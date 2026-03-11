SUSCRÍBETE
    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Egresada de la Universidad de Chile, la periodista hizo una carrera destacada en TVN. Su recorrido profesional abarca desde Festivales de Viña del Mar hasta cambios de mando presidenciales. Además, estuvo en la producción de espacios que marcaron la era dorada de la pantalla chica nacional.

    Por 
    Daniel Cañete

    Durante esta madrugada falleció una figura emblemática de la era dorada de la televisión chilena. De aquellos nombres que no aparecen en cámara, pero que se convierten en protagonistas esenciales de programas, hitos y momentos de la pantalla chica que han cruzado generaciones.

    Se trata de Tita Colodro Hadjes, nombre legendario en Televisión Nacional, donde realizó gran parte de su carrera. La causa de su deceso fue un infarto cerebral en una arteria tras un par de días internada. Su funeral será en el Cementerio Comunidad Sefaradí Israelita de Recoleta a las 14:00 horas.

    El recorrido de Tita Colodro abarca desde la realización de varias ediciones del Festival de Viña del Mar hasta momentos políticos de relevancia a nivel país, como las cadenas nacionales de distintos mandatarios, cambios de mando presidenciales o debates. También estuvo en momentos icónicos de la televisión, como el cruce de egos entre José Luis “El Puma” Rodríguez y Julio Iglesias en el mitificado Festival de Viña 1981; el escándalo de Mr. Mister en el propio certamen en 1988, cuando dieron su apoyo a los perseguidos por la dictadura militar; y el incendio en el estudio de Vamos a ver, en 1980, espacio presentado por Raúl Matas.

    También estuvo en la negociación de la llegada de Juan Gabriel a los primeros estelares de la TV local.

    Asimismo, su labor la llevó a trabajar con reconocidos rostros de la televisión, casi todos los que pasaron por la señal pública en sus distintas etapas. César Antonio Santis, Antonio Vodanovc, Raquel Argandoña, Felipe Camiroaga, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler son algunos de los nombres que conocieron a la productora.

    Foto extraída de su Instagram, en ella Tita Colodro escribe: "En la casa de Karen Silvia!!!"

    De la misma forma, el actor Jorge Zabaleta ha reconocido que el inicio de su carrera fue gracias a Tita Colodro. “Me dice ‘va a haber un taller acá de actuación, sería súper bueno que tú participaras’. Y dije ‘bueno, ya poh’, sin ninguna expectativa. Y ese fue el punto de partida”, dijo en un capítulo de Socios de la parrilla.

    Según fuentes cercanas, Tita Colodro estaba inscrita en un chat de hinchas de la Universidad de Chile. En el chat, muchas figuras están enviando mensajes recordando a la histórica productora. Entre ellos, Alberto Plaza, Mario Conca y Sergio Bernabé Vargas.

