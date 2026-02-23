“Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

Era 1975, han pasado más de cinco décadas, cuando los artistas se conocieron en el calor de Miami. Fue en una sesión musical de amigos en común donde apareció una Gloria Estefan de 17 años que maravilló al, en ese entonces, integrante de los Miami Latin Boys, Emilio Estefan. Ese fue el inicio de un amor que se mantiene hasta el día de hoy.

En ese momento, Emilio Estefan se encontraba en una relación sentimental con otra mujer, por lo que no desarrollaron un vínculo de pareja. Unos meses después, se vieron en un matrimonio y, al poco tiempo, él la buscó románticamente. “Él ha sido mi primera y única pareja”, enfatizó Gloria Estefan al medio estadounidense WBUR.

Gloria Estefan se incorporó a la banda de Emilio, que finalmente pasó a ser el legendario grupo latino Miami Sound Machine. Los éxitos del conjunto los llevó a una fama impensada. En este contexto, fue que comenzaron a salir y, en 1978 la pareja decidió casarse.

Dos años después, la pareja marcaría el siguiente hito en la relación al dar a luz a su primer hijo, Nayib Estefan. La década de los 80 estuvo marcada por el despegue de la agrupación. En 1985 lanzaron la canción Conga!, uno de los temas latinos más famosos y de los más destacadas de su repertorio.

Sin embargo, en 1990 el bus de la banda sufrió un accidente de tráfico, que incluso hizo que la prensa diera a Gloria Estefan por muerta. Si bien sobrevivió al choque, sufrió una lesión en una de sus vértebras. Los médicos le comentaron que lo más probable es que no volviera a los escenarios ni que pudiera tener otro hijo.

Después de un momento trágico, el amor de la pareja se fortaleció. La unión de ambos tras el accidente dio una señal a la madre de Gloria Estefan, quien después de años, aceptó a Emilio Estefan. “(Mi madre) torturó a Emilio por 12 años hasta que sucedió ese accidente y se dio cuenta de que él realmente me amaba y que no iba a cortar y correr dejándome ahí”, dijo a WBUR.

Los años siguientes la pareja se dedicó a los negocios; en 1992 compraron un hotel en Miami y abrieron un restaurante. En paralelo, Gloria Estefan continuó con su rehabilitación para descartar la posible pérdida de movilidad en sus piernas. Volvió a los escenarios y, tras años de rehabilitación e intentos, en 1994, la pareja tuvo a su segunda hija, Emily Estefan.

Con el tiempo, los artistas han ido sumando logros en su vitrina. Ambos consiguieron entrar el Paseo de la Fama de Hollywood, obviamente con su pareja acompañándolos. Incluso, Gloria Estefan ha logrado entrar en el Salón de la Fama de los Escritores de Canciones y ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera.

El amor de los Estefan ha sido tan icónico y duradero que la pareja incluso tiene su propio musical. Llevaron la historia de romance a Broadway en Nueva York bajo el nombre de On your feet! y estuvo en cartelera hasta 2017.

Sobre el musical, la cantante comentó que es una historia de amor y música y que cruza sus nacionalidades (Cuba y Estados Unidos). “La música es el núcleo. Nos sostuvo, tanto a Emilio como a mí, en nuestros momentos más difíciles y continúa enriqueciendo nuestras vidas”, dijo Gloria Estefan a Reuters en 2019.

Una relación tan duradera genera dudas sobre cómo se han mantenido juntos tanto tiempo. Gloria Estefan develó el secreto en el programa El Hormiguero. “Él me hace reír todos los días de mi vida, aunque no es su intención. Él es muy gracioso, él es un despiste total. No para el negocio”.

Hace pocos días, Gloria Estefan compartió una publicación por los 50 años de aniversario. “Sigues siendo y siempre serás, mi amor eterno...”, escribió la cantante.

Tan eterno que ambos llegaron a Chile y Emilio Estefan ha estado presente en todos los pasos de su esposa, quien abre el Festival de Viña del Mar 2026 con sus clásicos.