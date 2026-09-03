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    Política

    Rodolfo Carter acusa “ansiedad por robar cámara” de ministros por derogación de decreto del Estrecho de Magallanes: “Llevan a Kast a un callejón sin salida”

    El senador cuestionó que miembros del gabinete dieran por encaminada la revocación de la norma argentina y estima que la posibilidad de que Javier Milei concrete la medida es “cercana a cero”. Además, llamó a abordar el tema con “discreción, firmeza” y conocimiento de la historia.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    12-03-2026 RODOLFO CARTER FOTO; PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador independiente del comité republicano Rodolfo Carter criticó este miércoles a miembros del gabinete del Presidente José Antonio Kast por dar por encaminada la derogación del decreto argentino 457 sobre el Estrecho de Magallanes y los acusó de tener “ansiedad” por “robar cámara”.

    Las críticas surgieron luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmara que Argentina ya cuenta con un texto para revocar el decreto -que califica al Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”- y que solo resta la firma del presidente Javier Milei.

    “De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, había señalado Barros en Radio Duna.

    En conversación con Me enteré por la prensa, de Canal 13, Carter cuestionó el manejo público de las gestiones. “Creo que la sucesión de errores y la ansiedad que hay dentro del gobierno por robar cámara lo único que daña es a la causa de Chile y al Presidente Kast”, afirmó.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador también fue consultado por las declaraciones de su hermano, el diputado Álvaro Carter (Rep.), quien sostuvo que “no había que apurar” a Argentina para concretar la derogación. Aunque marcó distancia de ese planteamiento, afirmó que es “evidente” que el país trasandino mantiene una “política deliberada de tratar de correr las fronteras” hacia el Pacífico.

    En esa línea, sostuvo que “parece ser que algunos ministros no conocen la palabra almirante (Segundo) Storni, que el año 1917 ya planteó que el Estrecho de Magallanes tenía un componente argentino, violando todos los tratados existentes”.

    “Y esa política que tiene más de 100 años se ha mantenido inalterable, en dictadura, en democracia, con gobiernos de izquierda y de derecha, porque es una política de Estado, de la Armada Argentina, que orienta a ese país a salir al Pacífico al costo que sea”, agregó.

    A partir de ese diagnóstico, Carter puso en duda que el mandatario argentino termine derogando el decreto. Afirmó que si ello no ocurrió durante la administración de Alberto Fernández, “menos va a ocurrir con el gobierno del Presidente Milei, que además tiene el componente de que el ministro de Defensa es un general activo. La posibilidad de que eso se baje es cercana a cero”.

    Luego volvió sobre sus cuestionamientos a miembros del gabinete y advirtió sobre el escenario en que quedaría Kast si Milei finalmente no firma la derogación.

    “Lamentablemente, la ansiedad de algunos ministros de salir en cámara y de anunciar la baja del decreto, a lo único que lleva al Presidente es a un callejón sin salida, porque ¿qué vamos a hacer si el Presidente Milei no lo baja? ¿Lo vamos a expulsar del país? Ni el Presidente de Chile ni el Presidente de Argentina son objeto de un reality. Esto requiere discreción, firmeza y además, saber un poco de historia”, cuestionó, aunque evitó personalizar sus críticas en Barros.

    Finalmente, Carter recalcó que “el Estrecho de Magallanes es chileno de principio a fin”.

    Más sobre:Rodolfo CarterChileArgentinaEstrecho de MagallanesFernando BarrosMinisterio de Defensa

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