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    La cuenta más alegre de Colo Colo: cuándo los albos pueden asegurar el título de la Liga de Primera

    Después de golear a Audax Italiano y con la derrota de Universidad de Chile, el Cacique estiró a 16 puntos la distancia con los azules, que marchan en el segundo puesto del torneo. La distancia, por cierto, es histórica.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Correa festeja junto a sus compañeros después de anotarle a Audax Italiano (Foto: Photosport)

    Colo Colo vive, por estos días, una alegre contradicción. Por un lado, los albos disfrutan de la amplia ventaja que ostentan en el liderato de la Liga de Primera. La goleada ante Audax Italiano los puso a 16 puntos de distancia de Universidad de Chile, que minutos antes había caído frente a Universidad de Concepción. Con la UC, que tiene un partido menos, la diferencia es de 19 unidades.

    Una diferencia tan amplia entre el puntero y el segundo lugar tiene escasos antecedentes en el fútbol chileno. En 2019, la UC le sacó 15 unidades de distancia a Palestino, aunque el final de ese torneo fue especial: terminó seis fechas antes.

    La cuenta más alegre de Colo Colo: cuándo los albos pueden asegurar el título de la Liga de Primera

    Después de doblegar a los floridanos, los jugadores albos se sumaron al masivo coro que se tomó el Monumental y que hace una semana había retumbado en las paredes del Estadio Nacional. “Te aseguro que el chuncho no sale campeón, sale el Colo, sí señor”, se escuchó, a modo de potente manifestación colectiva y, claro, de dedicatoria anticipada al archirrival.

    Públicamente, en cambio, Joaquín Sosa, el único de los jugadores que ofreció declaraciones en la zona mixta (sin contar la insólita intervención del goleador Javier Correa, a horas de comparecer ante el Tribunal de Disciplina por el grosero gesto que realizó en la celebración de la victoria en el Superclásico), intentó mantener la mesura. “Disfrutamos cada día. Estamos trabajando para ser campeones, pero no nos adelantamos. Vamos día tras día mejorando. Llegan los fines de semana y lo hacemos bien. No nos apresuramos y vivimos día a día. Disfrutando y estando tranquilos”, declaró el defensor, uno de los pilares de la escuadra que logró construir Fernando Ortiz.

    Fernando Ortiz (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El estratega se manifestó en el mismo sentido. “Si nosotros pensábamos que ganando el Superclásico lográbamos un objetivo pronto, estaríamos equivocados. No somos los mejores ni somos los peores. Los jugadores saben que hay que ganar y trabajar como exige la institución”, apuntó. “Sigo siendo el mismo, desde que pisé este gran club. Los que están acá nunca me han visto cambiar. No era vende humo cuando perdía y saludaba a todo el mundo ni soy vende humo cuando hago lo mismo. Soy feliz, pero esto continúa y seguimos sin lograr el objetivo”, amplió, en referencia a su primer año en la banca.

    Íntimamente, en cambio, en el Cacique empiezan a realizar un ejercicio que, en otro escenario, suele transformarse en tedioso: sacar cuentas.

    La calculadora del título

    A los albos les quedan nueve partidos por disputar. Es decir, 27 unidades en disputa. Sin embargo, la operación más atingente es calcular en qué jornada la actual distancia se tornaría en irremontable.

    Al equipo de Ortiz le resta visitar a Huachipato, esperar a Deportes Concepción, viajar a Coquimbo para medirse con los piratas y moverse un par de kilómetros para visitar a Palestino. Posteriormente, recibirá a Universidad de Concepción, visitará a Ñublense, esperará a la UC, en el Monumental, recibirá a La Serena y rematará la campaña en El Salvador, ante Cobresal.

    Si mantiene el actual tranco, lo que implica que sus adversarios en la pelea por el título no puedan acortarle distancia, Colo Colo podría coronarse en la vigesimoquinta jornada, cuando enfrente a los árabes, en Ñuñoa, un escenario que les genera buenos recuerdos, por lo que pasó en el Superclásico. Incluso, una vuelta olímpica ante el equipo de colonia en el principal recinto deportivo del país evocaría el título de 1986, aunque esa vez se trató de una final. En esa jornada, Jaime Vera y Hugo Rubio se transformaron en los héroes de la escuadra que dirigía Arturo Salah.

    Un eventual traspié de azules y cruzados podría, incluso, adelantar el feliz trámite.

    Más sobre:La UCColo ColoUniversidad de ChileLa UUniversidad CatólicaFernando OrtizJavier CorreaLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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