SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Detienen a sujeto por el robo de una Gaviota de oro y una Antorcha de plata desde set televisivo de Canal 13 en Viña

    El hecho ocurrió en el Club Árabe durante la realización del Festival de Viña del Mar. Los galardones aún no han sido recuperados.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial: gaviotas de oro y plata.

    Un hombre fue detenido por la Brigada Investigadora de Robos Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser acusado de robar una Gaviota de oro y una Antorcha de plata.

    Los galardones formaban parte del set del matinal “Tu Día” de Canal 13, instalado en el Club Árabe de Viña del Mar, bajo el contexto del inicio de la época festivalera.

    El robo quedó al descubierto tras la revisión de las cámaras de seguridad que revelaron el ingreso de un desconocido al recinto durante la noche, quien sustrajo ambos premios.

    Las diligencias realizadas por detectives, lograron ubicar y detener al autor en las cercanías del estero Marga Marga quien confesó su autoría del crimen.

    Posteriormente, el equipo de seguridad ingresó al domicilio de la comuna, donde además se incautaron municiones, dinero en efectivo y más de un kilo de cocaína base.

    Pese a la detención, los galardones robados —avaluados en cerca de $3 millones— aun no han sido recuperados y continúan las labores para dar con su paradero.

    Más sobre:CultoFestival de Viña 2026RoboGaviotaAntorcha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

    Con un representante de EE.UU.: la cita clave que frenó el proyecto de China Mobile

    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    Fiscalía va contra asistente de Eduardo Lagos por rol clave en presuntas operaciones de lavado de la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito entre los ejecutivos

    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito entre los ejecutivos

    2.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    3.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    4.
    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    5.
    Así fue la segunda jornada de Viña 2026 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

    Así fue la segunda jornada de Viña 2026 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda
    Chile

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

    Con un representante de EE.UU.: la cita clave que frenó el proyecto de China Mobile

    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”
    Negocios

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis
    El Deportivo

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Oliver Tree anuncia presentación en Centro de eventos Blondie
    Cultura y entretención

    Oliver Tree anuncia presentación en Centro de eventos Blondie

    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito con los ejecutivos del Festival

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei
    Mundo

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio