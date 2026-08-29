Cómo el Foro Madrid tensionó otra vez al oficialismo

Como nunca antes, el Foro Madrid -una de las principales cumbres conservadoras a nivel internacional- tensionó a los partidos del oficialismo y a La Moneda.

La cita, que se realizará el próximo jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo de Santiago, contará con la participación del Presidente José Antonio Kast y su ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano).

El mandatario es uno de los fundadores de la instancia. Organizada por la Fundación Disenso, el centro de pensamiento ligado al partido de ultraderecha español Vox, convoca a distintos líderes internacionales del sector, como Javier Milei -quien también participará en el encuentro la próxima semana- y Santiago Abascal, cercano a Kast. El político español, eso sí, no asistirá en esta oportunidad y en su reemplazo lo hará Ignacio Garriga, secretario general de Vox.

La cumbre desató rápidamente el ruido en los partidos del sector. Particularmente en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) advierten que se trata de una cumbre de ultraderecha que no representa a todos los partidos de la alianza de gobierno, pues es una instancia más ideológica que impulsa la denominada “batalla cultural” y agendas más cercanas al Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL). Ambas colectividades, de hecho, participarán en el foro.

En ese contexto, mientras que partidos como la UDI y RN se desmarcaron de la cumbre, esto después de que se diera a conocer la participación de los diputados Ricardo Neumann (UDI) y Francisco Orrego (RN), en Evópoli fueron más allá y pidieron que el mandatario se restara.

Buenos Aires 6 de septiembre 2024. El líder del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, critico al Presidente Gabriel Boric y a Michelle Bachelet durante su intervención en el Foro Madrid 2024, que se llevo a cabo en Buenos Aires, Argentina. Unaragency/Aton Chile UNARAGENCY/ATON CHILE

El tema volvió a subir la tensión en el oficialismo. Mientras que en republicanos defendieron la instancia, parlamentarios de la UDI apuntaron contra las críticas de parte de la coalición y llamaron a evitar disputas internas por un encuentro “legítimo”.

En RN no dudaron en salir a responder: “Los invitamos a focalizarse en las necesidades de la ciudadanía y no en peleas estériles”, dijo la secretaria general del partido, Katherine Martorell.

En el Ejecutivo, por su parte, ayer volvieron a defender la participación del mandatario y ratificaron su asistencia.

“El Presidente Kast es uno de los fundadores de esta instancia, ha participado en años anteriores y así, por supuesto, lo va a volver a realizar en el transcurso de la próxima semana”, se limitó a decir el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, al ser consultado por el foro.

En La Moneda recalcan que más que la participación de Kast, lo importante será el discurso que entregue. En ese sentido, adelantan que se espera mantener el tono “más republicano” que ha marcado su gestión, sobre todo considerando la división que ha generado en los partidos su participación y que no quieren abrir nuevos flancos.

Lo cierto es que la inquietud al interior de Chile Vamos se mantiene, sobre todo por la participación de Arrau.

En medio de las críticas oficialistas por la reforma constitucional en seguridad, la cual ha sido calificada por abogados y dirigentes políticos como autoritaria e iliberal, y que hoy no cuenta con los votos para ser aprobada en el Senado, el secretario de Estado participará en un panel en el que expondrá sobre crimen organizado en la región.

“Si ya resulta controversial la participación del presidente de la República en el Foro de Madrid, aún más cuestionable es que el ministro de Seguridad participe en una instancia de evidente carácter ideológico. Más aún cuando hoy se desarrolla un intenso debate respecto de una propuesta de reforma constitucional impulsada precisamente desde su cartera y por la cual él mismo ha debido asumir responsabilidad política”, apuntó el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien ha sido uno de los más críticos del foro.

En privado, parlamentarios coinciden con que el timing para que Arrau se haga parte del foro ideológico no es el mejor, pues podría abrir un nuevo flanco para la reforma en un contexto en el que recién se están ordenando en el sector.