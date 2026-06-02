“Hay distintas voces dentro de los partidos”: Bruna no descarta votos de Chile Vamos para aprobar acusación constitucional contra Grau

Durante la mañana de este martes, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntando que contaría con votos de Chile Vamos y que su presentación no debería afectar la tramitación de la megarreforma.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Bruna defendió la presentación de la acusación, apuntando que “cuando hay convicción de que el ministro actuó mal, independiente del fondo de por qué haya actuado mal, es importante tomar medidas”.

El secretario general del Partido Republicano, además, cuestionó que esta medida pueda dificultar la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

“Vamos a tener que ser todos muy maduros para saber distinguir entre lo que es esta acusación constitucional y lo que es el proyecto, por ejemplo, de reconstrucción”, sostuvo, agregando que “la ciudadanía pide ahora mucha madurez”.

En la misma línea, agregó que “si entendemos que el objetivo de la política es trabajar por el bien común, tenemos que saber distinguir ámbitos. La acusación constitucional será uno, el proyecto de reconstrucción será otro, el tema de seguridad será otro. Pero es, creo, una inmoralidad para con la gente que está sufriendo ahora en Chile, condicionar el apoyo por una o otra cosa que son temas distintos”.

En la ocasión, Bruna además reafirmó que la acusación se va a presentar, a la vez que no descartó contar con votos de Chile Vamos para su aprobación. “Los votos se están viendo”, mencionó.

“Siempre pueden cambiar cosas, digamos, en el intertanto. Por ahora, lo que yo entiendo es que hay distintas voces que se han ido sumando a la Acusación Constitucional. Pero es siempre noticia en desarrollo”, expresó.

Es así como añadió que habría parte de Chile Vamos que apoyaría la acusación. “Basta con ver al diputado Francisco Orrego, que ha salido diciendo que hay que aprobar esta constitución o sea, hay distintas voces dentro de los partidos”, añadió.

Tramitación de megarreforma

En la ocasión, Bruna también se refirió a la discusión de la megarreforma, señalando que “Chile no está para tomar medidas de medias tintas. Chile tiene que tomar medidas fuertes frente a la delincuencia, frente a la corrupción, frente al crimen organizado”.

Además, valoró el llamado a la unidad realizado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública, a la vez que cuestionó la postura de la oposición frente al proyecto.

“Si es que la oposición se va a cerrar a la idea incluso de debatir dentro del Senado, en este caso, el proyecto de reconstrucción, es muy difícil poder hablar”, expresó, añadiendo que “es importante que todos los agentes políticos sean capaces de distinguir la materia en la que están hablando”.

“Si se entiende que este proyecto es un proyecto necesario, el Gobierno tiene que echarle para adelante, ojalá con todos los que se puedan. Pero si es que hay gente que decide restarse al diálogo, bueno, tendrá que echarle para adelante solo”, mencionó.

De igual forma, se refirió a las indicaciones presentadas por la oposición, apuntando que “lo lamentable es que cuando hay un sector de la oposición que busca torpedear y presenta 1.000 indicaciones, hace que el sector de la oposición que está dispuesto al diálogo y quiere mejorar este proyecto en la lógica de ello, quede más o menos invisibilizado”.

“La izquierda más obstruccionista en esto bloqueó bastante a la izquierda más dialogante”, mencionó.

Renuncia de subsecretarios

En la ocasión, Bruna además abordó la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, apuntando que respalda la decisión del ministro Martín Arrau.

“Yo creo que es un gran ministro y una persona que tiene las capacidades técnicas y políticas para hacer un tremendo trabajo en seguridad y devolver la tranquilidad a los chilenos. Y si en eso él ve que es necesario cambiar a los subsecretarios para poder mejorar el equipo, me parece que por supuesto que hay que apoyarlo”, señaló.

Asimismo, Bruna expresó que “hay que hacer todos los ajustes que sean necesarios para poder responderle a esa ciudadanía que lo está pasando muy mal. Y por supuesto que respaldamos al ministro Arrau en esto y esperamos que los subsecretarios que lleguen vengan también con muchas ganas”.

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