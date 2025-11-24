BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Un nuevo ensayo clínico reveló que un medicamento en formato de pastilla puede reducir el colesterol LDL hasta en un 60%. El hallazgo abre una posible vía de tratamiento para quienes viven con niveles peligrosamente altos de “colesterol malo”.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio Tendencias / La Tercera

    Las cifras que maneja la Encuesta Nacional de Salud de Chile (2017) revelan que en el país, los problemas de colesterol son muy frecuentes, pero pocas personas saben que los tienen. Y la prevalencia es preocupante: un 52,3% de la población tiene el “colesterol malo” sobre 100 mg/dL, una cifra, en general, por encima de lo recomendable.

    En este contexto, y dado que la situación se repite en una gran lista de países, los investigadores están en constante búsqueda de tratamientos que puedan solucionar los niveles altos de colesterol y los riesgos asociados a esta condición.

    Y un nuevo ensayo clínico, publicado en la revista JAMA, demostró que hay un fármaco “poderoso” que puede reducir el colesterol LDL —también conocido como el “colesterol malo”— hasta casi un 60%.

    Esto es todo lo que se sabe sobre este hallazgo científico.

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    El fármaco que reduce el colesterol LDL en un 60%

    El medicamento que ha demostrado la potente capacidad de reducir el “colesterol malo” del cuerpo es el decanoato de enlicitida.

    Se trata de un inhibidor de PCSK9. Esta última es una proteína que permite que el colesterol LDL suba. Por ello, al bloquearla, el cuerpo puede eliminar de mejor manera el LDL de la sangre (hasta en un 60%, según el más reciente ensayo clínico).

    Además de sus efectos beneficiosos, destaca la presentación del fármaco: es una pastilla que se administra por vía oral y no una inyección, por lo que el tratamiento podría ser más ameno para los pacientes.

    El estudio que comprueba los efectos del decanoato de enlicitide

    El ensayo clínico probó el fármaco de forma aleatoria en personas que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH), un trastorno genético que se caracteriza por niveles elevados del colesterol LDL-C.

    Eran 293 participantes que ya estaban tomando estatinas, un medicamento que ya se utiliza para bajar el colesterol.

    Y después de utilizar una pastilla de decaonato de enlicitida diaria por 24 semanas, los pacientes redujeron su colesterol LDL en un promedio del 58,2%. En cambio, los que recibieron placebo, tuvieron un ligero aumento en sus niveles.

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Los autores del estudio escribieron que este hallazgo abre una puerta para intervenciones oportunas en quienes requieren bajar con urgencia y eficacia sus niveles de LDL.

    Esto, en especial los pacientes con hipercolesterolemia que requieren un medicamento para poder controlarlo, pues en muchos casos, la alimentación equilibrada no es suficiente.

    El ensayo mostró que el tratamiento es eficaz y bien tolerado, pero todavía se requiere más investigaciones para poder sacarlo al mercado: los resultados son alentadores, y el medicamento está en fase 3 de estudios clínicos, por lo que pronto podría ser aprobado para ser recetado.

    Lee también:

    Más sobre:SaludColesterol maloCómo bajar el colesterolColesterol LDLLDLFármacoEstudioInvestigaciónGrasaGrasasBajar de pesoBajar colesterolLa TerceraDecaonato de enlicitida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Las 7 denuncias de Galilea en el tribunal supremo de RN que desataron una batalla en el partido, ad portas del balotaje

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Accidente de tránsito deja dos menores de edad fallecidos en San Miguel

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Lo más leído

    1.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje
    Chile

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Las 7 denuncias de Galilea en el tribunal supremo de RN que desataron una batalla en el partido, ad portas del balotaje

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo
    Tendencias

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”
    El Deportivo

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”

    El Colo Colo de Fernando Ortiz se saca las ataduras: golea a La Calera y se mete en zona de Copa Sudamericana

    Gustavo Álvarez enciende las alarmas por las lesiones en la U en la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén
    Cultura y entretención

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026
    Mundo

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026

    Cómo los narcos desafían al Estado de Francia desde Marsella

    El ministro de Defensa israelí ordena revisar los informes sobre la investigación del Ejército por el 7-O

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”