El duro mensaje que compartió Pedro Pascal ante la llegada de José Antonio Kast a la presidencia

El actor Pedro Pascal reaccionó al cambio de mando presidencial con una publicación en sus redes sociales. Hoy, 11 de marzo, se realizó la ceremonia de traspaso de poder a las autoridades entrantes. Las imágenes expresaron algo de su mirada en torno al presidente José Antonio Kast. “Fuerza, Chile”, escribió el actor en la bajada.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Las fotografías tienen la firma de My Voice, My Choice, una organización que busca proteger y avanzar en los derechos reproductivos de las mujeres. “Activistas de los derechos de las mujeres advierten que el país podría sufrir un retroceso. Pero los movimientos a lo largo de Chile seguirán luchando para proteger los derechos reproductivos”, enuncia la imagen.

La publicación también recuerda que 500 mil mujeres participaron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer 2026. Después, apunta a que el presidente José Antonio Kast votó en contra de la ley de aborto en 2017. “Grupos por los derechos de las mujeres en Chile están alerta mientras el presidente ultra-conservador José Antonio Kast se prepara para tomar el puesto”, sentencia la publicación.

"Kast se ha opuesto durante mucho tiempo al derecho al aborto. Anteriormente votó en contra de la ley del aborto de 2017 y apoya volver a una prohibición total. Estas protecciones limitadas se introdujeron en 2017 después de décadas de prohibición total", advirtió.

En casi una hora, el post ha conseguido más de mil comentarios. Entre ellos, algunos recriminan que el actor no se haya pronunciado anteriormente en las elecciones presidenciales.