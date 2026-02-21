SUSCRÍBETE
    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    En la antesala de su presentación en el Festival de Viña 2026, Stefan Kramer reflexionó sobre el impacto de su humor político, recordó la controversia que marcó su paso por el certamen en 2020 y aseguró que hoy busca un relato que conecte con el público sin profundizar las divisiones.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.

    En la antesala de su regreso y a solo horas del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, Stefan Kramer abordó las críticas que generó su humor político en ediciones anteriores y reconoció que la división del público es uno de los escenarios más complejos para un comediante.

    En la tradicional conferencia de prensa previa a su presentación, el comediante adelantó las claves de un espectáculo marcado por la madurez y la reflexión.

    Se trata de uno de los humoristas más recurrentes del certamen, quien entre preguntas recordó su paso por el festival en 2020, una actuación atravesada por el contexto del estallido social y que generó opiniones encontradas. “Fue una experiencia difícil, una rutina con mucho trabajo detrás, pero que dividió al público”, reconoció. A la distancia, asegura haber sacado aprendizajes: “Cuando se hace humor político y contingente, a mí me gusta hacer reír a la mayoría. Cuando el público se divide, no es tan grato”.

    Al respecto Kramer afirmó que hoy privilegia un humor que busque identificación transversal. “Uno aprende, madura con el tiempo. Sigo orgulloso del trabajo que hacemos, siempre con amor por el arte”, sostuvo.

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”. En la imagen, Stefan Kramer. la-tercera

    Críticas y polémicas

    Otro de los puntos abordados fue la relación con las redes sociales, en especial con X (ex Twitter). El humorista fue claro: no participa ni consume ese espacio. “Nunca me he metido, siento que es súper fuerte. Prefiero salir a la calle, conversar con la gente, ver lo real”, explicó, aunque reconoció que las redes influyen en la opinión pública y obligan a estar atentos. En ese equilibrio, dice apoyarse en su entorno cercano y en su familia como ancla personal y profesional.

    Consultado por reacciones adversas de figuras imitadas —como el reciente caso de Cristian Castro—, Kramer bajó el tono a cualquier polémica. “El humor está cerca de la burla, son parte de las reglas del juego. Nunca hay mala intención”, afirmó, remarcando que este tipo de situaciones forman parte del oficio y también del crecimiento personal.

    Sobre el contenido de su rutina, adelantó que las imitaciones seguirán presentes, pero ya no necesariamente como eje central. Tras casi 25 años de carrera, apuesta por relatos más cotidianos y universales. “Hoy me permito hablar desde la madurez, de situaciones que generan identificación. Las imitaciones aparecen como guindas de la torta”, explicó, apuntando a un público mayoritariamente adulto que ha acompañado su carrera durante años.

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”. En la imagen, Stefan Kramer y Cristián Castro.

    Internacionalización de su carrera

    Finalmente, el comediante abordó un tema que suele aparecer cada cierto tiempo: la posibilidad de internacionalizar su carrera. Sin cerrar la puerta, reconoció que durante años priorizó a su familia por sobre nuevos desafíos. “Quizás hoy es el momento”, sostuvo.

    Así, agregó que “la internacionalización tiene que ver con la universalidad del texto, con contar historias que nos pasan a todos”, reflexionó, dejando abierta la opción de dar ese paso en el futuro.

    El Festival de Viña 2026 se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero, con transmisión en horario estelar por Mega y vía streaming a través de Disney+. Kramer abrirá la jornada inaugural, en una noche donde buscará reencontrarse con el público desde un humor más reflexivo, menos confrontacional y fiel a la experiencia que le han dado los años sobre el escenario.

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”. En la imagen, la Quinta Vergara.
