¿Qué ha entendido Matteo Bocelli del humor chileno?: “Me es difícil entender con mi español”

Durante cada una de las seis noches del Festival de Viña, los entusiastas aplausos bajaban desde la galería al palco, cada vez que los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda presentaban a Matteo Bocelli. El cantante italiano integró el jurado y fue probablemente la figura más solicitada del evento.

Desde que participó en la celebrada presentación de su padre, el tenor Andrea Bocelli en el Festival 2024, Matteo quiso regresar. Esta vez como solista. Pero antes, confiesa, necesitaba sentirse preparado. “Yo creo que necesitaba un poco de tiempo para trabajar algo especial para Chile y todo el mercado Latam -dice a Culto, hablando un español bastante fluido, pese a reconocer que no lo domina bien-. Y nada, ahora me siento listo y siento que eso es un primer paso de un futuro que realmente quiero construir con Chile y con Sudamérica en general”.

Por ello, previo a su llegada al Festival, lanzó Enamorarse, versión en español de su álbum Falling in Love, que suma versiones para temas como Mi historia entre tus dedos, original de Gianluca Grignani y por supuesto, Quando, quando, quando, de Tony Reis, su canción probablemente más popular. Ese álbum, también tiene una conexión con Viña.

Matteo Bocelli Foto: Dedvi Missene/La Tercera Dedvi Missene

“La idea de hacer un disco español nació aquí en Viña en 2024 cuando recibí junto a mi padre tan cariño del público -revela-. Entonces estaba trabajando mi nuevo álbum que se llama Falling in Love y pensé tengo que hacer una versión en español no digo con todas las canciones pero como la mitad, esa es la razón. Pensé naturalmente en Quando, quando, quando, un cover nuevo de Mi historia entre tus dedos, que también he hecho con el autor. Quiero agradecer eso, porque él significa mucho para mí. Crecí escuchando su música“.

Para Matteo, esa visita de 2024 fue clave. “En Viña ocurrió aquel clic muy especial que me ha conectado con muchas personas”. Por ello, tal como sucedió con artistas del pasado, considera al Festival como una plataforma para llegar a nuevas audiencias. “El Festival ha hecho más que ayudarme en el sentido que me ha dado realmente un push muy fuerte. Pero cada vez que voy a un lugar trato de dar lo máximo de mí”.

Además, en estos días integró el jurado. Una experiencia que abordó de una manera particular. “Estaba un poco preocupado por la experiencia del jurado, porque no me gusta ubicar las personas y menos a los artistas, porque el arte, en mi opinión es subjetivo. Lo que me gusta a mí, puede no gustarte a ti. Entonces para mí fue más como una experiencia de apoyo”.

Matteo Bocelli en el Festival de Viña

Como sea, Bocelli pudo compartir con otros artistas en el jurado. Cuenta que gracias a su bagaje en la música clásica conectó con la soprano Verónica Villarroel. “Compartir con ella fue muy bello, porque ella ha hecho dos óperas con mi padre. Entonces en algún modo estábamos un poco conectados”. Además, cuenta que ha intercambiado algunas opiniones con los cantantes urbanos Milo J y Pablo Chill-E. “Estoy muy curioso por ver sus shows”.

Desde el palco de los jurados, Bocelli ha podido apreciar la parrilla musical. Este año descollaron números como Pet Shop Boys, Juanes y Gloria Estefan, pero el italiano reconoce que hubo un show que le llamó mucho la atención. “Tengo que ser muy honesto, me gustó mucho Mon Laferte porque me gustó su voz, su manera de cantar. Me gustó el show en general, el tipo de música”.

Matteo se presentó en la noche inaugural, la que por la obertura, las presentaciones de jurados y coanimadores, se fue alargando. Así, salió a cantar recién pasadas las 3 de la mañana. Una situación compleja para cualquier artista. “Salir a esa hora fue un poco más difícil porque lo único que no puedes controlar cuando estás cansado, es que la voz a menudo se va. Entonces estaba preocupado por eso y también por la gente. Hacía mucho frío y también me han dicho que estaba lloviendo un poco. Pero me han apoyado hasta el final del concierto. Entonces fue una demostración increíble”.

El show de Bocelli incluyó temas del cancionero latino. Interpretó la clásica Bésame Mucho, de Consuelo Velásquez y popularizada, entre otros por el chileno Lucho Gatica. “Esa es una canción naturalmente muy famosa, se conoce en Italia también -explica-. Después, es claro que yo nací en una familia llena de música y entonces conocí esta canción desde mi padre que la cantaba”.

Matteo Bocelli Foto: Dedvi Missene/La Tercera Dedvi Missene

Matteo también sorprendió cantando Gracias a la vida, la más universal de las canciones chilenas, escrita y compuesta por Violeta Parra. El cantante detalla que no es una canción que cantara su padre, sino que llegaron a ella en una búsqueda junto a su equipo. “Siempre quiero buscar algo de especial por esta gente que me ha dado mucho. Y de toda la búsqueda que hemos hecho, pensé que en Gracias a la vida el título describía perfectamente lo que estaba viviendo. Y es una canción escrita una artista chilena, así podía ser un pensamiento bello”.

Pese a todo, Matteo detalla que su padre pudo seguir la presentación y han mantenido el contacto durante estos días en el Festival. “Hemos conversado un poco. Me ha mandado un audio muy largo después de mi performance, que la siguió con su teléfono. Me dijo que estaba muy feliz por mi”.

Para el observador extranjero, le resulta toda una novedad el hecho de que el Festival de Viña incluya comediantes en su parrilla. Habitualmente referentes del humor local. Cuando se le pregunta a Bocelli si ha logrado comprender algo de las rutinas, se toma un segundo. “La verdad no, porque me es difícil para entender con mi español. Yo no hablo español en un nivel en que puedes entender a un cómico. Por ejemplo Rodrigo Villegas, él es chileno y me han dicho que el español chileno es también mucho más difícil. Entonces no puedo comprender, pero es simpático ¿como tomo las bromas de los comediantes hacia mí? sonríes, solo tienes que sonreir”.

Además de los aplausos, la experiencia de conocer el Festival y un paseo a Valparaíso para cenar, Bocelli se lleva algo de música chilena de regreso a Italia. “Me han dado un disco, un CD, no recuerdo cual. Pero tengo que llegar a escucharlo”.