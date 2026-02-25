La comediante Asskha Sumathra en las voces del mundo del transformismo chileno

Cuando Asskha Sumathra suba al escenario del Festival de Viña del Mar, miles de personas la verán a través de la pantalla chica, entre ellas artistas del gremio que han sido parte de su formación.

Detrás de su rutina viajan décadas de transformismo chileno, camarines compartidos, un backstage que marcó visibilidad, aprendizaje y una generación de artistas que abrió camino mucho antes de que el género encontrara espacio en la televisión o los grandes escenarios.

Su llegada a la Quinta Vergara no es sorpresa, sino que es el resultado de años construyendo un personaje que encontró en el humor su identidad definitiva.

Extraída de Fotech

Maureen Junnot: “Encontró su voz muy temprano”

Una de las miradas más cercanas a ese proceso es la de Maureen Junnot, histórica figura del transformismo nacional y artista con más de tres décadas de trayectoria en la emblemática discoteca Fausto.

Fue allí donde conoció a Asskha, cuando comenzaba a integrarse a espacios competitivos como Amigas y Rivales. Desde entonces —recuerda— destacó por algo poco habitual en la escena de ese momento.

Según Junnot, mientras muchas artistas tardaban años en descubrir su sello, Asskha identificó rápidamente su identidad humorística. “Tenía una personalidad fuerte, rápida para responder y generar contenido en el backstage”, señala, describiendo cómo esa agilidad verbal la convirtió en una figura natural dentro del café concert.

Para la transformista, el crecimiento de Asskha coincidió además con una transición del humor drag chileno, desde la animación improvisada en discotecas hacia formatos más cercanos al stand-up. En ese cambio generacional, asegura, la comediante supo fusionar tradición y renovación.

Junnot también subraya el carácter histórico de su llegada a Viña no solo como humorista, sino como representante de una disciplina artística largamente relegada. “Aquí va a mostrar profesionalismo, va a abrir una puerta súper grande, ella es una persona súper inteligente, disciplinada y que eso es una de las cosas que la ha caracterizado y la ha llevado a lograr lo que está logrando.

Extraída de BioBioChile

Mia Dsanti: “Sentimos que toda la comunidad estaba ahí”

La transformista Mia Dsanti, una de las artistas más cercanas a Asskha dentro del ambiente nocturno y escénico, recuerda haberla visto por primera vez hace más de 15 años en el bar Burdel, incluso antes de iniciar su propia carrera.

“Lo que más me llamó la atención fue su rapidez y su capacidad de improvisar con lo que estaba pasando en el minuto”, señala, destacando desde entonces una habilidad que terminaría convirtiéndose en el sello de su propuesta humorística.

Según Dsanti, los primeros años estuvieron marcados por la necesidad de validar su talento dentro de un espacio competitivo. “Tuvo que demostrar que podía ser protagonista”, explica, recordando que el reconocimiento no llegó solo por trayectoria, sino por insistencia y trabajo constante en distintos locales.

Con el tiempo, Asskha fue construyendo su personaje desde lo cotidiano, transformando experiencias personales en material para sus rutinas, proceso que alcanzó su madurez definitiva con Reinas del Café, donde consolidó su identidad frente a audiencias masivas afirma Dsanti.

La llegada al Festival de Viña del Mar, trasciende el logro individual. “Cuando anunciaron que iba a Viña, la gente se sintió representada”, afirma Mía. A su juicio, el momento generó orgullo dentro de gran parte del transformismo chileno, al instalar por primera vez a una comediante transformista en uno de los escenarios más visibles del país. “Es un precedente que va a perdurar toda la vida”, agrega.

Para Dsanti, el impacto también radica en la transversalidad de su humor. “Asskha hace un humor contingente, que puede entender cualquier persona”, explica, convencida de que su rutina dialogará tanto con públicos tradicionales como con nuevas audiencias.

Extraída de El Dinamo

Darcy la Divina: “Lo de Viña abre un camino que nunca habíamos visto”

La transformista Darcy la Divina, compañera de Asskha Sumatra desde hace casi dos décadas, recuerda que su vínculo comenzó cuando ambas trabajaban en distintos bares, hasta coincidir años después en escenarios como Burdell. Desde entonces dice, vio de cerca una cualidad que nunca cambió “siempre tuvo muy buena labia y un café concert natural. Subía al escenario y la rompía”.

Para Darcy, el salto al Festival de Viña no resulta sorpresivo. “Siempre decía que su sueño era llegar ahí”, afirma, recordando que incluso cuando lanzó Reinas del Café recibió críticas dentro del propio ambiente transformista por autodenominarse “reina”. Con el tiempo, sostiene, ese cuestionamiento quedó atrás y “hoy el nombre está más que ganado”.

Sobre su llegada a la Quinta Vergara, la artista asegura que el impacto va más allá de lo individual. “Es un logro compartido”, señala, convencida de que la presentación marcará un antes y un después para el transformismo chileno.

Morganne Lamorte: “Llegar a Viña es el resultado de años de trabajo solo de ella”

La transformista Morganne Lamorte, quien ha compartido escenario con Asskha Sumatra en sus presentaciones más recientes, recuerda haberla visto por primera vez cerca de 2007 en el bar Dionisio, cuando ya era una figura reconocida dentro del ambiente. “Ya trabajaba estable y era conocida entre las transformistas y el público”, señala.

Aunque comenzaron a trabajar juntas recién después de la pandemia, Lamorte destaca que su consolidación actual responde a una trayectoria extensa y sostenida. “Es mucho trabajo, muchos años mostrando lo que hace para llegar al escenario más importante de Chile”, afirma, subrayando especialmente su dominio del café concert y la comedia en vivo. “Hacer reír es lo más difícil, porque todo depende de la improvisación y del manejo del público, y ella lo maneja perfecto”.

Sobre su llegada al Festival de Viña del Mar, Morganne es enfática en decir que “es un logro personal de ella, cien por ciento”. A su juicio, la presentación despertará interés por el transformismo en nuevos espacios, aunque insiste en que el hito responde principalmente al talento individual de la artista. “No hay otra transformista hoy que pueda hacer la pega que va a hacer Asskha esta noche”, concluye.