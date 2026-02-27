Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

Sujeto fue detenido en República Dominicana por el homicidio de un joven venezolano.

Un sujeto de nacionalidad dominicana, acusado del homicidio de un ciudadano venezolano, fue detenido en República Dominicana por un crimen ocurrido en julio de 2025 en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

El hecho se remonta al 18 de julio pasado, cuando la víctima, de 25 años, se encontraba junto a su pareja, también dominicana, en la intersección de Antonia López de Bello con Salas. En ese lugar, fue atacado a disparos por la expareja de la mujer.

Tras el ataque, el imputado huyó en un vehículo y permaneció prófugo hasta ahora, cuando diligencias de Carabineros de Chile, en coordinación con organismos internacionales, permitieron su captura.

El mayor Alexis Durán, del OS-9, señaló que “se logró la detención de un hombre adulto de nacionalidad dominicana, quien sería el autor material de un homicidio perpetrado mediante el uso de un arma de fuego, causando la muerte de un ciudadano venezolano”.

Las indagatorias permitieron establecer que el imputado abandonó el país en agosto de 2025 por un paso fronterizo no habilitado y que mantenía una alerta roja internacional para facilitar su ubicación. Asimismo, se determinó que llegó a República Dominicana en un vuelo procedente de Lima, Perú.

El oficial agregó que el Ministerio Público se encuentra realizando las gestiones necesarias para concretar su extradición a Chile.

Por su parte, el fiscal del equipo ECOH, Eduardo Pontigo, indicó que “el sujeto mantenía una orden de detención por un homicidio cometido en el sector de La Vega. Fue formalizado en ausencia el 20 de noviembre por los delitos de homicidio y porte de arma de fuego, decretándose su prisión preventiva, lo que permitió iniciar el proceso de extradición”.