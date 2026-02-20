Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

La pregunta salió durante las habituales reuniones de evaluación del Festival de Viña. En 2025, las estrellas del k-pop, NMIXX, habían tomado un inusual protagonismo con apenas unos segundos en pantalla. Vinieron a la Quinta Vergara para conocer el evento, el 24 de febrero de ese año.

La presencia del sexteto resultó llamativa. Las redes sociales, y en particular los fans del género, reaccionaron a su presencia en la Quinta Vergara. Por eso fue comentario en la reunión de evaluación. “Tuvimos un par de reuniones de resumen respecto al Festival y las métricas mostraron que ellas, dentro de Viña, vinieron a traer un público que el Festival no tenía”, recuerda el director ejecutivo del evento, Daniel Merino, a Culto.

Entonces surgió la pregunta. “La alcaldesa Macarena Ripamonti levanta la mano y dice: oye, y ¿por qué no las contactamos? A ver si quieren estar con un show", recuerda Merino. “Ahí le dije, ‘si hacemos eso, quiero que sepa que esto podría generar dos cosas: una, que podría ser muy complejo desde el punto de vista técnico, porque Corea con Chile tienen asuntos tecnológicos totalmente distintos. Y lo segundo, que quizá no es malo, esto podría abrir una ventana permanente del k-pop y ese tipo de música y cultura en el Festival de Viña”.

NMIXX

Según Merino, la autoridad comunal dio la venia. “Nos dice, ‘bueno, hagámoslo, creo que es un momento de innovar’”. Meses después comenzaron las gestiones que permitieron cerrar su incorporación a la parrilla del festival 2026, donde debutarán el martes 24 de febrero. “Cuando la llamamos para invitarla, ellas fueron muy, muy amables con el Festival. Decían que querían estar y que para ellas era un sueño venir a Viña”.

Como detalló Culto, esa visita de 2025, para la noche en que se presentó Myriam Hernández, se gestó a partir de un mensaje que Daniel Merino recibió por la plataforma Linkedin. “Me llega un mensaje de la persona que le ve la parte de PR a este grupo, contándome que iban a estar en Chile y que les gustaría venir a ver el festival porque les llamaba la atención. Yo pensé: ¿será verdad? Ahí empecé a googlear y a investigar. Tuve una llamada por un Zoom y acordamos las invitaciones para que ellas pudieran venir".

Una vez cerrada la participación de NMIXX se impuso la planificación y preparación del show. Ahí surgieron los primeros desafíos. “Ha sido muy complejo el asunto de recibir todo en coreano y contratar traductores para que traduzcan estas informaciones -explica Merino-. Por ejemplo, todo el sistema de iluminación del Festival se trabaja en MA3, que es una marca de consolas de iluminación. Ellos eventualmente podrían decirme MA2, y si no logramos darnos cuenta de ese dos o tres, podrían llegar acá y no poder correr su show. Entonces, la precisión tiene que ser súper exacta”.

NMIXX

NMIXX llegará a Chile desde el próximo 21 de febrero, unos días antes de su presentación. Se hospedarán en el Sheraton Miramar, hasta donde se espera que lleguen los entusiastas fans. Habitualmente, a los artistas que participan del Festival se les asigna un attaché, es decir, un productor logístico que gestiona transporte, hotelería y todas sus necesidades. Pero a las coreanas se les asignarán dos acompañantes más. “Van a haber dos traductores que nos van a ayudar a atender y entender lo que quieren transmitir y decir, tanto a nivel técnico en backstage como a nivel programa”.

Además, durante su show, habrá un traductor en el switch traduciendo en simultáneo cualquier diálogo. “Los animadores van a recibir en español lo que ellas estén diciendo en coreano, simultáneamente -explica Merino-. Y las chicas de NMIXX van a tener una muela que les va a traducir en coreano lo que digan nuestros animadores, para que esto fluya. Sí, va a ser un poco complejo, pero es la única forma segura que encontramos de poder conectar la audiencia con las artistas”.

NMIXX presentará en el Festival de Viña un show de 45 minutos, completamente en coreano, además de visuales cargadas de estética kawaii y fan actions. También se espera una sorpresa. “Hay una canción que es en español, un cover chileno”, dice Merino. “Y cantan perfectamente en español. Les admiro su capacidad porque el español es un idioma complejo”.

Por su lado, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se están preparando para interactuar con las artistas coreanas. “Están ensayando alguna palabra como para decirles ‘gracias’ y ese tipo de cosas -dice Merino-. Pero sin duda estamos todos muy ansiosos por que es una novedad”.

NMIXX

El sexteto acaba de estar en Brasil con ocasión del Carnaval de Río, instancia en que compartieron escenario con la estrella local Pablo Vittar. Una escena que en Chile se puede repetir. “Hay una colaboración con un artista chileno”, anuncia Merino, aunque sin revelar el nombre. Por ello es que el grupo volará a Chile directo desde el gigante sudamericano.

Las coreanas cerrarán el festival ese día 24 de febrero. “La mánager me comentó que ellas en Corea han ensayado más de 14 veces el show -dice Merino-. Saben que tienen la responsabilidad, no solamente de venir al Festival de Viña, sino que están conscientes de que están abriendo una puerta entre el Festival y el k-pop. La responsabilidad que sienten es súper grande y están súper emocionadas por recibir las gaviotas, se las quieren llevar a Corea”.

Originalmente, el plan era que NMIXX volaran tras su presentación en el Festival, pero decidieron alargar su estadía un día más. “Ellas tenían un compromiso con una pasarela de moda en Francia, al día siguiente de estar acá -cuenta Merino-. Y ellas cancelaron ese compromiso por estar en el Festival de Viña. La verdad es que han sido muy generosas; pese a todo lo difícil que ha sido, desde la técnica hasta la logística, por la barrera del idioma, eso se ha compensado con la tremenda disposición que han mostrado. Todas las partes, tanto la municipalidad, como Mega y Bizarro, estamos súper contentos y súper comprometidos. Sabemos que va a salir todo bien porque hay un trabajo muy importante de realización y de producción”.