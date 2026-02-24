SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    La presentación del duo Tennant/Lowe, en la segunda noche del Festival de Viña fue de los momentos más comentados de la noche. Consultados por Culto, expertos y músicos chilenos comentan las claves del espectáculo y su lugar en la historia del evento, en que los números anglo han dejado grandes recuerdos.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Felipe Alcafus

    “Viña del Mar doing well, muy bien”, dijo el sorprendido cantante Neil Tennant cuando el “Monstruo” a una sola voz coreó, fuerte, el estribillo del hit Domino dancing. Fue uno de los momentos que dejó en claro la comunión generada entre Pet Shop Boys y el público que llegó a verlos la noche del lunes 23 al Festival de Viña.

    Una presentación que se logró concretar tras dos intentos previos por traerlos, en 2024 y 205. El detalle clave, como explicó el director ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino, a Culto, fue acceder a modificaciones estructurales en el escenario. Además del dúo Tennant/Lowe se barajaron otros nombres, tal como sucede todos los años.

    En general, cerrar los shows anglo para Viña implica un tiempo más extenso de conversaciones. “Al artista que más le dedicamos tiempo a buscarlo es al anglo -explica Daniel Merino a este medio-.Porque obviamente la conversión con un anglo tiene que ser muy larga; explicarle lo que es esto, explicarle el comportamiento del público. Explicarle que hay animadores, que hay interacciones de distinto tipo. Y eso hace que tú pases por muchos nombres. Algunos aceptan, otros no, otros te dicen no me interesa. Pero la respuesta que más recibimos es: déjame prepararme y hablemos para el próximo año".

    Pet Shop Boys Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

    Como sea, la presentación de los británicos generó el comentario de la noche. Montaron en la Quinta Vergara su show Dreamworld The greatest hits live, con una impactante puesta en escena, que incluyó cortinas mesh transparentes que permitían desplegar su juego de luces.

    Declarada fan del pop británico, la chilena Princesa Alba asistió la noche del lunes a la Quinta Vergara para ver la presentación en vivo. A partir de su bagaje analiza algunos detalles para Culto. “La experiencia que generaron fue muy buena, con diferentes capas de escenario. Tenían estos alumbrados, lo más importante también la cortina que dividía a los músicos, subía y bajaba, generando un espacio más íntimo. Hace rato que la parte de las visuales es importante, 3d, etc, acá habían, pero acá creo que lo más importante era la parte lumínica, la parrilla de luces. Los cambios de outfits se sintieron súper sutiles, el abrigo plateado, el gorro que ocupaba Chris. Un show muy propositivo, me dejó muy motivada. Para los músicos es muy bonito ver un show de esa calidad”.

    De esta manera, el show entró de lleno a la discusión de lo mejor de la historia. Así lo piensa el periodista musical Sergio Cancino, exidirector de Radio Concierto, Rock&Pop y UNO. “Creo que ocupará un lugar ejemplar entre los grandes shows anglo de Viña -dice a Culto-. No solamente por su impecable calidad, sino también porque entendieron y aceptaron gustosos los códigos del festival y fueron fieles a la propuesta de su gira actual".

    Cancino destaca algunos detalles del show. “Me pareció jugado que su set mantuvo I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More, Dreamland y Vocal, pudiendo meter temas más populares en Chile, como What Have I Done to Deserve This?, Can You Forgive Her? y Se a vida é". También proyecta alguna repercusión. “Dejó abierta la puerta para otras bandas electropop activas que podrían brillar en Viña, como Erasure, OMD y The Human League”.

    De opinión similar es la periodista Bárbara Alcántara. “Creo que la llegada de Pet Shop Boys al Festival de Viña es sin duda un show histórico, primero por la adaptación del escenario a la gira del dúo inglés, lo que permitió que a través de la televisión viéramos a la concha acústica de manera más imponente que nunca; las visuales, estimulantes, y la puesta en escena daban una vibra a Kraftwerk, influencia sustancial para el pop de sintetizadores, género que ha sido esquivo en el evento viñamarino. Segundo, la calidad técnica y elección del setlist. Neil Tennant conserva su tono de voz, como si el tiempo no pasara por esas cuerdas vocales e interpreta canciones que permanecen en nuestra memoria emotiva. Solo grandes éxitos, como se titula la gira. La diferencia fundamental de este espectáculo con otros anglos es la puesta en escena, montar esa escenografía en el evento fue un acierto”.

    Pet Shop Boys

    Por su lado, el director musical de Radio Duna, Ignacio Olivares, apunta algunos detalles de la transmisión televisiva, por la señal de Mega, que contribuyeron a la experiencia. “La producción trató el concierto con el respeto que se merece. Me acuerdo de Jamiroquai, que fue un gran acto, pero lo iban cortando con inserts de Kramer, que se iba a presentar después. Eso fue impresentable. Acá, a pesar de los placements de los auspiciadores (que salían con pancartas del público), la pantalla fue full Pet Shop Boys”.

    El crítico musical Marcelo Contreras también considera que la transmisión televisiva potenció el show. “Que a través de la televisión también se notara que era un espectáculo de categoría mundial que no tenía ningún fallo, y así fue, se escuchaba magnífico. Las visuales eran increíbles y creo que en ese sentido, el espacio natural que ofrece la Quinta”.

    Al igual que Cancino y Alcántara, para Contreras el show también se inscribe en la historia. “Está a la altura de hitos como los de Elton John, Sting sinfónico. Los artistas británicos en ese sentido han marcado siempre una rúbrica de calidad en sus presentaciones en el Festival de Viña”.

    Pet Shop Boys Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

    Desde su costado, la cantante Denisse Malebrán, voz de Saiko y con una destacada carrera solista, también considera que la presentación está a la altura de otras presentaciones como Sting sinfónico, pero matiza con un par de detalles. “Son cosas distintas, porque Sting, Elton John, son solistas. Los solistas tienden a desarrollar una carrera basada en más elementos, lo de Sting sinfónico, que fue una misa, tenía que ver con esa sonoridad. Elton John, que es un compositor, basa todo en como logra darle vida a las canciones; una banda es algo distinto, Pet Shop Boys está ligado a otro público. Es muy difícil que la gente siga bailando tus canciones 40 años después, es música que no tiene edad“.

    Con su experiencia escénica, Malebrán también apunta un par de detalles claves del show. “Montan un espectáculo que no tiene artificios; no hay bailarines, no hay pirotecnia, con la elegancia que los caracteriza. Vinieron a dar una masterclass de como hacer un show sofisticado, basado en la vestimenta, en dejar de lado la vanidad y poner en el escenario un lenguaje visual”.

    Lee también:

    Más sobre:Pet Shop BoysFestival de Viña 2026Número angloNeil TennantChris LowePrincesa AlbaSting sinfónicoElton JohnDenisse MalebránMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Lo más leído

    1.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    2.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    3.
    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    4.
    Así fue la segunda jornada de Viña 2026 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

    Así fue la segunda jornada de Viña 2026 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

    5.
    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026

    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado
    Chile

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis
    El Deportivo

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio