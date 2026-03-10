Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

Billboard subió a su portal digital el 4 de marzo de 2026 una lista en formato ranking con “las 50 mejores bandas de rock en español de la historia”, englobando grupos de diversos países hispanos cuya música ha oscilado entre rock, pop, punk, música folclórica y otras fusiones.

El artículo fue escrito colaborativamente por Pamela Bustios, Natalia Cano, Ingrid Fajardo, Griselda Flores, Sigal Ratner-Arias, Isabela Raygoza y Jessica Roiz. Las autoras afirmaron, en un prólogo que antecede al ranking, que “lo que distingue al rock en español de su contraparte angloparlante es su capacidad para fusionar géneros y culturas de manera impecable: ska, reggae, ritmos caribeños, punk, cumbia e incluso murga se fusionan en armonías y sonidos inesperados”.

El texto inicial también define al rock en español como “un género moldeado por voces y estilos que lidian con la identidad, el malestar social y la catarsis, pero que también destila alegría pura en movimiento y sonido”. Sin embargo, la polémica que despertó el listado de Billboard no fue tan alegre. Como sucede en esta clase de listados, siempre activa el debate y el intercambio de ideas.

La lista se caracteriza por tener 50 bandas hispanohablantes, entre las cuales predomina una evidente selección de grupos mexicanos (18 en total). Entre estos figuran Café Tacvba (que ocupa el segundo lugar del ranking), Caifanes (top 7), Zoé (top 8) y Maná (top 9), junto a muchos otros.

El segundo país más representado es Argentina, con 11 bandas en total, entre ellas Soda Stereo (top 1; la mejor banda de rock en español según Billboard), Sui Generis (top 3), Los Fabulosos Cadillacs (top 4), Babasónicos (top 6) y Enanitos Verdes (top 15). Sigue España con 7 bandas, destacando a Héroes del Silencio (top 11) y La Unión (top 16).

Chile tiene representación de cuatro grupos: Los Prisioneros (top 5), Los Jaivas (top 18), La Ley (top 26) y Los Bunkers (top 34). Ausencias marcadas como Los Tres o Lucybell llamaron la atención del público y de diversos expertos musicales, principalmente por un predominio evidente de artistas mexicanos.

En el conteo faltan varios chilenos, mientras que a nivel foráneo sorprende las ausencias de Sumo, Los Violadores, Serú Girán o Virus.

Chile en el ranking

Consultado sobre qué opina de este tipo de rankings, el conductor de radio Sonar, Alfredo Lewin, menciona a Culto que “no les cree mucho, porque son muy subjetivos”. “A veces se equivocan groseramente, dependiendo de los editores, los colaboradores y la gente que opine. Los rankings son muy atractivos pero a mí no me gustan mucho; menos uno de Billboard. Billboard ya es una revista de industria. Pueden tener gente que sepa mucho de música, pero están afectados y contaminados por la industria”, dice el presentador.

Por su parte, la periodista Sandra Zeballos afirma que “se entiende la selección”, considerando lo que hoy se califica como “rock”, con sus fusiones, evoluciones y mezclas de sonido, y que “cuando las selecciones se hacen bajo los editores de un solo medio, siempre se limitan las posibilidades, porque se cierran mucho las perspectivas y el espectro a lo que uno usualmente trabaja o ve”.

Por otro lado, el periodista y crítico de espectáculos Marcelo Contreras le explica a Culto que la lista da cuenta de la “preponderancia que tienen determinados países de Hispanoamérica en el panorama de la música pop rock en español”.

“En ese sentido, lo esperable es que esto esté dominado por países como México, España, Argentina y Colombia; de ahí viene Chile. No es muy discutible porque tiene que ver con el peso histórico y en esto tiene mucho que ver el peso demográfico. Nunca hay que olvidar que tiene que ver también con las cifras y cuánto vende un artista”, afirma Contreras.

Al respecto, Zeballos opina: “Creo que, por venir de donde viene la selección, hay muchos artistas que son superpoco conocidos incluso a nivel latinoamericano. Uno podría pensar que están tratando de buscar que haya un espectro y por eso ponen a algunos artistas que a lo mejor acá no son tan conocidos, pero para una selección de estas características, se debiera pensar también en la trascendencia que han tenido las bandas más allá de las fronteras de sus propios países”.

“Nuestro país es más pequeño y no tenemos bandas que trasciendan a un nivel tan masivo. Ahí uno puede ser un tanto quisquilloso. Enanitos Verdes aparece mejor rankeado que Los Jaivas, por ejemplo. Si bien la popularidad de los Enanitos Verdes en los 80 fue indiscutida, la influencia y originalidad de Los Jaivas me parecen mucho mayores”, explica Marcelo Contreras.

Respecto a la posición de Los Jaivas, Alfredo Lewin enfatiza que el impacto de la banda fuera de Chile no es tan alto. “En Perú, por ejemplo, con todo lo grande que es y lo relacionados que están a lo andino, no conocen a Los Jaivas. No entienden a Alturas de Machu Picchu (1981), mientras acá ya es parte de nuestro léxico. Me parece que este equipo editorial debe tener orígenes de todas partes. Imagino que hubo alguien que entiende de Chile y se preocupó para destacar a Los Jaivas en un lugar principal”.

Lewin también comenta la posición de Los Prisioneros. “Los Prisioneros rankeando alto me parece de gran justicia y de gran conocimiento”, declara. Sobre el puesto de Los Bunkers, afirma creer que quedaron en la posición más baja entre las cuatro selecciones chilenas por el hecho de ser la banda más reciente. “Capaz me equivoque, pero uno podría discutir que la repercusión de Los Bunkers en el rock en español es más grande que la de los otros tres chilenos. Los Bunkers a nivel de industria han logrado todas las cosas que ninguna otra banda chilena logró antes”, explica el crítico.

Los Tres y otras grandes ausencias

Tanto los comentarios en redes sociales como la opinión de comentaristas especializados llegan a un consenso: la omisión chilena más difícil de explicar es la de Los Tres. La banda de Álvaro Henríquez y compañía no figura en ninguno de los 50 lugares del ranking.

Alfredo Lewin, en ese sentido, afirma no entender la lista. “Me parece ilógico que la banda que está en el número dos del ranking (Café Tacvba) haya hecho un disco tributo a Los Tres y que estos últimos no entren a los 50. Tuvimos cuatro artistas en el ranking; yo creo que merecíamos por lo menos seis. Ahí agregamos a Los Tres y a Lucybell, pero el hecho de que agreguemos a Los Tres como si tuvieran que entrar por ventanilla me parece una falta de respeto”, opinó.

“No entiendo la lista. No es solo porque Los Bunkers estén y sea una banda deudora de Los Tres (Los Bunkers en el siglo XXI tienen su propia personalidad), sino porque lo que hicieron Los Tres en los 90 por el rock chileno es importantísimo como para que este ranking me presente a 50 bandas de las cuales yo podría cuestionar por lo menos a cinco”, declara Lewin.

Por su lado, Marcelo Contreras también resiente la ausencia de la banda chilena, pero la justifica bajo la relación que tienen Los Tres con la industria mexicana. “Sé que al público chileno le va a causar extrañeza (la ausencia de Los Tres), pero aquí hay un detalle que tiene que ver con un tema industrial. Cuando Los Tres intentaron conquistar el mercado mexicano, en el peak de su fama en Chile, lo hicieron de una manera poco inteligente”.

“Tuvieron confrontaciones con los mexicanos y la prensa local. Pensaban que era igual que tratar con los periodistas chilenos (que en aquel entonces estaban absolutamente rendidos ante su obra). Llegaron allá un poco cancheros y la verdad es que no cayeron bien, y si tú no entras bien con la prensa, en ninguna parte te va a ir bien. Eso se tradujo en que la venta de los discos de Los Tres tuvieron magros resultados, a pesar de que estaban publicados por una multinacional”, asevera Contreras.

El periodista complementa esto aclarando que artistas como La Ley y Los Bunkers, en cambio, sí tuvieron una carrera mucho más exitosa en México. Alfredo Lewin mantiene su incredulidad ante la ausencia de Los Tres y afirma que en el ranking hay varias bandas que “realmente no conoce”. “Este ranking puede que esté hecho con las mejores intenciones, pero falla”, concluye Lewin.

Sobre otras ausencias, Contreras menciona a Lucybell, considerando que en el ranking está Líbido, grupo peruano fuertemente influenciado por la banda chilena. El periodista también alude a bandas de rock pesado y otras variantes más endurecidas que, según el periodista, no suelen entrar a estos listados.

“La gran excepción creo que es Rata Blanca, pero por ejemplo bandas como Pentagram y Criminal no aparecen. O Animal, por ejemplo, una banda que tuvo mucho éxito hacia fines de los 90 dentro de lo que era el new metal en ese momento”, afirmó.

Sandra Zeballos complementa la opinión de los demás comentaristas y menciona otras ausencias nacionales. “Si pongo la mirada en Chile, por supuesto que me faltan Los Tres; por supuesto que me falta Lucybell y también me faltan bandas como Los Electrodomésticos, que tienen fusiones con el rock desde otro punto. Si es un ranking histórico, también se podría pensar en Los Blops“, dice la periodista.

“Lo otro que me llama la atención es la poca presencia de mujeres. Podrían estar desde Chile a partir de Colombina Parra y Los Ex, Denisse Malebrán con Saiko o incluso la fusión más psicodélica de Denise Corales y Aguaturbia“, afirma Zeballos.

Sobre ausencias internacionales, Contreras menciona a Los Violadores, una banda “superimportante en lo que fue el punk latino”, según sus palabras. “Los Violadores eran un punto intermedio entre los Sex Pistols y The Clash, sonora y visualmente. Sus dos primeros discos, Los Violadores (1983), el homónimo del 83, y después el Uno, dos, ultravioladores (1986) son discos que tuvieron un tremendo impacto en Latinoamérica y particularmente en Chile y Perú”, declara.

Con mayor vehemencia, el periodista musical cuestionó la ausencia de la banda Sumo. “Que no esté Sumo es absolutamente imperdonable. Fue una de las bandas fundamentales del rock argentino de los años 80. Ha tenido influencias por estos lados, sin ir más lejos La Floripondio tiene mucho de Sumo”, afirmó Contreras. “También pasa con Divididos, que me parece una banda mucho más relevante que unas cuantas bandas mexicanas que aparecen ahí o bandas que han tenido un éxito muy local”, concluyó.

Alfredo Lewin también menciona a Congreso y dice que habría incluido a esta banda en el ranking. “Encuentro que Congreso es una de las mejores bandas de rock propositivo en el mundo. Hasta el día de hoy es una banda que yo comparo directamente con Los Jaivas”.

Concluyendo, Sandra Zeballos asegura: “Creo que es una lista que releva varios nombres superimportantes de la escena, pero bajo las características en las que ellos mismos se delimitaron para hacerla. Les faltó ampliar y considerar una mirada más iberoamericana de la trascendencia que tienen las bandas“.