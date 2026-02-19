SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    El nuevo documental de Baz Luhrmann, a estrenarse el 26 de febrero en Chile, evita el ocaso y se centra en los años en que Presley, pese a las dudas y el control del coronel Parker, seguía siendo un performer formidable. Un retrato musical que ilumina al artista más que al mito.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    El Rey temblaba. Pese a los años de escenarios y viajes, los nervios carcomían a Elvis Presley antes de salir al escenario. Aun así, se tomó un respiro. “Debemos tocar cada canción como si fuera la primera vez”, arenga a su banda, antes de enfrentar al público en el International de Las Vegas.

    La toma es notable. Vemos a Elvis, de impecable traje blanco, pata de elefante y lentejuelas, tras el escenario. Solo minutos antes de salir a cantar (con la famosa cortina de That’s all right mama) y demostrar su reputación. Un acierto absoluto que ofrece el documental EPIC: Elvis Presley en concierto, un trabajo del director Baz Luhrmann, a estrenarse en Chile el próximo 26 de febrero, que también tendrá funciones en sala IMAX.

    Se trata de un trabajo derivado del proceso que Luhrmann desarrolló para su biopic del Rey de 2022. Logró acceder a 59 horas de shows de Elvis entre 1970 y 1972, desconocidos hasta ahora para el gran público, y resguardados en una mina de sal en Kansas. El trabajo de restauración del equipo de Peter Jackson en Nueva Zelanda (el mismo que restauró las cintas para el documental Get Back de The Beatles), es notable y permite ver cada segmento con una notable calidad.

    El eje del documental es una suerte de historia de Elvis como espectáculo. Al principio se toma unos minutos para mostrar algunos rasgos biográficos: el fervor de su explosiva aparición en los 50; los días en el Ejército; el declive de los años sesenta cuando se dedicó a filmar películas de baja calidad (hay una curiosa escena cantándole a un sujeto disfrazado de perro).

    De allí nos lleva, en vibrante color natural, a la trastienda de las legendarias presentaciones en Las Vegas. Se escucha al mismo Elvis en entrevistas refiriéndose a episodios de su historia y su conexión con la música; su gusto por el r&b, el góspel, incluso por discos mexicanos, lo que fuera que cayera a sus manos. Incluso se muestra crítico de sus primeros discos en Sun Records, que para entonces consideraba que tenían “demasiado eco”.

    Es notable ver ciertos aspectos musicales de Elvis de los que pocas veces se ha puesto énfasis. “En las cartas la gente me pregunta por lo que me gusta y mi vida personal”, cuenta el mismo “Rey” en tono de lamentación. Acaso tomando nota, Luhrmann nos muestra ensayos y la preparación de los shows.

    El mismo Elvis cuenta que solía preparar su repertorio, primero junto a la notable sección rítmica de su banda, la Taking Care of Business Band. Luego, pasaba a ensayar con la banda ampliada a los coros y vientos. Son minutos muy valiosos en que vemos al grupo repasar canciones, con un Elvis muy compenetrado, realizando algunas sugerencias y soltando algunas bromas para distender el ambiente.

    Quienes no sean muy enterados en la historia de Elvis, esos minutos les permiten conocer a fondo al Rey como artista. Además podemos ver en acción a sus músicos, como el notable guitarrista James Burton (con su bella Telecaster Paisley); el simpático baterista Ron Tutt, de buen swing y facilidad para el fraseo; el silencioso, pero eficiente bajista Jerry Scheff; la capacidad del tecladista Larry Muhoberac, entre otros.

    Los ensayos nos muestran a un Elvis más relajado y suelto (incluso vistiendo camisas en plan psicodélico y enormes lentes de sol). Solía interactuar mucho con sus músicos, lanzaba bromas a sus coristas (las notables The Sweet Inspirations) y de cuando en cuando se animaba a cantar canciones fuera de repertorio. También lo vemos preparando algunas de sus versiones, como las de Something y Yesterday, ambas originales de The Beatles. En los shows también suma una curiosa lectura para Get Back, otro tema del catálogo Beatle.

    Otro acierto es mostrar fragmentos de los shows. No solo lo esperable, que es verlo cantar con su voz barítono en plena forma temas como Bridge Over Troubled Water, Suspicious Minds, In the Ghetto, Burning Love y How Great Thou Art. Asimismo vemos al Rey manejando el show, hablando con el público, repartiendo besos a destajo a las fans, lanzando sus pasos de karate y cayendo exhausto al piso por darlo todo en escena.

    Casi nada se ve del Elvis de 1977, antes de su muerte, cuando estaba con evidente sobrepeso y muy consumido por sus adicciones. Tiene que ver con que ya se mostró su famosa interpretación de Unchained Melody, de ese mismo período, en la película de 2022. “No queríamos repetirnos”, explicó Baz Luhrmann a Rolling Stone. “y no queríamos mostrarlo en el final definitivo”.

    Así, el documental prefiere concentrarse en los primeros años setenta, en que, pese a que se le consideraba acabado, aún era un notable performer. Además, lo retrata como un artista absolutamente abocado a su trabajo. Reconoce que para ese punto no sabría vivir sin dar un autógrafo o con la atención de la gente. Algo así como una adicción a los conciertos y la adulación.

    También se le muestra bajo el control de su abusivo mánager, el coronel Tom Parker. No solo por lamentarse del hecho de que para entonces nunca había cantado fuera de EE.UU. (Parker era un inmigrante neerlandés ilegal, lo que hacía compleja su situación si salía del país). En un momento algún periodista le pregunta a Elvis su impresión sobre la Guerra de Vietnam. “Solo soy un artista”, se disculpa. Diligente, Luhrmann enfatiza la presencia del Coronel Parker en la escena. Un recuerdo silencioso de la influencia decisiva de Parker en su vida, difícil de eludir en un retrato musical del artista.

    UPMG acquires the back catalogue of Elvis Presley BANG Showbiz

    Aún así, cuando se le muestra interpretando temas como la emotiva In the Ghetto, una canción que habla de un chico que crece en la pobreza y la marginalidad (un guiño a la historia del mismo Elvis) queda en claro dónde estaba su pensamiento. Ese es un acierto de la dirección; de alguna forma, el Rey hablaba solo en el escenario.

    A pesar de su notable factura, el documental solo deja algunos detalles dando vuelta; en el final se escucha a Bono de U2, un reconocido admirador de Elvis, recitar el poema American David, en honor al Rey. Un detalle emotivo, pero que no necesariamente le aporta espesor al documental. El material es tan contundente, que ese tipo de detalles desvían el foco.

    Como sea, EPIC: Elvis Presley en concierto ofrece un notable retrato artístico del Rey. Las imágenes inéditas parecen traerlo a la vida y la trastienda de los shows son un interesante aporte para conocer cómo se esmeraba por mantener su reputación. Cómo, en definitiva, Elvis hacía del escenario su templo del rock and roll.

    Lee también:

    Más sobre:EPIC: Elvis Presley in ConcertElvis PresleyBaz LuhrmannCoronel ParkerTaking Care of Business BandCineMúsicaCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    2.
    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    3.
    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    4.
    ¿Puede haber una nueva Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026? Lo que dice un reciente decreto municipal

    ¿Puede haber una nueva Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026? Lo que dice un reciente decreto municipal

    5.
    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68
    Chile

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago
    Tendencias

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares)

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Con Brayan Cortés “salvándose” de la tarjeta: Argentinos Juniors gana con uno menos en Ecuador por la Copa Libertadores

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla
    Mundo

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla

    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

    Venezuela y Estados Unidos acuerdan una “agenda de cooperación” contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones