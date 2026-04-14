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    Culto

    ZZ Top regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    El grupo de Texas se presentará el próximo 16 de noviembre en el recinto de calle San Diego. Un regreso tras su debut en el 2010. Las entradas saldrán a la venta vía Puntoticket, en preventa el 15 de abril y venta general el 17.

    Por 
    Equipo de Culto
    Blain Clausen

    El trío ZZ Top vuelve a Chile y lo hará el próximo 16 de noviembre. “Esa pequeña banda de Texas” ha estado activa durante más de medio siglo, ofreciendo rock, blues y boogie tanto en la carretera como en el estudio a millones de fieles seguidores.

    Con una iconografía tan distintiva como su sonido,ZZ Top es sinónimo de barbas, autos hot rod, guitarras giratorias y ese llavero mágico, todos elementos que trascienden geografía e idioma.

    La banda está compuesta por el cantante y guitarrista Billy F Gibbons, el baterista Frank Beard (también conocido como “El hombre sin barba”) y el bajista Elwood Francis, quien se unió en 2021 tras el fallecimiento del miembro de larga trayectoria Dusty Hill. Con el lanzamiento de cada uno de sus álbumes, la banda ha explorado nuevos territorios tanto en su enfoque sonoro como en el material que han grabado.

    Su álbum más reciente, RAW (Shelter Records/BMG, 2022), fue grabado en el histórico recinto texano Gruene Hall como parte de la filmación del documental nominado al Grammy en 2019, dirigido por Sam Dunn, acertadamente titulado ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas.

    Billy, Frank y Dusty recorren 12 canciones que abarcan toda su carrera, en lo que su guitarrista describe como“un regreso satisfactorio a nuestras raíces y una circunstancia muy especial que estamos encantados de compartir con los amigos y fans que han estado con nosotros todo este tiempo”.

    Fue en Houston, en los últimos días de 1969, cuando ZZ Top se formó. Su tercer álbum, Tres Hombres (1973), los catapultó a la fama nacional con La Grange, aún una de las piezas emblemáticas de la banda.

    Su siguiente éxito fue Tush, una canción sobre la búsqueda de “la buena vida”, incluida en su álbum Fandango!, lanzado en 1975. El impulso y el éxito de la banda crecieron durante su primera década, culminando en la legendariaWorld Wide Texas Tour. Ya en 1983 rompieron sus propios records con el álbum Eliminator y las canciones Gimme All Your Lovin y Legs.

    La banda visitó por primera vez nuestro país en mayo de 2010. Este regreso, está enmarcado en la gira The Big One que comienza el 9 de noviembre en Guadalajara, pasa por México, Chile, Brasil y finaliza en Buenos Aires el 24 del mismo mes. El show en Chile se realizará en el Teatro Caupolicán y lo produce Free Fall.

    Más sobre:ZZ TopConciertosTeatro CaupolicánMúsicaMúsica Culto

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