¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

“Viña del Mar doing well, muy bien”, dijo el sorprendido cantante Neil Tennant cuando el “Monstruo” a una sola voz coreó, fuerte, el estribillo del hit Domino dancing. Fue uno de los momentos que dejó en claro la comunión generada entre Pet Shop Boys y el público que llegó a verlos la noche del lunes 23 al Festival de Viña.

Una presentación que se logró concretar tras dos intentos previos por traerlos, en 2024 y 205. El detalle clave, como explicó el director ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino, a Culto, fue acceder a modificaciones estructurales en el escenario. Además del dúo Tennant/Lowe se barajaron otros nombres, tal como sucede todos los años.

En general, cerrar los shows anglo para Viña implica un tiempo más extenso de conversaciones. “Al artista que más le dedicamos tiempo a buscarlo es al anglo -explica Daniel Merino a este medio-.Porque obviamente la conversión con un anglo tiene que ser muy larga; explicarle lo que es esto, explicarle el comportamiento del público. Explicarle que hay animadores, que hay interacciones de distinto tipo. Y eso hace que tú pases por muchos nombres. Algunos aceptan, otros no, otros te dicen no me interesa. Pero la respuesta que más recibimos es: déjame prepararme y hablemos para el próximo año".

Pet Shop Boys Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

Como sea, la presentación de los británicos generó el comentario de la noche. Montaron en la Quinta Vergara su show Dreamworld The greatest hits live, con una impactante puesta en escena, que incluyó cortinas mesh transparentes que permitían desplegar su juego de luces.

Declarada fan del pop británico, la chilena Princesa Alba asistió la noche del lunes a la Quinta Vergara para ver la presentación en vivo. A partir de su bagaje analiza algunos detalles para Culto. “La experiencia que generaron fue muy buena, con diferentes capas de escenario. Tenían estos alumbrados, lo más importante también la cortina que dividía a los músicos, subía y bajaba, generando un espacio más íntimo. Hace rato que la parte de las visuales es importante, 3d, etc, acá habían, pero acá creo que lo más importante era la parte lumínica, la parrilla de luces. Los cambios de outfits se sintieron súper sutiles, el abrigo plateado, el gorro que ocupaba Chris. Un show muy propositivo, me dejó muy motivada. Para los músicos es muy bonito ver un show de esa calidad”.

De esta manera, el show entró de lleno a la discusión de lo mejor de la historia. Así lo piensa el periodista musical Sergio Cancino, exidirector de Radio Concierto, Rock&Pop y UNO. “Creo que ocupará un lugar ejemplar entre los grandes shows anglo de Viña -dice a Culto-. No solamente por su impecable calidad, sino también porque entendieron y aceptaron gustosos los códigos del festival y fueron fieles a la propuesta de su gira actual".

Cancino destaca algunos detalles del show. “Me pareció jugado que su set mantuvo I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More, Dreamland y Vocal, pudiendo meter temas más populares en Chile, como What Have I Done to Deserve This?, Can You Forgive Her? y Se a vida é". También proyecta alguna repercusión. “Dejó abierta la puerta para otras bandas electropop activas que podrían brillar en Viña, como Erasure, OMD y The Human League”.

De opinión similar es la periodista Bárbara Alcántara. “Creo que la llegada de Pet Shop Boys al Festival de Viña es sin duda un show histórico, primero por la adaptación del escenario a la gira del dúo inglés, lo que permitió que a través de la televisión viéramos a la concha acústica de manera más imponente que nunca; las visuales, estimulantes, y la puesta en escena daban una vibra a Kraftwerk, influencia sustancial para el pop de sintetizadores, género que ha sido esquivo en el evento viñamarino. Segundo, la calidad técnica y elección del setlist. Neil Tennant conserva su tono de voz, como si el tiempo no pasara por esas cuerdas vocales e interpreta canciones que permanecen en nuestra memoria emotiva. Solo grandes éxitos, como se titula la gira. La diferencia fundamental de este espectáculo con otros anglos es la puesta en escena, montar esa escenografía en el evento fue un acierto”.

Pet Shop Boys

Por su lado, el director musical de Radio Duna, Ignacio Olivares, apunta algunos detalles de la transmisión televisiva, por la señal de Mega, que contribuyeron a la experiencia. “La producción trató el concierto con el respeto que se merece. Me acuerdo de Jamiroquai, que fue un gran acto, pero lo iban cortando con inserts de Kramer, que se iba a presentar después. Eso fue impresentable. Acá, a pesar de los placements de los auspiciadores (que salían con pancartas del público), la pantalla fue full Pet Shop Boys”.

El crítico musical Marcelo Contreras también considera que la transmisión televisiva potenció el show. “Que a través de la televisión también se notara que era un espectáculo de categoría mundial que no tenía ningún fallo, y así fue, se escuchaba magnífico. Las visuales eran increíbles y creo que en ese sentido, el espacio natural que ofrece la Quinta”.

Al igual que Cancino y Alcántara, para Contreras el show también se inscribe en la historia. “Está a la altura de hitos como los de Elton John, Sting sinfónico. Los artistas británicos en ese sentido han marcado siempre una rúbrica de calidad en sus presentaciones en el Festival de Viña”.

Pet Shop Boys Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

Desde su costado, la cantante Denisse Malebrán, voz de Saiko y con una destacada carrera solista, también considera que la presentación está a la altura de otras presentaciones como Sting sinfónico, pero matiza con un par de detalles. “Son cosas distintas, porque Sting, Elton John, son solistas. Los solistas tienden a desarrollar una carrera basada en más elementos, lo de Sting sinfónico, que fue una misa, tenía que ver con esa sonoridad. Elton John, que es un compositor, basa todo en como logra darle vida a las canciones; una banda es algo distinto, Pet Shop Boys está ligado a otro público. Es muy difícil que la gente siga bailando tus canciones 40 años después, es música que no tiene edad“.

Con su experiencia escénica, Malebrán también apunta un par de detalles claves del show. “Montan un espectáculo que no tiene artificios; no hay bailarines, no hay pirotecnia, con la elegancia que los caracteriza. Vinieron a dar una masterclass de como hacer un show sofisticado, basado en la vestimenta, en dejar de lado la vanidad y poner en el escenario un lenguaje visual”.