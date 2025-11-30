Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

Revive la rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2025

Una de las actuaciones más esperadas de Teletón 2025 fue la de Stefan Kramer. Como cada año, el comediante sorprende al público con sus imitaciones y personajes, consolidándose como uno de los favoritos del maratónico programa.

En esta edición, su rutina comenzó con la proyección en pantalla de Kramer caracterizado como el Profesor Artés, el excandidato presidencia.

Luego, Kramer apareció en el escenario vestido con chaqueta blanca y el pelo platinado, encarnando al cantante mexicano Cristián Castro.

Acompañado por Leo Caprile, su versión de Castro incluyó varios chistes de doble sentido que provocaron las risas del público presente en el Estadio Nacional.

Ambos personajes se unieron para interpretar Por donarte así, una versión adaptada del éxito mexicano Por amarte así, en un momento que combinó humor y música.

Si bien en el estadio disfrutaron de la rutina, en redes sociales algunos usuarios criticaron la poca variedad en su show.

Revive la rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2025: