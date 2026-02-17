Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”

Apenas los escucharon, Neil Tennant y Chris Lowe, el dúo Pet Shop Boys, se voltearon a mirar a un grupo de músicos brasileños tocando tambores. Corría agosto de 1994, y el grupo estaba trabajando en Nueva York cuando escucharon a unos músicos en el Sound Factory Bar. Fue una revelación que los impulsó a mirar a Latinoamérica.

Desde entonces, el dúo mantuvo un vínculo con la región. No solo porque están a días de debutar en el Festival de Viña, como uno de sus números más importantes de este año. Desde los ochenta, a Pet Shop Boys les interesaron los ritmos latinos. Querían expandir su música y para ello se hacían acompañar de productores competentes.

“Cuando empezamos, trabajamos con un tipo y nos dijo: «Me gustan todos estos ritmos latinoamericanos que tienes». Y nosotros no lo sabíamos. Le preguntamos: «¿Qué quieres decir?». Y él respondió: «¿No se les había ocurrido?». No habíamos pensado en eso, en Latinoamérica. Simplemente lo llamábamos música dance. No habíamos pensado que fuera Latinoamérica", recuerda Neil Tennant al teléfono con Culto.

Pet Shop Boys en gira latinoamericana de 1994.

A fines de los ochentas, contrataron a Lewis A. Martinée, quien había trabajado con The Voice In Fashion en el hit Only In The Night. Junto a él, Tennant y Lowe trabajaron una canción en ciernes. “Grabamos en Miami con Lewis Martinée, que creo que es de Puerto Rico -apunta Tennant-. Con él hicimos Domino Dancing, que fue nuestro primer disco latino propiamente dicho".

Lanzada en 1988, Domino Dancing, incluía pequeños toques de música latina: las percusiones que se escuchan a la derecha de la imagen stéreo; la sobria frase de guitarra acústica de inspiración española; los bronces en el final; el video clip dirigido por Eric Watson y protagonizado por la modelo puertorriqueña Donna Bottman.

Por entonces, Pet Shop Boys no tocaban mucho en vivo. Pero con el crecimiento de su audiencia, debieron salir a la carretera. En el set sumaron Domino Dancing, porque su toque latino había sido bien recibido en Latinoamérica. “Se convirtió en un gran éxito ahí -recuerda Neil Tennant-. Siempre lo interpretábamos en el espectáculo, pero volvió a ser un éxito en Latinoamérica, aunque sé que la letra no tiene ningún sentido”.

De allí a que decidieran animarse a venir por primera vez a la región. En octubre de 1994 el Discovery Tour arrancó con una serie de fechas en Singapur y Australia. Luego cruzaron el Pacífico para hacer sus primeras presentaciones en Puerto Rico, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile (el 30 de noviembre en el entonces Estadio Chile), Argentina, y una serie de cinco fechas en Brasil, repartidas entre São Paulo y Río de Janeiro.

Fue en esos días en Brasil, cuando los Pet Shop Boys conocieron la rica música local, como a la banda afrobrasileña Olodum. “Era la primera vez que íbamos allí -dice Tennant-. Nos gustaron mucho los tambores de samba brasileños. De hecho, también habíamos escuchado a un grupo tocándolos”.

Entonces, Tennant y Lowe decidieron correr el cerco e incorporar el sonido latino en su universo musical. Fue el eje de su álbum Bilingual (1996), trabajado junto al productor Chris Porter. “Decidimos ver qué pasaría si mezclábamos el sonido de los tambores con música electrónica -dice el primero-. Esa fue nuestra idea básica en ese momento. No lo hicimos en todas las canciones, solo en algunas. En realidad, siempre nos han gustado los ritmos latinoamericanos”.

Pet Shop Boys

Así surgieron temas como Se a vida é (That’s the Way Life Is), Discoteca y Single-Bilingual y en It Always Comes as a Surprise, además de su ritmo de inspiración bossa nova, se escucha un sample de la cantante brasileña Astrud Gilberto. En general, fue un disco más aventurero y experimental, para el canon del dúo.

El álbum tuvo críticas mixtas y apenas se empinó al puesto 39 del Billboard. En Reino Unido le fue bastante mejor, y trepó hasta el cuarto lugar del UK Albums Chart.

Años después, para el álbum Super (2016), Pet Shop Boys se animaron nada menos que con reggaetón titulado Twenty-something. Una idea impulsada por Chris Lowe, fan del género estelarizado por Daddy Yankee. “En Latinoamérica siempre se escuchan ritmos diferentes -cierra Tennant-. A veces ni siquiera se pueden entender del todo, y eso es interesante".