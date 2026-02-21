Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

Este domingo 22 de febrero comienza el LXV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Por seis noches, hasta el viernes 27, será el obligado centro de atención de la conversación diaria en Chile y Latinoamérica, por ello, la encuesta Descifra–La Tercera ha realizado un sondeo. A partir de una muestra de 600 casos ofrece una radiografía nítida del vínculo que los chilenos mantienen con el principal evento musical televisado del país. Los resultados muestran que, pese a las críticas habituales y a la fragmentación de audiencias, el certamen de la Quinta Vergara conserva un lugar central en la conversación pública, en la industria del espectáculo y en la identidad cultural nacional.

Un festival que se sigue viendo

El primer dato es elocuente: un 85% declara que verá el Festival de Viña del Mar este año, ya sea completo (28%) o algunos días (57%). Solo un 15% afirma que no lo verá. La cifra confirma que el evento sigue siendo masivo, aunque el consumo ya no es necesariamente total, sino selectivo. La mayoría opta por “algunas noches”, lo que sugiere una audiencia que elige en función de la parrilla artística.

Entre quienes verán el festival (513 casos), el principal motivo son los artistas que se presentan (50%), seguido por los humoristas (32%). Mucho más atrás aparecen razones como no quedarse fuera de la conversación (7%) o el “morbo” que genera el llamado “Monstruo” (1%). El dato es relevante: el atractivo está en la oferta artística concreta, más que en el escándalo o la polémica. La programación importa.

En contraste, quienes no verán el festival (87 casos) lo justifican principalmente porque no les gustan los artistas y humoristas programados (27%). Le siguen razones más estructurales: preferir dedicar el tiempo a otras actividades (16%), falta de interés general (15%) o no ver televisión en general (10%). Un 9% dice que se acuesta temprano. Es decir, el desinterés responde más a hábitos de consumo o afinidad con la cartelera que a un rechazo ideológico al evento.

La noche más esperada y el peso de los nombres propios

Consultados por la mejor noche de esta edición, el 38% se inclina por la jornada inaugural, la del domingo 22, encabezada por Gloria Estefan, el humor de Stefan Kramer y la presentación de Matteo Bocelli. Es una ventaja amplia respecto de las demás fechas. En el caso de la cantante cubana, se trata de su tercera vez en el país, luego de su primera visita junto a su grupo Miami Sound Machine en 1983, aunque también se presentó en 2009 con un show propio en Movistar Arena. Es su debut en el escenario de la Quinta Vergara. Luego, Stefan Kramer firmará su cuarta vez en la Quinta tras sus shows de 2008, 2018 y 2020, en esta última hizo una rutina marcada por la contingencia del estallido social. Finalmente, Bocelli regresa a la Quinta tras deslumbrar al Monstruo cuando acompañó a su padre, el célebre Andrea, en su presentación del 2024. Esta vez, Bocelli hijo llegará en solitario.

La segunda noche, con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo, alcanza 15%. Más atrás se ubican la quinta y sexta noches (14% cada una), la cuarta (12%) y la tercera (7%).

Cuando se pregunta por el mejor artista del festival, el podio es estrecho: Gloria Estefan (20%), Pet Shop Boys (19%) y Mon Laferte (19%). Los ingleses de Go West firmarán su séptima visita al país, y la primera en la Quinta. En tanto, la mujer de Tu falta de querer tendrá su tercera vez en el certamen de la Gaviota de Plata, tras sus shows de 2017 y 2020. Más atrás en las preferencias del público aparecen el colombiano Juanes (12%) y los mexicanos Jesse & Joy (10%).

En cambio, a la hora de preguntar por el humor, la ventaja es contundente: Stefan Kramer lidera con 52%, más del doble que Rodrigo Villegas (22%), quien estará por tercera vez en la Quinta tras 2017 y 2023; y muy por encima del debutante Pastor Rocha (17%), un fenómeno de redes sociales. La encuesta sugiere que el imitador es uno de los grandes activos de la edición y que su presentación podría ser uno de los puntos más altos de audiencia, donde se espera que realice imitaciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Stefan Kramer. Foto referencial de archivo

Éxitos y fracasos anticipados

La expectativa sobre el “mayor éxito” del festival está repartida. Mon Laferte encabeza con 19%, seguida por Matteo Bocelli (15%) y Gloria Estefan (13%). También figuran Pet Shop Boys (11%), Juanes (10%) y Pastor Rocha (9%). El dato es interesante: la percepción de éxito no coincide exactamente con la categoría de “mejor artista”, lo que sugiere que el público distingue entre trayectoria y potencial impacto en la Quinta Vergara.

En cuanto al posible “mayor fracaso”, la opinión es más concentrada. La humorista Piare con P lidera con 25%, seguida por Asskha Sumathra (23%) y Pastor Rocha (23%). La primera es la encargada del humor en la quinta noche, la del jueves 26, con una rutina de stand-up en la que desarrolla un humor frontal enfocado en el feminismo, las presiones sociales de las mujeres, las relaciones de pareja, su origen puentealtino y demás temas cotidianos; la segunda aseguró su puesto en Viña 2026 ganando por votación popular el programa Coliseo de Megavisión.

El humor, históricamente el segmento más incierto del certamen, vuelve a aparecer como el espacio de mayor riesgo. La Quinta Vergara puede consagrar, pero también castigar con dureza. No hay que echar la vista muy atrás para recordar bullados fracasos como el del venezolano George Harris (2025) o la actriz Javiera Contador (2024).

Animadores, tradiciones y competencia

La dupla animadora compuesta por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler obtiene una evaluación mayoritariamente positiva: 50% dice que le gusta, 21% que no y 29% que le da lo mismo. No hay un entusiasmo arrollador, pero sí una aprobación clara. No es una cifra menor considerando que la dupla Araneda – Doggenweiler solo tiene una edición del festival trabajando juntos, desde que la señal Megavisión tomó el evento en 2025.

El regreso de la elección de reina del festival genera apoyo (60% está de acuerdo), mientras que solo un 11% se opone. Esto revela que, pese a debates sobre su pertinencia, la tradición, organizada por el diario online La Cuarta, conserva respaldo popular.

¿Otras cifras? En cuanto a la competencia internacional, un 68% la considera un aporte al evento. Más aún, un 78% cree que el festival contribuye a potenciar la imagen del país y un 84% afirma que sigue siendo el evento musical más importante de Chile. Son cifras contundentes que ratifican su centralidad cultural.

Cuando se consulta por el segundo festival más importante transmitido por televisión, el Festival del Huaso de Olmué arrasa con 75%, muy por sobre otras alternativas. La hegemonía de Viña parece indiscutida, pero Olmué se consolida como su principal escolta.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores del Festival de Viña

Gala, satélites y cobertura

No todo es aplauso, la gala divide: 58% considera que no es un aporte, frente a 42% que sí la valora. Sin embargo, el reemplazo de Fran García-Huidobro por Tonka Tomicic —quien animará junto a José Antonio Neme— es evaluado positivamente por 44%, mientras 39% declara indiferencia y 17% lo ve mal. Hay curiosidad y apertura al cambio.

El precio de las entradas, en cambio, recibe una crítica transversal: 73% considera que el costo (entre $51.750 y $299.000) no es adecuado. El festival puede ser masivo en televisión, pero presencialmente es percibido como caro.

En materia de programas satélites, el 65% los ve al menos ocasionalmente (46% a veces y 19% siempre). Un 60% estima que basta con que haya solo dos este año, lo que sugiere cierto cansancio con la sobreexposición mediática. Entre quienes los consumen, Only Viña (Mega) lidera con 55%, frente a ¡Hay que decirlo! (Canal 13) con 45%.

Para informarse al día siguiente, el matinal preferido es Mucho Gusto, de Mega (37%), seguido por Contigo en la Mañana, de Chilevisión (20%). Sin embargo, un 19% dice no preferir ninguno, reflejando también la fragmentación del consumo informativo.

Finalmente, un dato revelador: el 75% prefiere que el programa que sigue el festival se grabe en Viña del Mar y no en Santiago con despachos. El público valora la presencia en terreno, la atmósfera local y la conexión directa con la ciudad.

En síntesis, la encuesta muestra un festival que conserva su magnetismo. La mayoría lo verá, identifica claramente a sus figuras fuertes y lo reconoce como el principal evento musical del país. Aunque existen críticas —al precio de las entradas o a la gala—, el respaldo estructural es sólido. El Festival de Viña del Mar sigue siendo más que una parrilla de artistas: es un hito, un centro de conversación, un termómetro cultural y un espacio donde Chile se mira a sí mismo. Y, al menos según revela Descifra–La Tercera, ese vínculo está lejos de diluirse.