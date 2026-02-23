Quién es Emily Estefan, la hija de Gloria que está en su show en el Festival de Viña 2026

Este domingo sobre el escenario de la Quinta Vergara aparece en el Festival de Viña la cantante cubana-estadounidense Gloria Estefan. En el grupo de músicos de apoyo que la acompaña destaca una en particular, su hija, la cantante Emily Marie Consuelo Estefan.

¿Quién es ella? La hija del célebre productor Emilio Estefan y de la cantante cubana Gloria Estefan, es estadounidense. Nacida el 5 de diciembre de 1994 en Miami Beach, Florida, ha forjado una carrera musical sólida heredando el amor por la música de sus padres, aunque con una voz y estilo propios.

Graduada en Música por el Berklee College of Music, Emily ha escrito, grabado y producido su propio álbum debut Take Whatever You Want (2017), mostrando desde temprano su visión artística independiente.

Emily se ha mostrado abiertamente como una mujer lesbiana; de hecho, en diciembre de 2016 comenzó una relación con Gemeny Hernández. Sin embargo, en el último tiempo, esta relación ha dado que hablar a la prensa rosa.

Fue a finales de octubre del 2025 cuando Emily Estefan y Gemeny Hernández protagonizaron una discusión casera que terminó con el arresto de la novia de la cantante, quien enfrentó cargos por agresión agravada. Según reportes de El País, Hernández fue detenida en Miami tras atacar a la artista con un teléfono celular, además de ser acusada de robo y violencia física.

Sin embargo, tras el incidente, la hija de Gloria Estefan solicitó a la juez que llevaba la causa, que liberara a la acusada, debido a que manifestó que arreglarían sus diferencias de manera privada, por lo que renunció a proceder legalmente en su contra.

Tras el traumático evento, la artista ha buscado refugio en su núcleo familiar. Recientemente, en noviembre de 2025, Emily reapareció públicamente junto a sus padres en la vigésima sexta edición de los Latin Grammy, en Miami, instancia donde su madre obtuvo un galardón por el Mejor Álbum Tropical.

“Emocionada por este logro, Gloria subió al escenario de la mano de su esposo, Emilio Estefan, a quien le dedicó este premio, mientras su hija les aplaudía en la primera fila”; señaló la revista Hola!