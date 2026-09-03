Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

Uno a uno, minutos antes de las 10.00 horas, se fueron agolpando afuera del salón de honor de la Corte Suprema, una decena de abogados. En un espacio delimitado y reservado para las partes, los defensores de los 58 magistrados que enfrentan 58 cuadernos de remoción por viajar al extranjero con licencia médica, esperaban para dar inicio a una histórica jornada.

La decena de abogados que llegó al lugar, así como también los representantes de la Asociación de Magistrados y Magistradas, se agolparon al exterior de la sala. En paralelo, los 18 ministros del máximo tribunal fueron ingresando al salón.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El pleno de esta instancia estaba integrado por la presidenta Gloria Ana Chevesich y las ministras Soledad Melo, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz y Jessica González y las ministras (s) Eliana Quezada y Carolina Catepillán. Además de los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Ricardo Blanco y los ministros (s) Roberto Contreras y Hernán Crisosto.

A las 10.00 horas se cerraron las puertas y se dio inicio a la audiencia, la que en una primera etapa estuvo centrada en resolver diferentes requerimientos planteados en las causas e ingresadas por las defensas, como por ejemplo, inhabilidades a ciertos integrantes del pleno. Además de eso, los supremos también fijaron la tabla definitiva con la que el máximo tribunal revisará los cuadernos de remoción.

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En paralelo, y mientras conversaban, los abogados -quienes mantuvieron en completa reserva los nombres de sus representados- aguardaron a la espera de que se definiera el orden en el que deberían alegar para evitar la remoción de los magistrados.

Los lineamientos de la Suprema

A las 12.30 horas la relatora del pleno, Alejandra Aguilar, dejó el salón de honor e informó a los defensores la forma en la que el pleno revisaría cada causa y, consigo, cómo se alegaría. En total, según informó posteriormente el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, en un punto de prensa, se revisarán 58 cuadernos de remoción.

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Pese a eso, este miércoles se resolvió que del total, cinco causas no serán revisadas puesto que el Tribunal Constitucional (TC) detuvo los procesos de remoción, por lo que las causas a revisar serán 53, al menos por ahora. De estas, otras 28 causas, a solicitud de las defensas, fueron suspendidas. Es decir, estas últimas serán revisadas una vez que el tribunal vea las otras 25.

Sáez además detalló cómo operará el proceso. “Esto se va a hacer en vistas sucesivas, a contar del día de hoy y hasta que termine el proceso. En total se abrieron 58 cuadernos de remoción. El Tribunal Constitucional ha tomado la decisión, y nos ha comunicado, la suspensión de la tramitación de cinco cuadernos de remoción. Por lo tanto, son 53 casos los que va a conocer el pleno, hasta que el TC resuelva respecto de nosotros”, dijo el secretario.

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“Estas vistas comienzan, según el programa, a las 10:30 de la mañana de cada día hasta el día viernes, y terminan a las 18:30 el día de hoy (miércoles), mañana (jueves), y el viernes a las 15:00 horas. Si es necesario, el pleno de la Corte Suprema se va a reunir también a audiencias de la próxima semana que sean necesarias hasta terminar la vista”, agregó.

En esa línea, explicó Sáez, “terminada cada una de las audiencias, al final del proceso, los ministros procederán a la votación de cada uno de los casos particulares. Por lo tanto, no va a haber decisión hasta que se vean todos los casos que están planificados”.

Fuentes del Poder Judicial explican que las audiencias podrían extenderse hasta el próximo martes, dado que cada magistrado -o sus abogados- tiene 30 minutos para alegar ante el pleno. Ayer por ejemplo solo se alcanzó a escuchar los alegatos de 12 jueces.

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“El Poder Judicial ha tomado medidas para dotar este procedimiento de la transparencia necesaria, particularmente para los involucrados. Recuerden ustedes que los procedimientos disciplinarios son reservados, pero también se ha preocupado de que los involucrados tengan la posibilidad de ejercer su derecho a defensa”, concluyó Sáez.

Mientras el secretario comparecía ante la prensa, en paralelo a las 12.30 horas, el salón de honor de la Corte Suprema se cerró nuevamente para dar inicio a las exposiciones y, así, a las históricas jornadas en las que decidirá mantener o remover a 58 magistrados del Poder Judicial.