CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Hay distintas voces dentro de los partidos”: Bruna no descarta votos de Chile Vamos para aprobar acusación constitucional contra Grau

    El secretario general del Partido Republicano, además sostuvo que “lo que yo entiendo es que hay distintas voces que se han ido sumando a la Acusación Constitucional".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntando que contaría con votos de Chile Vamos y que su presentación no debería afectar la tramitación de la megarreforma.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Bruna defendió la presentación de la acusación, apuntando que “cuando hay convicción de que el ministro actuó mal, independiente del fondo de por qué haya actuado mal, es importante tomar medidas”.

    El secretario general del Partido Republicano, además, cuestionó que esta medida pueda dificultar la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

    “Vamos a tener que ser todos muy maduros para saber distinguir entre lo que es esta acusación constitucional y lo que es el proyecto, por ejemplo, de reconstrucción”, sostuvo, agregando que “la ciudadanía pide ahora mucha madurez”.

    En la misma línea, agregó que “si entendemos que el objetivo de la política es trabajar por el bien común, tenemos que saber distinguir ámbitos. La acusación constitucional será uno, el proyecto de reconstrucción será otro, el tema de seguridad será otro. Pero es, creo, una inmoralidad para con la gente que está sufriendo ahora en Chile, condicionar el apoyo por una o otra cosa que son temas distintos”.

    En la ocasión, Bruna además reafirmó que la acusación se va a presentar, a la vez que no descartó contar con votos de Chile Vamos para su aprobación. “Los votos se están viendo”, mencionó.

    “Siempre pueden cambiar cosas, digamos, en el intertanto. Por ahora, lo que yo entiendo es que hay distintas voces que se han ido sumando a la Acusación Constitucional. Pero es siempre noticia en desarrollo”, expresó.

    Es así como añadió que habría parte de Chile Vamos que apoyaría la acusación. “Basta con ver al diputado Francisco Orrego, que ha salido diciendo que hay que aprobar esta constitución o sea, hay distintas voces dentro de los partidos”, añadió.

    Tramitación de megarreforma

    En la ocasión, Bruna también se refirió a la discusión de la megarreforma, señalando que “Chile no está para tomar medidas de medias tintas. Chile tiene que tomar medidas fuertes frente a la delincuencia, frente a la corrupción, frente al crimen organizado”.

    Además, valoró el llamado a la unidad realizado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública, a la vez que cuestionó la postura de la oposición frente al proyecto.

    “Si es que la oposición se va a cerrar a la idea incluso de debatir dentro del Senado, en este caso, el proyecto de reconstrucción, es muy difícil poder hablar”, expresó, añadiendo que “es importante que todos los agentes políticos sean capaces de distinguir la materia en la que están hablando”.

    “Si se entiende que este proyecto es un proyecto necesario, el Gobierno tiene que echarle para adelante, ojalá con todos los que se puedan. Pero si es que hay gente que decide restarse al diálogo, bueno, tendrá que echarle para adelante solo”, mencionó.

    De igual forma, se refirió a las indicaciones presentadas por la oposición, apuntando que “lo lamentable es que cuando hay un sector de la oposición que busca torpedear y presenta 1.000 indicaciones, hace que el sector de la oposición que está dispuesto al diálogo y quiere mejorar este proyecto en la lógica de ello, quede más o menos invisibilizado”.

    “La izquierda más obstruccionista en esto bloqueó bastante a la izquierda más dialogante”, mencionó.

    Renuncia de subsecretarios

    En la ocasión, Bruna además abordó la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, apuntando que respalda la decisión del ministro Martín Arrau.

    “Yo creo que es un gran ministro y una persona que tiene las capacidades técnicas y políticas para hacer un tremendo trabajo en seguridad y devolver la tranquilidad a los chilenos. Y si en eso él ve que es necesario cambiar a los subsecretarios para poder mejorar el equipo, me parece que por supuesto que hay que apoyarlo”, señaló.

    Asimismo, Bruna expresó que “hay que hacer todos los ajustes que sean necesarios para poder responderle a esa ciudadanía que lo está pasando muy mal. Y por supuesto que respaldamos al ministro Arrau en esto y esperamos que los subsecretarios que lleguen vengan también con muchas ganas”.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:

    Más sobre:Desde La RedacciónPartido RepublicanoVicente Bruna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    La conversación que selló la salida de la dupla Jouannet-Quintana en medio de la frenética búsqueda de Arrau por sus reemplazos

    Pese a reparos de Chile Vamos: republicanos y libertarios se niegan a soltar a Grau y confirman presentación de AC

    Lo más leído

    1.
    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    2.
    “Es normal que cambien los focos y formas de gestión”: Arrau tras pedir la renuncia de los dos subsecretarios de su ministerio

    “Es normal que cambien los focos y formas de gestión”: Arrau tras pedir la renuncia de los dos subsecretarios de su ministerio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley
    Chile

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”
    Negocios

    Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”

    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026
    El Deportivo

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026

    Cruzados busca refuerzos: el plan de Daniel Garnero para potenciar a la UC de cara a los octavos de la Copa Libertadores

    Alexander Zverev vence a Rafael Jódar y da un paso clave para el sueño de conquistar su primer grand slam en Roland Garros

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros
    Cultura y entretención

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca
    Mundo

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca

    El Pentágono veta a periodistas el acceso a su sala de prensa al designarla como “instalación sensible”

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable