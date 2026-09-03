SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Flagrancia y reforma constitucional para expulsión de extranjeros avanzan en el Congreso con votos de oposición

    Si bien son parte de la agenda de seguridad, fueron gestionadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. En el caso del primer proyecto, se llegó a acuerdo en una comisión mixta y podría ser la primera ley del paquete legislativo.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    2 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO DE JUSTICIA, FERNANDO RABAT, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este miércoles, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) -que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast- tuvo al menos tres hitos importantes.

    Dos de los proyectos incluidos dentro de la batería de iniciativas se aprobaron en distintas etapas de la legislación. Mientras que un tercero quedó a un paso de su despacho a la sala.

    En primer lugar, se trata de la iniciativa que aumenta el plazo de flagrancia de un delito, que terminó de aprobarse en la comisión mixta, conformada por senadores y diputados, que se encargó de resolver las divergencias que se generaron entre ambas ramas del Congreso.

    Entre los parlamentarios destacan que esta iniciativa -encabezada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat- podría ser la primera, dentro de la ACOT, en convertirse en ley.

    Luego de la votación en la mixta solo resta que tanto la Cámara como el Senado ratifiquen el contenido que se acordó en esa instancia legislativa.

    El acuerdo fue ratificado por representantes de las principales fuerzas políticas al interior del Congreso, lo que augura un desenlace favorable en ambas salas.

    Casi en paralelo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó artículos clave del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

    Las normas aprobadas dicen relación con establecer la prisión preventiva para aquellos jóvenes que estén imputados por crímenes, así como a aquellos a los que en un control policial no se les pueda verificar su verdadera identidad.

    Minutos más tarde, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución de esta rama del Congreso aprobó en particular -el contenido en detalle- de la reforma constitucional sobre expulsiones administrativas de extranjeros.

    También con la titularidad del ministro de Justicia, la instancia legislativa visó, prácticamente en los mismos términos, el proyecto que presentó el gobierno el pasado 8 de junio.

    Sin embargo, los diputados UDI Eduardo Cretton y Constanza Hube introdujeron un cambio para atenuar el plazo de detención -vía control judicial- cada 30 días.

    Originalmente la iniciativa gubernamental contemplaba una renovación cada 60 días sin control de tribunales.

    La morigeración de la norma, dicen al interior de la comisión, fue un gesto para los diputados oposición -particularmente el PDG y el PPD- para que dieran sus votos en la sala de la Cámara, dado que se requieren 89 votos, al ser reforma constitucional.

    Consultado el ministro Rabat, aseguró que este avance legislativo “ha sido un día importante desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, porque colaborando con la agenda de seguridad, avanzamos bien en la comisión del Senado en materia de responsabilidad penal adolescente”.

    Junto con ello, agregó que “nos tocó intervenir en la comisión mixta, que despachó por unanimidad el proyecto de ley sobre ampliar los plazos de flagrancia; y finalmente se logró una votación bastante importante en la comisión que estaba analizando la modificación constitución que amplía el plazo de retención administrativa para poder expulsar migrantes”.

    Consultado por el próximo paso legislativo de esta iniciativa, Rabat aseguró que “en materia de urgencias, le estamos colocando a todo lo relacionado con seguridad, así que vamos a hablar con Segpres entre jueves y viernes para poder fijar una reunión de urgencia a fin de avanzar en la sala”.

    2 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO DE JUSTICIA, FERNANDO RABAT, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La reforma de seguridad

    En tanto, la reforma constitucional que impulsó el ministro Martín Arrau (republicano) sigue por ahora congelada en la Comisión de Constitución del Senado. Hasta el momento, no ha sido convocada la instancia para comenzar a discutir formalmente la iniciativa.

    Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador Pedro Araya (PPD), conformará un grupo de trabajo con todos los miembros de ese espacio legislativo para negociar con el gobierno distintas salidas. Actualmente, el ministro del interior, Claudio Alvarado, se encuentra en Magallanes. Sin embargo, una vez que regrese se reanudarán las conversaciones.

    La reunión, en todo caso, se realizaría probablemente ya la próxima semana.

    En esta comisión, que la misma presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), definió como un grupo representativo de la corporación, además de Araya, participan los senadores Andrés Longton (RN), Claudia Pascual (PC), Arturo Squella (republicano), y Paulina Vodanovic (PS).

    Si bien aún no existe consenso en cómo abordar la iniciativa que modifica la Carta Fundamental presentada por el Presidente Kast, básicamente, hay 3 caminos. Uno de ellos, que se presente una indicación sustitutiva o que modifique gran parte de la propuesta.

    En caso contrario, el texto corre el riesgo de ser rechazado, ya que, al ser una modificación a la Constitución, requiere del apoyo de 29 senadores. La otra alternativa, que es promovida por la senadora Vodanovic, es que el gobierno retire su mensaje, y, en su reemplazo, se trabaje una reforma paralela con firmas de todos los sectores políticos.

    La tercera vía sería una fusión de proyectos.

    Más sobre:PolíticaACOTGobiernoCongresoFernando RabatMartín Arrau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

    Lo más leído

    1.
    Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

    Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

    2.
    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    3.
    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    4.
    Los gestos transversales a Camilo Escalona en sus horas más difíciles

    Los gestos transversales a Camilo Escalona en sus horas más difíciles

    5.
    Maya Fernández reprocha dichos de Javier Milei sobre derrocamiento de Allende en Foro Madrid: “Son en extremo graves”

    Maya Fernández reprocha dichos de Javier Milei sobre derrocamiento de Allende en Foro Madrid: “Son en extremo graves”

    6.
    Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

    Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo
    Chile

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”
    Mundo

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

    Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa