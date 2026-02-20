SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    El esperado evento veraniego cuenta con seis comediantes invitados, que se presentarán en la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026. Foto referencial de archivo

    Quedan pocos días para disfrutar del Festival de Viña 2026, evento que cierra la temporada estival con seis noches cargadas de música y humor.

    Este último apartado suele ser el principal interés para parte del público y, como es tradición, contará con un invitado en cada una de las jornadas en la Quinta Vergara.

    La noche inaugural tendrá a Stefan Kramer, el primer comediante que fue confirmado cuando se comenzó a configurar la parrilla del festival.

    Posteriormente se presentarán Rodrigo Villegas, Esteban Düch y Asskha Sumathra, que se agregó a los invitados tras ganar el programa Coliseo.

    Piare con P y Pastor Rocha completan la lista de comediantes que harán reír a la Quinta Vergara.

    Cabe recordar que la edición del evento se extenderá desde el domingo 22 y el viernes 27 de febrero y tendrá transmisión por las pantallas de Mega y en streaming mediante Disney+.

    Parrilla del Festival de Viña 2026

    Domingo 22

    • Gloria Stefan
    • Stefan Kramer
    • Matteo Bocelli

    Lunes 23

    • Pet Shop Boys
    • Rodrigo Villegas
    • Bomba Estéreo

    Martes 24

    • Jesse & Joy
    • Esteban Düch
    • NMIXX

    Miércoles 25

    • Juanes
    • Asskha Sumathra
    • Ke Personajes

    Jueves 26

    • Mon Laferte
    • Piere con P
    • Yandel Sinfónico

    Viernes 27

    • Paulo Londra
    • Pastor Rocha
    • Pablo Chill-E
    • Milo J
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026. Foto: @municipiovina.
    Más sobre:TelevisiónFestival de ViñaViñaFestial de Viña 2026Viña 2026ParrillaProgramaciónComediantesInvitadosArtistasHumorComediaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

    “Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    Lo más leído

    1.
    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio
    Chile

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

    “Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”
    Negocios

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

    Anglo American se desacopla de su próximo socio Teck y aumenta sus pérdidas en 2025

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 ediciones de dominio en la Uruguay Cup

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?