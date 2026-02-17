Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

Son pocas las líneas que el actor Robert Duvall tuvo que aprenderse para su personaje en Apocalypse Now (1979), la monumental película sobre la guerra de Vietnam dirigida por Francis Ford Coppola, pero acaso fueron las mejores del filme.

Tras encarnar a Tom Hagen en El padrino (1972) y El Padrino II (1974), Coppola volvió a llamar a Duvall, esta vez para interpretar al teniente coronel Bill Kilgore, de la caballería blindada del Ejército de los Estados Unidos, claro que en la sesentera guerra de Vietnam ya no usaban caballos, sino helicópteros. Ello hace que Kilgore sea particularmente excéntrico, pues no lucía el acostumbrado kepi de los oficiales ni el casco de acero M1, sino un sombrero de caballería, como si estuviese en el siglo XIX correteando a los apaches.

Duvall contó a la revista Uncut que debió bregar para conseguir el papel, para el que parecía hecho a medida. “Originalmente pensé que Gene Hackman iba a interpretar el papel. Pero conseguí el trabajo y trabajé seis semanas, luego me fui seis meses y luego volví tres semanas para hacer la primera mitad de mi papel”.

Uno de los parlamentos con los que Kilgore quedó en la historia del cine fue: “Napalm, hijo. Nada en el mundo huele así. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Sabes, una vez bombardearon una colina durante doce horas. Cuando terminó, subí. No encontramos ni uno, ni un solo cadáver. El olor, ya sabes, el olor a gasolina, toda la colina”. Esto mientras se iniciaba un ataque con la citada bomba en la espesa selva de Vietnam, y Kilgore lo comentaba con sus hombres como quien mira un cerro. “Huele a victoria”, remataba.

Para rodar esa escenas usaron efectos especiales similares a la gasolina del napalm, así lo contó Duvall tiempo después, en entrevista con la cadena KCRA en 1984. “Desde un cuarto de milla pude sentir ese calor en mi espalda cuando esa cosa comenzó a funcionar”.

Además, el deschavetado Kilgore practicaba surf en medio de los bombardeos. “Si yo digo que es seguro hacer surf aquí, es seguro hacer surf aquí”, ladraba el oficial. Y de hecho él mismo procedía a sacarse el uniforme para ello. Duvall recordaba ese momento. “Hacíamos una pausa para el día, quizá grabábamos una toma, volvíamos en el jeep, hacíamos un poco de body surf, porque había buen surf allí. Luego cenábamos, nos quedábamos con diferentes familias y quizá jugábamos al baloncesto”.

Kilgore también tenía la costumbre de colocar a todo volumen la célebre Cabalgata de las valquirias del alemán Richard Wagner. Sonaba a todo dar mientras los helicópteros aterrizaban tomando posiciones en la selva.

“Fue una pesadilla, pero por suerte no murió nadie; tenían helicópteros que casi se estrellaban. El rodaje fue tan malo que nos pareció bien la mayor parte del tiempo; pudimos vivir una vida primitiva”, recordó Duvall sobre el rodaje. Y agregó: “Pero comíamos fatal. Todos los italianos traían su propia comida deliciosa, ¡pero nosotros teníamos que comer esta porquería, te lo aseguro! Después de terminar, tuve que venir a Inglaterra para hacer El Águila Ha Aterrizado. Al irme, me subí al helicóptero, y mientras subía, ¡se me cayeron los calzoncillos y les mostré el trasero desde allá arriba!"

Para darle vida al personaje, Duvall, entonces de 48 años, se inspiró en sus propias experiencias. Resulta que su padre, William Howard Duvall, fue almirante de la Marina y pasó toda su infancia viviendo cerca de la Academia Naval de los Estados Unidos. Duvall tuvo un paso breve por el Ejército, en el que se alistó en 1953 y tras dos años de servicio se lanzó a la actuación.

En una entrevista de 2016 con Wtop, explicó: “Esos tipos nunca se inmutaban. Recordé cómo estos oficiales se paraban, hablaban y se arrodillaban. Todo mi tiempo en Fort Bragg, Carolina del Norte, me inundó y definitivamente me influyó“.

El actor también explicó que pidió a Coppola cambiar ciertas características de su personaje para hacerlo completamente creíble. “Llevaba botas de vaquero y sombrero, y se llamaba Carnage [carnicería]; era anacrónico y exagerado. Cuando vi eso, pedí investigar en los archivos militares y hacer los cambios”.

Al final, el personaje de Robert Duvall solo aparece unos veinte minutos en la película. Pocos, sí, pero le valieron una nominación tanto al Globo de Oro como al Óscar a Mejor Actor de Reparto. Obtuvo el primero y el Premio BAFTA, en 1979.