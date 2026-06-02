Kaiser por salida de subsecretaria Quintana dice que Arrau tiene el derecho a armar su equipo: “El PNL no es parte del gobierno”
Si bien el presidente del Partido Nacional Libertario sostuvo que "consideramos que la subsecretaria Ana Victoria (Quintana) había hecho una buena gestión" recalcó que el ministro Arrau tenía la potestad de elegir a gente de su confianza
El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, entregó la versión oficial de la colectividad luego que el Presidente José Antonio Kast solicitara la renuncia del subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet (militante de Amarillos hasta su disolución), y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana (cuya militancia fue congelada en el Partido Nacional Libertario). Esto, luego de la evaluación que realizara el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano).
“El nuevo ministro está en todo su derecho de organizar a su gabinete, el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, consideramos que la subsecretaria Ana Victoria había hecho una buena gestión, pero evidentemente que el nuevo ministro tiene todo el derecho y la obligación de armar un equipo de su confianza”, sostuvo Kaiser.
El exdiputado lanzó un mensaje al Ejecutivo. “Esperamos que la mano de ese equipo cumpla con los compromisos en los cuales incurrió el Presidente José Antonio Kast durante su campaña”.
Finalmente, el líder nacional libertario intentó cerrar el temas: “Nosotros como Partido Nacional Libertario no tenemos nada más que decir al respecto”.
Cabe señalar que Arrau comentó tras la decisión que: “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión (...) y como siempre he dicho estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación“.
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