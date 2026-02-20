Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

El Festival de Viña, el mayor hito del espectáculo nacional, arranca este domingo 22 de febrero. Será el segundo bajo la nueva administración entre Mega, la productora Bizarro y el Municipio de la Ciudad Jardín. Su jornada inaugural tendrá a tres números; la cantante Gloria Estefan, el comediante Stefan Kramer y al cantante Matteo Bocelli. Es decir, tendrá un claro acento internacional.

La apertura estará a cargo de Gloria Estefan. Al igual que en la edición de 2025, con Marc Anthony, el evento arrancará con una figura latina. Según detallan desde la organización a Culto, con esa decisión se busca remarcar la idea de que Viña es el Festival latino más grande del mundo.

La artista cubana-estadounidense solo estuvo una vez en el Festival, en 1983, y como parte de Miami Sound Machine. Desde entonces se volvió una de las artistas símbolo de la comunidad latina en los Estados Unidos. Con éxitos como Mi tierra, Con los años que me quedan, Abriendo puertas, Oye mi canto, entre otros, tuvo mayor notoriedad entre fines de los ochenta y los primeros años noventa.

Gloria Estefan

Sin embargo, Estefan llega a su primera presentación en Viña en un gran momento. Acaba de ganar el Grammy 2026, en la categoría Mejor álbum latino tropical por su álbum Raíces, el primero en español en 18 años. La misma noche en que Bad Bunny hizo historia al ganar Álbum del año, además de la consagración de los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso. El mismo álbum le dio el Grammy Latino en 2025, ceremonia en la que además destacó con una comentada presentación.

Por el lado del humor, la noche inaugural tendrá al comediante Stefan Kramer. En su cuarta presentación en Viña (ya estuvo en 2008, 2018 y 2020), el comediante llega con un espectáculo en que ha ido sumando música, además de sus clásicas imitaciones. Algo que ya ido mostrando en eventos como la Teletón 2025, donde presentó una criticada imitación del mexicano Cristián Castro.

En la temporada estival, el comediante ha estado mostrando su espectáculo Stefan Kramer íntimo, en que repasa su historia y las crisis que lo obligaron a reinventarse. En el último tiempo también ha imitado a personajes de la contingencia, como el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast. Se ha presentado en casinos Enjoy de Pucón, Coquimbo, Viña del Mar, el teatro Municipal de Antofagasta y el Hotel Gavina de Iquique.

El cierre de la noche estará cargado al romance. El italiano Matteo Bocelli se hizo conocido para el gran público por acompañar a su padre, el célebre tenor Andrea Bocelli, durante su impactante show en Viña 2024. Ya tuvo un show propio en el país, en octubre de ese mismo año, en que mostró su material que alterna entre el pop y la música clásica. Ahora debuta en la Quinta Vergara como solista y será integrante del jurado.

Matteo Bocelli

En la previa a Viña, Bocelli acaba de lanzar Enamorarse, una versión en español de su disco Fall in love. “Desde mi presentación en Viña del Mar hace dos años, la increíble respuesta de la comunidad latinoamericana se quedó en mi corazón. Me inspiró a desafiarme a mí mismo, a entrar en un nuevo idioma y a crear algo verdaderamente especial para este segundo álbum", comentó en un comunicado.

El trabajo tiene canciones coescritas por Bocelli junto a compositores profesionales como Amy Wadge, Toby Gad, Martin Terefe, entre otros. Además, incluye versiones, como una lectura cercana al soul del hit Mi historia entre tus dedos, de Gianluca Grignani, además de la clásica pieza Caruso y el Cuándo, cuándo, cuándo, de Tony Reis, que ya cantó en Viña.

Aún quedan entradas para la jornada inaugural, disponibles en Puntoticket.