños se meten con la persona incorrecta, Rafe muere y Dunk sólo sobrevive gracias a la intervención de un hombre mayor, nada más y nada menos que Ser Arlan. Es él, en una aparición milagrosa y fantasmagórica, quien pronuncia las palabras que lo devuelven al combate: “Get up!” (¡Levántate!).

*Adiós a un hombre honorable

El príncipe Baelor Targaryen no temió dar un paso adelante cuando Dunk estaba falto de hombres y su suerte estaba a punto de resolverse en su contra. Su aparición –al final del cuarto episodio– para defender al caballero errante y luchar contra su sobrino fue uno de los grandes momentos de la temporada.

Pero, como sabemos de sobra desde el inicio de Game of thrones (ejem, Ned Stark), Westeros no es un mundo donde los hombres justos prevalezcan. Más bien, son firmes candidatos a fallecer en horribles circunstancias.

Al final del Juicio de los Siete, mientras Dunk se sostiene a duras penas, Baelor pide que sea atendido a la brevedad. Pero lamentablemente él mismo sufrió heridas de mayor gravedad y cae tumbado contra el suelo, tras perder la zona occipital y más. Ahora Duncan tendrá que lidiar con la culpa de que un heredero al Trono de Hierro haya muerto en su defensa.

*El final

El último episodio de la temporada debutará en HBO y HBO Max a las 23:59 de este domingo 22 de marzo. Luego, según adelantó la compañía el segundo ciclo se lanzará en algún punto de 2027.