Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026. Foto referencial de archivo

Quedan pocos días para disfrutar del Festival de Viña 2026, evento que cierra la temporada estival con seis noches cargadas de música y humor.

Este último apartado suele ser el principal interés para parte del público y, como es tradición, contará con un invitado en cada una de las jornadas en la Quinta Vergara.

La noche inaugural tendrá a Stefan Kramer, el primer comediante que fue confirmado cuando se comenzó a configurar la parrilla del festival.

Posteriormente se presentarán Rodrigo Villegas, Esteban Düch y Asskha Sumathra, que se agregó a los invitados tras ganar el programa Coliseo.

Piare con P y Pastor Rocha completan la lista de comediantes que harán reír a la Quinta Vergara.

Cabe recordar que la edición del evento se extenderá desde el domingo 22 y el viernes 27 de febrero y tendrá transmisión por las pantallas de Mega y en streaming mediante Disney+.

Parrilla del Festival de Viña 2026

Domingo 22

Gloria Stefan

Stefan Kramer

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Piere con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J