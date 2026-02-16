SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Titulado En el Nombre de la Madre, el episodio más reciente de la serie de HBO presentó la resolución del Juicio de los Siete y un viaje al pasado de Dunk. También fue un recordatorio de que los protagonistas habitan un mundo feroz en el que los más justos o heroicos rara vez prevalecen. La producción concluirá su primera temporada el próximo domingo.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Semana a semana, desde mediados de enero, El caballero de los Siete Reinos ha incursionado en la cara más juguetona y divertida de la obra de George R. R. Martin. La mitad de la temporada se desarrolló bajo esos códigos, indagando en la amistad de Dunk (Peter Claffey) con un niño conocido como Egg (Dexter Sol Ansell) en medio de un torneo de justas.

    Hasta que el caballero del título decidió defender a una inocente y terminó encarcelado y siendo protagonista del Juicio de los Siete, una feroz batalla en que un grupo de caballeros lo defiende a él y otros tantos defienden a quien lo acusa, el príncipe Aerion Targaryen (Finn Bennett).

    ¿Qué volvió a Game of thrones una serie tan amada? Probablemente los recordatorios mejor confeccionados de que Westeros no suele ser un mundo amable ni donde ganen los hombres más honorables, sino que un mundo feroz en el que ni los más nobles pueden librar una muerte terrible.

    En el nombre de la madre, el quinto episodio de la ficción, tuvo desarrollo de el Juicio de los Siete y, como cabía esperar, dejó trágicas consecuencias. Si se considera la recepción de la crítica y de los espectadores –en IMDb ya aparece entre los episodios mejor valorados de toda la franquicia–, es una de las pruebas más lúcidas de las virtudes de la saga.

    Aquí –ojo, con spoilers– revisamos sus principales momentos:

    *La niebla y la brutalidad

    El caballero de los Siete Reinos ya había sugerido bajo qué condiciones se celebraría el Juicio de los Siete: con niebla, en un fangoso terreno y ante un público consciente de que presenciaría un evento que rara vez ocurre.

    El quinto episodio celebró el evento en propiedad, apegándose al punto de vista de Dunk y profundizando en las fortalezas y debilidades de los dos principales contendientes.

    “Aerion, aunque es mucho más pequeño, es muy fino y rápido, y ha sido entrenado por los mejores del mundo. Así que Dunk está en serios problemas. Queríamos sentir eso de principio a fin, hasta el cambio, cuando Dunk consiga un buen golpe muy tarde en el partido”, explicó Ira Parker (showrunner y cocreador) a The Wrap.

    Siempre considerando que esta es una producción de escala más modesta que Game of thrones (o que incluso House of the dragon), los realizadores han reconocido que tomaron inspiración de La batalla de los bastardos, el enfrentamiento de la sexta temporada de la serie principal en que se midieron Jon Snow y Ramsay Bolton.

    *Un flashback clave

    Fuera de que sirvió fielmente a Ser Arlan (Danny Webb) durante años, los espectadores no sabían demasiado sobre Dunk. Eso cambió con En el nombre de la madre, capítulo que (justo en la mitad del Juicio de los Siete) introdujo un flashback que muestra a Duncan en su adolescencia junto a Rafe, una amiga de infancia.

    En ese momento de su vida Dunk es un joven pobre que no pierde la esperanza de encontrar a su madre. Ese anhelo frena sus ganas de partir a las Ciudades Libres y buscar una vida más digna. “¿Y si las Ciudades Libres no son mejores que aquí? ¿Y si son peores?”, le pregunta él, despertando la angustia de ella.

    Luego la violencia se desencadena: los niños se meten con la persona incorrecta, Rafe muere y Dunk sólo sobrevive gracias a la intervención de un hombre mayor, nada más y nada menos que Ser Arlan. Es él, en una aparición milagrosa y fantasmagórica, quien pronuncia las palabras que lo devuelven al combate: “Get up!” (¡Levántate!).

    *Adiós a un hombre honorable

    El príncipe Baelor Targaryen no temió dar un paso adelante cuando Dunk estaba falto de hombres y su suerte estaba a punto de resolverse en su contra. Su aparición –al final del cuarto episodio– para defender al caballero errante y luchar contra su sobrino fue uno de los grandes momentos de la temporada.

    Pero, como sabemos de sobra desde el inicio de Game of thrones (ejem, Ned Stark), Westeros no es un mundo donde los hombres justos prevalezcan. Más bien, son firmes candidatos a fallecer en horribles circunstancias.

    Al final del Juicio de los Siete, mientras Dunk se sostiene a duras penas, Baelor pide que sea atendido a la brevedad. Pero lamentablemente él mismo sufrió heridas de mayor gravedad y cae tumbado contra el suelo, tras perder la zona occipital y más. Ahora Duncan tendrá que lidiar con la culpa de que un heredero al Trono de Hierro haya muerto en su defensa.

    *El final

    El último episodio de la temporada debutará en HBO y HBO Max a las 23:59 de este domingo 22 de marzo. Luego, según adelantó la compañía el segundo ciclo se lanzará en algún punto de 2027.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesLa Tercera PMEl Caballero de los Siete ReinosPeter ClaffeyDexter Sol AnsellIra ParkerGeorge R. R. MartinGame of ThronesA Knight of the Seven KingdomsFinn BennettBertie CarvelTanzyn CrawfordDaniel IngsSam SpruellHenry AshtonDanny WebbShaun ThomasHBOHBO MaxWesterosHouse of the DragonSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    Cataldo y Arzola afinan el traspaso del Mineduc en cita de más de tres horas junto a todos sus subsecretarios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Gobierno confirma cónclave oficialista para primera semana de marzo y reactivación del comité político ampliado

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Lo más leído

    1.
    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    2.
    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    3.
    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    4.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    5.
    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte
    Chile

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Gobierno confirma cónclave oficialista para primera semana de marzo y reactivación del comité político ampliado

    Futuros ministros de Kast valoran revocación de asilo a Galvarino Apablaza: “Esto es un paso adelante”

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”
    Cultura y entretención

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín