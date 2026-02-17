SUSCRÍBETE
    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno

    Desde su debut en la primera edición chilena hasta convertirse en el primer headliner nacional del festival, la banda penquista consolida un vínculo único con Lollapalooza que atraviesa más de una década.

    Felipe Retamal 
    Felipe Retamal
    Los Bunkers en Lollapalooza 2011 Foto: Natalia Espina/ La Tercera

    La carrera de Los Bunkers, ha cruzado algunos hitos con el festival Lollapalooza. No solo porque esta temporada harán historia como el primer número chileno en ser headliner del evento. También inscribieron su nombre entre los artistas que participaron en su primera edición en Chile.

    Los penquistas se presentaron en el primer día del festival, el sábado 2 de abril. Fueron el único número chileno en el Coca Cola Zero Stage, uno de los escenarios centrales, en que también participaron James, The National y The Killers.

    Para entonces, acababan de publicar Música Libre (2010), su álbum de versiones de Silvio Rodríguez. De hecho, arrancaron en esa ocasión con Que ya viví, que ya te vas. Un show en que también interpretaron temas como Ahora que no estás, Miño, No me hables de sufrir, entre otros. Además sumaron como invitado a Manuel García, con quien tocaron dos temas, Llueve sobre la ciudad y La era está pariendo un corazón .

    Los Bunkers en Lollapalooza 2011 Foto: Natalia Espina/ La Tercera

    Esa misma temporada participaron en la versión estadounidense del festival, en el Grand Park de Chicago. Aquella fue una presentación más acotada en que interpretaron una decena de temas, arrancando con Miéntele y No me hables de sufrir. También resultó un hito para el grupo pues el periplo les permitió presentarse en otros puntos del país, incluyendo el célebre club The Roxy de Los Angeles, registro publicado años después como primer volumen de la colección Gran Reserva.

    En la primera época de actividad de Los Bunkers, hasta el 2014, aquellas fueron las únicas participaciones del grupo en el festival. Pero en los años del receso, los proyectos solistas de sus integrantes también tuvieron un espacio.

    En 2015 se presentó LÓPEZ, la banda levantada por Álvaro y Gonzalo López, en la que también tocaba los teclados Martín Benavides. Años después, este último músico acompañó a Los Bunkers en el MTV Unplugged y sigue hasta ahora en la gira acústica. Básicamente, interpretaron el material de su primer lanzamiento, el EP López vol. 1.

    LÓPEZ en Lollapalooza 2015 Foto: Matias Delacroix Matias Delacroix

    No fue la única vez, pues LÓPEZ volvieron dos años después al evento, esta vez en el Lotus Stage. Además de su material, en ese sábado 1 de abril interpretaron dos temas del catálogo Bunker, Siniestra y No!.

    Por su lado, Lanza Internacional, el power trío de los hermanos Mauricio y Francisco Durán, junto al baterista mexicano Ricardo Nájera tuvo una sola participación en Lollapalooza. Fue en la edición 2018, la primera que tuvo tres días. De hecho, la banda se presentó el viernes 16 de marzo. Para entonces, llegaban con el material de su primer disco bajo el brazo.

    Lanza Internacional en Lollapalooza 2018 Sebastian Brogca

    Tras el anuncio del regreso de Los Bunkers, en 2022, su nombre tuvo un natural atractivo para eventos y festivales masivos. Así se les tanteó para ir al Festival de Viña 2023, en reemplazo de Maná, pero finalmente se presentaron en 2024 con un arrollador show.

    Asimismo, en los últimos años Lollapalooza también mostró interés por volver a contar con el grupo como uno de sus números. El empeño se concreta para 2026, en que Los Bunkers se presentarán el sábado 14 de marzo. Un show que los encuentra en medio de su gira acústica, la que ha convocado a más de 100.000 personas.

    Se trata de un espectáculo que suma como músicos de apoyo a Gregorio Madinagoitía, Carmen Ruiz, Martin Benavides y las cuerdas del Cuarteto Austral. Interpretan el repertorio del MTV Unplugged pero le suman otros temas en el repertorio. De no mediar sorpresas, se trata de una buena chance para ver al grupo en un contexto distinto, nuevamente haciendo historia.

