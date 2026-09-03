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    Conmemoración del triunfo del “Rechazo” organizada por Jorge Alessandri reúne a 31 exconstituyentes, Martín Arrau incluido

    Este viernes se desarrollará la comida que planeó el presidente de la Cámara para reconocer el trabajo de los exintegrantes de la Convención que estuvieron por el "Rechazo". El evento contará con la conducción de Bárbara Rebolledo, un video enviado por Marcela Cubillos desde España y la presencia de la ministra Ximena Rincón.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La noche del 4 de septiembre de 2022, pocos estaban tan satisfechos como ellos. En ese momento, los exconvencionales constituyentes que respaldaron la opción “Rechazo” en el plebiscito de ese año comprobaron que estuvieron en sintonía con casi el 62% de la población que decidió desechar la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención. Órgano en que ellos fueron una minoría indiscutida, con apenas 39 de los 155 escaños.

    A cuatro años de ese hito, los exconvencionales se verán las caras nuevamente. Lo harán este viernes a las 19.00 horas, en la comida que organizó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), para conmemorar la fecha en un restaurante cercano a la sede de Santiago del Congreso Nacional, donde se desarrolló el proceso constituyente.

    09/04/2026 - JORGE ALESSANDRI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Según pudo conocer este medio, hasta el momento, 31 de los exconvencionales que estuvieron por el “Rechazo” han confirmado asistencia. Entre ellos, destaca el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano). También están en la lista los diputados UDI Eduardo Cretton, Constanza Hube y Ricardo Neumann, así como el parlamentario nacional-libertario Álvaro Jofré.

    Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    “Es una fecha que Chile no puede dejar caer en el olvido. Como exconvencionales, junto a Constanza Hube y Eduardo Cretton, le planteamos a Jorge Alessandri la importancia de reivindicar histórica y simbólicamente este hito. No se trata de mirar hacia atrás con nostalgia, sino de recordar que ese día una mayoría transversal defendió nuestras instituciones y rechazó la lógica refundacional. En un país de memoria corta, preservar el significado de esta fecha es una tarea política”, comentó el diputado Neumann.

    “Siempre es importante conmemorar un hecho histórico (...). Este es un triunfo de todos los chilenos que se dieron cuenta de la estupidez que se estaba cometiendo. El resultado está a la vista: fue rechazado. Esto nos lleva a pensar que lo que pudo haber sucedido en esa Convención se puede repetir en la construcción de normas u otros instrumentos. Siempre hay que estar atentos, y es un llamado a los partidos políticos: la izquierda radical va a tener siempre estas banderas de lucha pendientes para cambiar el destino de nuestro país”, complementó el diputado Jofré.

    24 JUNIO 2026 RETRATO AL DIPUTADO RICARDO NEUMANN. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Otras de las exconstituyentes confirmadas son la actual directora de la División de Organizaciones Sociales, Katerine Montealegre (UDI); la jefa del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia, Ruth Hurtado (republicana); y la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI).

    El listado lo completan Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Raúl Celis, Ruggero Cozzi, Bernardo de la Maza, Harry Jürgensen, Patricia Labra, Hernán Larraín, Margarita Letelier, Felipe Mena, Cristián Monckeberg, Alfredo Moreno, Bárbara Rebolledo (quien conducirá el evento), Luciano Silva, Angélica Tepper, Pablo Toloza, María Cecilia Ubilla, Roberto Vega, Paulina Veloso, Arturo Zúñiga y los dos exconvencionales de la centroizquierda que estuvieron con el “Rechazo”: Felipe Harboe y Fuad Chahin.

    Otros ocho exintegrantes de la Convención se excusaron: Jorge Arancibia, Bernardo Fontaine, Teresa Marinovic, Luis Mayol, Geoconda Navarrete, Manuel José Ossandón, Pollyana Rivera y Marcela Cubillos, quien vive en España. La exministra, de todas formas, se hará presente en la celebración a través de un video que envió.

    Mario Tellez / La Tercera Mario Tellez

    Durante la comida, se proyectarán imágenes del proceso constituyente del que los 39 fueron parte. También se le entregará un reconocimiento físico a cada uno de ellos.

    Más allá de los exconvencionales, se contempla que asistan autoridades como la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien fue uno de los rostros principales de la centroizquierda por el “Rechazo”. De hecho, la expulsaron de la Democracia Cristiana por eso, luego de que ella renunciara al partido.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    También llegará la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). Y el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien se desempeñó como jefe de asesores de los convencionales de la UDI y del Partido Republicano durante el proceso constituyente.

    Timoneles de las colectividades de derecha, como Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y el diputado Guillermo Ramírez (UDI), también figuran entre los confirmados.

    Las invitaciones a la comida estuvieron a cargo de una comisión compuesta por el senador Luciano Cruz-Coke (presidente de Evópoli), los diputados José Antonio Kast (Partido Republicano), Francisco Orrego (Renovación Nacional), Hans Marowski (PNL), el exministro Rodrigo Álvarez y el abogado Gabriel Alemparte.

    Más sobre:PolíticaRechazoPlebiscito constitucionalUDIPartido RepublicanoRenovación NacionalEvópoliPartido Nacional Libertario

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