La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

Gloria María Milagrosa Fajardo García, de nombre artístico Gloria Estefan, es una de las cantantes más influyentes del pop latino. Su trayectoria la ha hecho mezclar géneros, ganar Premios Grammy, recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y construir un legado inmenso. Este domingo 22 de febrero traerá sus mayores clásicos a Chile en su presentación en la Quinta Vergara, donde abrirá la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Sin embargo, antes de los Discos de Platino y su auge con Miami Sound Machine, la artista vivió una infancia difícil y cambiante, marcada por la migración, un abuso sexual y la Revolución Cubana.

Abuelos y padres

Antes de que Estefan naciera el 1 de septiembre de 1957, su familia ya estaba marcada por la migración, porque sus abuelos maternos eran inmigrantes españoles. Su abuelo, Leonardo García, emigró a Cuba desde Asturias, donde se casó con la abuela de la artista, Consuelo Pérez, originaria de Logroño. Esto también implicó el primer contacto de la familia con las altas esferas del poder político cubano, ya que el padre de Consuelo, Pantaleón Pérez, se desempeñó como jefe de cocina de dos presidentes del país.

De este matrimonio nació Gloria García, madre de Estefan, a quien apodaron “Big Gloria”. García destacó por su pasión por el canto y el baile. De hecho, cuando era niña ganó un concurso latinoamericano para ser la doble vocal de la actriz infantil Shirley Temple. El objetivo era que viajara a Hollywood para doblar al español las películas y canciones de la intérprete, pero su padre se opuso y no la dejó dedicarse al mundo del espectáculo.

En una entrevista con Caracol TV, Gloria Estefan explicó que heredó gran parte de su vocación artística del lado de su madre. “Ella era la diva de la familia; la estrella de todo. (...) Era bella, se parecía a Elizabeth Taylor”, declaró la cantante.

Tras esto, García obtuvo en Cuba un doctorado en Educación, aunque tuvo que revalidarlo para ejercer su profesión en Estados Unidos.

Por el otro lado del árbol genealógico, el padre de Gloria Estefan fue José Fajardo, soldado y escolta de la Primera Dama de Cuba, en ese entonces María Batista, la esposa del dictador Fulgencio Batista. Juntos, José y Gloria se establecieron y nació la pequeña Gloria Fajardo en La Habana, donde creció muy cercana a su abuela Consuelo por los demandantes trabajos de sus padres.

Vida en Miami

La Revolución Cubana cambió completamente las vidas de la familia Fajardo. El 31 de diciembre de 1958, mientras servía como escolta de la Primera Dama, José Fajardo descubrió que Fulgencio Batista había abandonado el país. Su esposa le insistió que no regresara a trabajar pero él se negó, insistiendo en que debía cumplir su deber.

Por esto, José fue arrestado por primera vez y estuvo preso por meses. Gloria Estefan declaró en entrevistas que aún recuerda haber ido a visitar a su padre a la cárcel con su madre y su abuela. Posteriormente fue liberado, supuestamente por su reputación “intachable”, aunque quedó sin trabajo y sin posibilidad de tener un futuro en Cuba.

Esto obligó a la familia Fajardo a irse del país y establecerse en Miami, Florida, en 1959, cuando la futura cantante apenas tenía dos años. El trabajo del padre de Estefan hizo que no pudiera desligarse de la situación sociopolítica en el país centroamericano, por lo que participó en la fallida invasión a Bahía de Cochinos en 1961. Eso implicó su captura en manos del ejército de Fidel Castro y su encarcelamiento, que se extendió durante casi dos años.

Mientras tanto, la pequeña Gloria crecía con su abuela y su madre, que luchaba por volver a trabajar en el área educativa con un título que ya no le servía. “Mi madre hacía nuestra vida feliz. Ella me ponía música, creó un kindergarten porque era maestra doctora en Pedagogía y le enseñaba a todas las niñas. Bailábamos, cantábamos…”, explicó Estefan en una entrevista con Bazaar.

“Yo nunca pasé hambre, pero sé que ella sí pasó mucha. Ella iba de Rosario en Rosario, de iglesia en iglesia", recordó la artista. Mientras tanto, aunque Estefan no veía la música como su principal vocación (años después estudiaría Psicología en la Universidad de Miami), sí explicó que cantar y tocar guitarra la ayudó a mantenerse fuerte durante esos años.

“La música de otras personas me ayudó a atravesar esos momentos. Me dieron palabras, sentí que no estaba sola. Me encerraba en mi cuarto con mi guitarra y cantaba porque quería mantenerme fuerte, que mi madre no viera las grietas y no sufriera más viéndome a mí sufrir [...]. La música siempre me sanó y sigue haciéndolo“, afirmó la cantante.

18 meses después de la operación en la Bahía de Cochinos, José Fajardo fue liberado y regresó a Miami, aunque no se alejó demasiado de los conflictos bélicos. Al volver, se enlistó en el ejército estadounidense y luchó en la guerra de Vietnam, regresando en 1968. Antes de eso, en 1963, nació Rebecca Fajardo, apodada “Becky”, la hermana menor de Gloria y una nueva compañera en su vida.

Mientras tanto, Gloria crecía y ocasionalmente cantaba en un negocio de comida que tenía su abuela, Consuelo, dentro de su casa en Miami. Estefan declaró que a ella no le gustaba hacerlo por su timidez, pero su abuela le decía “Tú tienes un don y, si no lo compartes, no vas a ser feliz en la vida”.

Abuso

En Red Table Talk: The Estefans, un show de Facebook Watch emitido en 2021, Gloria Estefan confesó que, cuando tenía nueve años, fue abusada sexualmente por un familiar que ejercía como su profesor de música.

“El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Yo sé esto porque fui una de ellos”, declaró la cantante en el programa. Estefan explicó que el hombre era un familiar, aunque no cercano, y estaba en una posición de poder, porque su madre la había puesto en su escuela de música, luego de insistirle en que su hija era muy talentosa, necesitaba “atención especial” y que “se sentía afortunada de que él pudiera darle ese tipo de atención”.

La cantante también afirmó que ella “sabía que estaba en una situación peligrosa”, pero no pudo evitarla. El hombre la amenazaba con las siguientes palabras: “Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si se lo cuentas”. La ansiedad incluso le hizo perder mechones de pelo, según contó la artista.

Sin embargo, al final le contó a su madre sobre la situación, quien alertó a la policía sobre el asunto. Esta última le sugirió que no presentaran cargos contra el hombre, acusando que la niña “pasaría por un trauma peor como resultado de testificar contra su abusador”, por lo que el asunto no escaló a nivel legal.

Desde que la artista habló sobre este evento, ha destacado la importancia de visibilizar los abusos infantiles, aclarando que es un tema muy importante que se debe prevenir.

Futuro

José Fajardo volvió de Vietnam en 1968, aunque enfermó de una esclerosis múltiple atribuida a la exposición al Agente Naranja que tuvo en el conflicto bélico. La artista y Rebecca ayudaron a su mamá a cuidarlo mientras Estefan asistía a la Our Lady of Lourdes Academy. Su madre, luego de recuperar sus credenciales de enseñanza, trabajó como profesora durante 25 años para el sistema de Escuelas Públicas del Condado de Dade.

Estefan se convirtió en ciudadana naturalizada de los Estados Unidos en 1974. Cinco años después se graduó con una licenciatura en Psicología en la Universidad de Miami, con una especialización menor en Francés. Su padre falleció en 1980.

Su trayectoria artística formal se iniciaría tras conocer en 1975 a Emilio Estefan, su futuro esposo y productor asociado, quien en ese año formaba parte de la banda Miami Latin Boys. Luego de que el grupo quedara impresionado con la voz de la cantante en una boda, Gloria fue invitada a unirse a la banda de manera permanente y el colectivo cambió su nombre a Miami Sound Machine.

El resto es historia: Gloria y Emilio se casaron en 1978, consolidando una de las parejas más influyentes y prolíficas en la historia de la música. La artista terminó sus estudios mientras cantaba durante las noches y los fines de semana. En el camino cosecharon discos multipremiados y exitosos en ventas, desde los que Gloria Estefan construyó su legado como la Reina del Pop Latino. Habrá que esperar a este domingo para ver si hits como Conga, Hoy, Mi Tierra o Con los Años que me Quedan serán interpretados durante la presentación de la cantante en la Quinta Vergara.