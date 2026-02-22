La trastienda de cómo se armó la parrilla de Viña 2026: de un viaje flash a Miami a una recomendación a Kramer

“Nos vamos a arrancar al estudio de Emilio”, avisó el director ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino. Y sin más, junto a la alcaldesa de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti, fueron a visitar al célebre productor Emilio Estefan. Una jugada intempestiva entre las actividades de la comitiva chilena que en octubre de 2025 se encontraba en Miami, Florida, para la tradicional gira de promoción del certamen.

Además de los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, que concurrieron a entrevistas y recepciones en el marco de la Semana de la Música Latina que organiza Billboard, también viajaron la autoridad comunal y algunos ejecutivos de Megamedia y la productora Bizarro Live Entertainment.

Para Merino la visita a Emilio Estefan era el todo o nada. Deseaba sentarse cara a cara con él y concretar el fichaje de su esposa, Gloria Estefan, para el cartel de Viña 2026. No era fácil. La señera cantante lleva años sin salir de gira internacional. Algunas administraciones anteriores del certamen intentaron contratarla sin éxito, pues nunca se había presentado como solista en Viña. Pero el ejecutivo se tenía confianza. “Con él debo haber estado hablando durante cuatro años para convencerlo -dice a Culto-. Le explicamos que la íbamos a cuidar, que para nosotros era importante tener una leyenda viviente como Gloria aquí”.

Gloria Estefan CHEPE JOSE

Así llegó a Crescent Moon Studios en el Bird Road de Miami. “Al final, la única forma de convencerlo fue ir con la alcaldesa a sentarnos en el estudio, escuchar música, conversar largamente. Y así logramos que nos diera el sí”, recuerda. El fichaje de Gloria Estefan se cerró y será la artista que abrirá el evento este domingo 22 de febrero. A tono con lo que sucedió con Marc Anthony en 2025, la idea, dicen fuentes del evento a este medio, es resaltar la idea de que Viña es el Festival Latino más grande del mundo.

Por ello se espera una presentación contundente, de 75 minutos, en que la artista repasará 20 de los temas más representativos de su extensa carrera. Llegará acompañada de su hija Emily, quien podría sumársele en el escenario, y por supuesto, de Emilio.

Esa misma primera noche, cerrará el italiano Matteo Bocelli, un cantante con una carrera en ascenso que además integrará el jurado del evento. Se hizo conocido a nivel masivo en el país cuando acompañó a su padre, el célebre tenor Andrea Bocelli en su recordada presentación en Viña 2024.

Ahí el joven artista tuvo su momento al cantar Cuando, cuando, cuando, entre el sorprendido público del palco. La respuesta del “Monstruo” fue tal, que Matteo solo podía pensar en una cosa. “En ese momento me dijo ‘yo quiero volver a Viña’- recuerda Daniel Merino-. Y yo le pregunto ¿pero cuando tú quieres volver a Viña? Y me dijo que al año siguiente, no, porque quería darse el tiempo, prepararse, hacer un tour, porque decía que este escenario es demasiado grande”.

Matteo Bocelli

En el intertanto, Matteo ganó más experiencia, lanzó el disco Falling in Love, que también tiene una versión en español titulada Enamorarse y acaba de publicarse el 13 de febrero. También ayudó la buena relación que se cultivó con la familia Bocelli, la que agradeció la atención recibida durante el paso por Viña, en particular por un par de detalles; las Gaviotas con placas en sistema braille que se le entregaron a Andrea, al igual que las etiquetas de las botellas de vino chileno que se llevó de regalo.

La situación de Matteo Bocelli recuerda a lo que sucedía con algunos artistas del pasado, como Julio Iglesias, Miguel Bosé, Soda Stereo, entre muchos otros, quienes amplificaron el alcance continental de sus carreras gracias al paso por la Quinta Vergara. Por ello, en la interna se apuesta a que esta semana en Viña resulte un paso decisivo para Bocelli. “Y él también lo cree -apunta Merino-. Él sabe que estar una semana de jurado trabajando todos los días, evaluando las canciones, haciéndose parte de la identidad de Viña, le va a ayudar. Le va a permitir la expansión de su propuesta musical en los países donde el Festival tiene presencia, sobre todo en Latinoamérica que es un mercado que para él es sumamente importante”.

Según datos a los que pudo acceder Culto el presupuesto del evento para esta temporada es de 10 mil millones de pesos (cerca de US$ 11 millones). Todo financiado desde los aportes de privados, sin gasto para el Municipio de Viña, el que recibe ingresos por la renta de concesión. Habitualmente, dicen fuentes cercanas, los números más costosos son los que se tienden a ubicar abriendo en cada jornada del Festival.

Probablemente, uno de los más llamativos este año es el anglo pues se trata de un anhelo de la producción. Los británicos Pet Shop Boys debutan ante el “Monstruo” el lunes 23 de febrero, tras intentos previos de traerlos en los últimos dos años, tal como confirmó el mismo Neil Tennant a este medio. Lo que sucedió entonces era que los ingleses exigían requerimientos técnicos que no calzaban del todo con lo que ofrecía Viña. “Finalmente este año terminamos cediendo nosotros respecto a la técnica y se hicieron modificaciones pequeñas a la escenografía”, explica Daniel Merino. Será un desafío importante montar todo el equipamiento que demanda el espectáculo del dúo, pero desde la producción se confía en su staff técnico.

Pet Shop Boys

La gran novedad de Viña 2026 es el estreno del k-pop en la parrilla programática. La historia ya es conocida; un mensaje vía Linkedin enviado desde el management de NMIXX a Daniel Merino posibilitó su visita al evento en 2025, durante el show de Myriam Hernández. Ello abrió la chance de invitarlas al Festival. Las artistas han mostrado interés y plena disposición a participar en las actividades relacionadas.

Pero lo más difícil, reconocen desde la organización, ha sido la barrera del idioma al momento de trabajar la técnica. “Ha sido muy complejo el asunto de recibir todo en coreano y contratar traductores para que traduzcan estas informaciones”, comenta Merino. Junto a la presentación de Yandel sinfónico (que montará una orquesta sinfónica completa el jueves 26), es el espectáculo más complejo de esta temporada.

El grupo asiático cerrará la noche del 24 de febrero con un show de 45 minutos, en que desplegarían visuales cargadas de estética kawaii y fan actions. También se espera una colaboración con un artista local y un cover de una canción chilena.

Tal como estaba planificado en Viña 2025, este año se cerrará el viernes 27 con una noche dedicada a la música urbana, un fenómeno que tendrá a exponentes argentinos de la talla de Paulo Londra y Milo J, quien llega en un gran momento gracias a su disco La vida era más corta, destacado entre los 100 mejores del 2025 por Rolling Stone.

También se presentará Pablo Chill-E, pionero del género en Chile y probablemente uno de sus nombres más destacados. Recientemente, fue invitado a la “casita” del show de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Se trata de un diseño pensado para el público que sigue al género. “Esta noche la armamos como un lugar para una industria que es urbana pop, que ha salido adelante y ha dado la cara por Chile y por Latinoamérica en el mundo”, explica Daniel Merino.

Tras conocerse la participación de Pablo Chill-E, quien además será jurado, surgieron críticas muy duras hacia él en las redes sociales. El mismo artista respondió en su estilo en su cuenta de Instagram. “Yo no elegí ser jurado del festival… quizás haya gente mucho más preparada para el puesto”.

Pablo Chill-E

Pero no solo desde la redes sociales llegaron críticas a la participación de Pablo Chill-E. “Me enviaron mensajes políticos de todos los sectores expresando sus preocupaciones. No les contesté -explica Merino-. Mi respuesta es, con todo respeto, honorables, preocúpense de lo que realmente importa; lo que le pasa hoy en día a la gente en sus casas, de las necesidades que existen en el país. Si un cantante canta una letra u otra…o sea, esos tiempos los dejamos atrás y con mucho orgullo. Viva la libertad de expresión, siempre con respeto”.

Por ello, el director ejecutivo defiende la participación del “shishiboss” en Viña. “Me impresiona la falta de apertura de las personas a los ritmos, a las propuestas. Me impresiona que critiquen las letras de un artista que lo único que relata es lo que le tocó vivir y es algo que él no eligió, es algo que la sociedad le dio, porque aquí en Chile existen situaciones como esas. Pablo es el pionero de la música urbana en Chile y ese es el lugar que se le va a dar”.

El humor en Viña 2026

Los números de humor son parte de la identidad de Viña, desde sus primeros años. Habitualmente son los que concentran las cifras de rating más altas, de hecho en 2025 entre los tres promedios más altos estuvieron dos comediantes, Chiqui Aguayo y Edo Caroe. Para esta edición destaca la presencia de dos rostros conocidos en las primeras jornadas. La del domingo 22 tendrá a Stefan Kramer en su cuarta presentación en Viña. Un número que, dicen desde la organización, convenció porque funciona en términos de rating, audiencia y venta. Además, porque calzaba bien con Gloria Estefan y Matteo Bocelli.

Para la segunda noche, la del lunes 23, se espera la vuelta de Rodrigo Villegas, en su tercer show en la Quinta Vergara. En ese caso, sucedió una conexión, pues el artista deseaba volver a la Quinta, lo que coincidió con el interés de la administración por tenerlo en el escenario.

Stefan Kramer. Foto referencial de archivo

Las restantes jornadas, desde el martes 24 hasta el viernes 27, serán de estrenos. Subirán por primera vez a la Quinta Vergara a enfrentarse al “Monstruo”, el venezolano Esteban Düch; la ganadora del programa Coliseo de Mega, Asskha Sumatrha, quien hará historia como la primera transformista en el evento; la comediante Piare con P y en la última jornada estará Pastor Rocha. Todos sin gran experiencia previa en eventos de este calado. “Se buscaron muchos nombres, no fueron los únicos -asegura Merino-. En el caso de ellos tenemos que apostar por nuevos talentos porque el stand up tiene una rotación muy baja de nombres, no hay demasiados comediantes en Chile. Es lo que pasa con la música, cuando se habla de que faltan nombres consagrados; los artistas consagrados tienen su asunto resuelto y hay que dar oportunidad a los nuevos”.

En la presentación de Stefan Kramer, quien fue considerado por los consultados de la encuesta Descifra-La Tercera como el mejor comediante invitado a esta edición, se anticipa la inclusión de sus conocidas imitaciones al presidente Gabriel Boric y al presidente electo, José Antonio Kast. Nada raro, pues en su show de 2018 imitó al entonces presidente electo, Sebastián Piñera, un momento que entró en la memorabilia pop.

03 Junio 2025 Entrevista a Esteban Duch, comediante Venezolano. Foto: Andres Perez Andres Perez

Desde el Festival se asegura que no hay censura. “Siempre mi recomendación es que el presidente de la República, sea del color que sea, sea del lado que sea, es el presidente de la República y se le debe respeto -asegura Merino-. Los comediantes saben muy bien cuáles son los límites del respeto a la figura presidencial”.

Como sea, esa presentación de Kramer deberá sortear además una dura competencia; esa misma noche CHV programó la segunda noche de su estelar de humor Festival de la Comedia, que tendrá como número principal a Bombo Fica. Desde su posición, Daniel Merino mira con distancia el anuncio de la televisora. “Creo que una muy mala idea de Julio César Rodríguez, a quien estimo mucho y quiero mucho. Pero creo que una muy mala idea porque el Festival de Viña, es el Festival de todos los chilenos, el Festival latino más grande del mundo y la gente lo siente como propio. Creo que la gente nos va a acompañar, por eso mismo y vamos a tener un gran festival”.

Para esta temporada, unas de las sorpresas que tendrá Viña es la programación de dos oberturas; una en la noche inaugural del domingo 22 y otra, el miércoles 25. En ambas tendrá especial protagonismo la orquesta, nuevamente al mando del maestro Roberto López, que pasará al frente del escenario musicalizando toda la presentación. Una apuesta que refuerza el carácter latino del certamen. Viña, una vez más, tiene Festival.