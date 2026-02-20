Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026
El esperado evento veraniego cuenta con seis comediantes invitados, que se presentarán en la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero.
Quedan pocos días para disfrutar del Festival de Viña 2026, evento que cierra la temporada estival con seis noches cargadas de música y humor.
Este último apartado suele ser el principal interés para parte del público y, como es tradición, contará con un invitado en cada una de las jornadas en la Quinta Vergara.
La noche inaugural tendrá a Stefan Kramer, el primer comediante que fue confirmado cuando se comenzó a configurar la parrilla del festival.
Posteriormente se presentarán Rodrigo Villegas, Esteban Düch y Asskha Sumathra, que se agregó a los invitados tras ganar el programa Coliseo.
Piare con P y Pastor Rocha completan la lista de comediantes que harán reír a la Quinta Vergara.
Cabe recordar que la edición del evento se extenderá desde el domingo 22 y el viernes 27 de febrero y tendrá transmisión por las pantallas de Mega y en streaming mediante Disney+.
Parrilla del Festival de Viña 2026
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Stefan Kramer
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Esteban Düch
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Asskha Sumathra
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Piere con P
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-E
- Milo J
