SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con solo 20 minutos en pantalla y un sombrero de caballería, el actor creó a uno de los villanos más memorables del cine. Entre napalm real y anécdotas de rodaje, así se gestó el papel que le valió el Globo de Oro.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Son pocas las líneas que el actor Robert Duvall tuvo que aprenderse para su personaje en Apocalypse Now (1979), la monumental película sobre la guerra de Vietnam dirigida por Francis Ford Coppola, pero acaso fueron las mejores del filme.

    Tras encarnar a Tom Hagen en El padrino (1972) y El Padrino II (1974), Coppola volvió a llamar a Duvall, esta vez para interpretar al teniente coronel Bill Kilgore, de la caballería blindada del Ejército de los Estados Unidos, claro que en la sesentera guerra de Vietnam ya no usaban caballos, sino helicópteros. Ello hace que Kilgore sea particularmente excéntrico, pues no lucía el acostumbrado kepi de los oficiales ni el casco de acero M1, sino un sombrero de caballería, como si estuviese en el siglo XIX correteando a los apaches.

    Duvall contó a la revista Uncut que debió bregar para conseguir el papel, para el que parecía hecho a medida. “Originalmente pensé que Gene Hackman iba a interpretar el papel. Pero conseguí el trabajo y trabajé seis semanas, luego me fui seis meses y luego volví tres semanas para hacer la primera mitad de mi papel”.

    Uno de los parlamentos con los que Kilgore quedó en la historia del cine fue: “Napalm, hijo. Nada en el mundo huele así. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Sabes, una vez bombardearon una colina durante doce horas. Cuando terminó, subí. No encontramos ni uno, ni un solo cadáver. El olor, ya sabes, el olor a gasolina, toda la colina”. Esto mientras se iniciaba un ataque con la citada bomba en la espesa selva de Vietnam, y Kilgore lo comentaba con sus hombres como quien mira un cerro. “Huele a victoria”, remataba.

    Para rodar esa escenas usaron efectos especiales similares a la gasolina del napalm, así lo contó Duvall tiempo después, en entrevista con la cadena KCRA en 1984. “Desde un cuarto de milla pude sentir ese calor en mi espalda cuando esa cosa comenzó a funcionar”.

    Además, el deschavetado Kilgore practicaba surf en medio de los bombardeos. “Si yo digo que es seguro hacer surf aquí, es seguro hacer surf aquí”, ladraba el oficial. Y de hecho él mismo procedía a sacarse el uniforme para ello. Duvall recordaba ese momento. “Hacíamos una pausa para el día, quizá grabábamos una toma, volvíamos en el jeep, hacíamos un poco de body surf, porque había buen surf allí. Luego cenábamos, nos quedábamos con diferentes familias y quizá jugábamos al baloncesto”.

    Kilgore también tenía la costumbre de colocar a todo volumen la célebre Cabalgata de las valquirias del alemán Richard Wagner. Sonaba a todo dar mientras los helicópteros aterrizaban tomando posiciones en la selva.

    “Fue una pesadilla, pero por suerte no murió nadie; tenían helicópteros que casi se estrellaban. El rodaje fue tan malo que nos pareció bien la mayor parte del tiempo; pudimos vivir una vida primitiva”, recordó Duvall sobre el rodaje. Y agregó: “Pero comíamos fatal. Todos los italianos traían su propia comida deliciosa, ¡pero nosotros teníamos que comer esta porquería, te lo aseguro! Después de terminar, tuve que venir a Inglaterra para hacer El Águila Ha Aterrizado. Al irme, me subí al helicóptero, y mientras subía, ¡se me cayeron los calzoncillos y les mostré el trasero desde allá arriba!"

    Para darle vida al personaje, Duvall, entonces de 48 años, se inspiró en sus propias experiencias. Resulta que su padre, William Howard Duvall, fue almirante de la Marina y pasó toda su infancia viviendo cerca de la Academia Naval de los Estados Unidos. Duvall tuvo un paso breve por el Ejército, en el que se alistó en 1953 y tras dos años de servicio se lanzó a la actuación.

    En una entrevista de 2016 con Wtop, explicó: “Esos tipos nunca se inmutaban. Recordé cómo estos oficiales se paraban, hablaban y se arrodillaban. Todo mi tiempo en Fort Bragg, Carolina del Norte, me inundó y definitivamente me influyó“.

    El actor también explicó que pidió a Coppola cambiar ciertas características de su personaje para hacerlo completamente creíble. “Llevaba botas de vaquero y sombrero, y se llamaba Carnage [carnicería]; era anacrónico y exagerado. Cuando vi eso, pedí investigar en los archivos militares y hacer los cambios”.

    Al final, el personaje de Robert Duvall solo aparece unos veinte minutos en la película. Pocos, sí, pero le valieron una nominación tanto al Globo de Oro como al Óscar a Mejor Actor de Reparto. Obtuvo el primero y el Premio BAFTA, en 1979.

    Lee también:

    Más sobre:CineRobert DuvallApocalypse NowFrancis Ford CoppolaCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Lo más leído

    1.
    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    2.
    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    3.
    “Cumbres Borrascosas”: Abismos de Mal Gusto

    “Cumbres Borrascosas”: Abismos de Mal Gusto

    4.
    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada
    Chile

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”
    Negocios

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    Accionistas de Zofri aprueban renovación anticipada de la concesión hasta 2050

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad