Detienen a sujeto por el robo de una Gaviota de oro y una Antorcha de plata desde set televisivo de Canal 13 en Viña

Un hombre fue detenido por la Brigada Investigadora de Robos Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser acusado de robar una Gaviota de oro y una Antorcha de plata .

Los galardones formaban parte del set del matinal “Tu Día” de Canal 13, instalado en el Club Árabe de Viña del Mar, bajo el contexto del inicio de la época festivalera.

El robo quedó al descubierto tras la revisión de las cámaras de seguridad que revelaron el ingreso de un desconocido al recinto durante la noche, quien sustrajo ambos premios.

Las diligencias realizadas por detectives, lograron ubicar y detener al autor en las cercanías del estero Marga Marga quien confesó su autoría del crimen.

Posteriormente, el equipo de seguridad ingresó al domicilio de la comuna, donde además se incautaron municiones, dinero en efectivo y más de un kilo de cocaína base.

Pese a la detención, los galardones robados —avaluados en cerca de $3 millones— aun no han sido recuperados y continúan las labores para dar con su paradero.