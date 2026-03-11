SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Política

    José Antonio Kast asume como Presidente de Chile y pone en marcha el “gobierno de emergencia”

    La ceremonia de juramento del nuevo Mandatario se produjo frente a unos 1.150 asistentes en el Salón de Honor del Senador, en el Congreso Nacional. En horas de la mañana, previo a su asunción, el exdiputado cumplió su compromiso y renunció a su militancia al Partido Republicano.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Valparaiso, 11 de marzo 2026 Jose Antonio Kast recibe la Piocha de O'Higgins de manos de Gabriel Boric al asumir como nuevo Presidente de la Republica de Chile en la ceremonia de cambio de mando presidencial, realizada en el Salon de Honor del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Sí, juro.

    A las 12:28 horas, tras recibir la piocha de O’Higgins por parte de su antecesor Gabriel Boric y la banda presidencial de la nueva mandamás del Senado, Paulina Núñez (RN); con estas palabras José Antonio Kast asumió como Presidente de Chile (2026-2030).

    El aterrizaje del exdiputado en La Moneda marca un cambio de signo político radical en el poder luego de la administración de cuatro años del frenteamplista nacido en Magallanes. Y si bien tiene entre sus filas a integrantes de la derecha que se alternó con la ex-Concertación en la dirección de los destinos del país los 22 años anteriores, liderará un gobierno con una fuerza distinta a la que encabezó Sebastián Piñera en dos oportunidades.

    Solo horas antes de la ceremonia de transmisión de cambio de mando, en el Salón de Honor de la Cámara Alta del Congreso Nacional, en Valparaíso, Kast presentó -de manera online- su renuncia al Partido Republicano, tienda a la que ingresó cuando él mismo la fundó el 10 de junio de 2019.

    El nuevo presidente, también previo a su asunción, estuvo en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, donde se tomó la primera foto con su gabinete de ministros, compuesto por las figuras que lo acompañarán durante -al menos- la primera parte de su mandato.

    El nacido políticamente en la UDI -antes de la gestación de su propia tienda- llega a habitar la máxima magistratura del país con el desafío de sacar adelante las promesas de lo que -ha dicho- será un “gobierno de emergencia”.

    En su campaña para llegar al poder y luego de resultar electo, su mensaje apuntó que Chile vive una crisis de seguridad y económica, a lo que luego se sumó además el reto de la reconstrucción por los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. No pocas veces desde su sector acusaron que el país se cae a pedazos.

    La ceremonia de juramento -iniciada con un leve retraso a las 12.17 horas- se realizó frente a más de 1.150 personas que asistieron para presenciar el hito republicano. Entre ellos, los más de 200 diputados y senadores que juraron o prometieron este mismo miércoles, así como también una delegación de autoridades internacionales, entre ellas el rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei, además de los presidentes de Bolivia, Ecuador, Paraguay o Uruguay, entre otros. Como parte de las actividades que Kast tenía proyectadas para la mañana estaba una bilateral con el líder trasandino, sin embargo, no ocurrió por temas de agenda.

    Una vez concluido el traspaso de mando, como dicta la tradición, Boric dejó el Congreso en calidad de ex jefe de Estado, acompañado de su gabinete. Así, luego se dio paso al proceso de juramento de los ministros con lo que Kast arriba a La Moneda.

    Emergencia por carabinero: “Las cosas van a cambiar”

    El cambio de mando de este 11 de marzo, el noveno desde el retorno a la democracia, estuvo marcado por el ataque con arma de fuego al sargento segundo de la Primera Comisaría de Carabineros de Puerto Varas, Javier Figueroa Manquemilla (36).

    El uniformado acudió a eso de las 6 de la mañana a un procedimiento de rutina, quien al llegar al lugar tuvo que enfrentar a los sujetos, quienes se encontraban armados. Uno de los delincuentes, aún no detenido, percutó dos disparos, impactando al funcionario.

    Según fuentes policiales, Figueroa recibió un impacto de bala en su cráneo, lo que lo hirió de gravedad. Una vez que sus compañeros fueron alertados de lo sucedido, rápidamente fue trasladado al Hospital Base de Puerto Montt, donde actualmente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un diagnóstico de extrema gravedad, con muerte cerebral y con actividad cardíaca.

    Santiago 10 de marzo 2026. Se lleva a cabo la Fotografia oficial del Presidente Electo junto al gabinete ministerial, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en la comuna de Vina del Mar. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    De manera inédita en las jornadas de cambio de mando, luego de la foto oficial con su gabinete en Cerro Castillo -todavía como presidente electo-, Kast entregó una declaración a los medios de comunicación, en que condenó el hecho y aseguró que en su gobierno “las cosas van a cambiar”.

    “Si bien hoy es un día de celebración para nuestra Patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero, Javier Figueroa Manquemilla, en la comuna de Puerto Varas”, señaló.

    Luego advirtió que “a partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, y les prometo que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, a juzgar y a encerrar”.

    Además, desde los equipos del nuevo gobierno se confirmó que la entrante ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajará a Puerto Varas este mismo miércoles.

