SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    El imputado huyó por un paso fronterizo no habilitado y mantenía una alerta internacional, lo que permitió su ubicación y detención.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sujeto fue detenido en República Dominicana por el homicidio de un joven venezolano.

    Un sujeto de nacionalidad dominicana, acusado del homicidio de un ciudadano venezolano, fue detenido en República Dominicana por un crimen ocurrido en julio de 2025 en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

    El hecho se remonta al 18 de julio pasado, cuando la víctima, de 25 años, se encontraba junto a su pareja, también dominicana, en la intersección de Antonia López de Bello con Salas. En ese lugar, fue atacado a disparos por la expareja de la mujer.

    Tras el ataque, el imputado huyó en un vehículo y permaneció prófugo hasta ahora, cuando diligencias de Carabineros de Chile, en coordinación con organismos internacionales, permitieron su captura.

    El mayor Alexis Durán, del OS-9, señaló que “se logró la detención de un hombre adulto de nacionalidad dominicana, quien sería el autor material de un homicidio perpetrado mediante el uso de un arma de fuego, causando la muerte de un ciudadano venezolano”.

    Las indagatorias permitieron establecer que el imputado abandonó el país en agosto de 2025 por un paso fronterizo no habilitado y que mantenía una alerta roja internacional para facilitar su ubicación. Asimismo, se determinó que llegó a República Dominicana en un vuelo procedente de Lima, Perú.

    El oficial agregó que el Ministerio Público se encuentra realizando las gestiones necesarias para concretar su extradición a Chile.

    Por su parte, el fiscal del equipo ECOH, Eduardo Pontigo, indicó que “el sujeto mantenía una orden de detención por un homicidio cometido en el sector de La Vega. Fue formalizado en ausencia el 20 de noviembre por los delitos de homicidio y porte de arma de fuego, decretándose su prisión preventiva, lo que permitió iniciar el proceso de extradición”.

    Más sobre:Vega CentralHomicidioRepública DominicanaRecoleta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Lo más leído

    1.
    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    2.
    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    3.
    Llegó el turno de Migueles: Fiscalía pide trasladar a pareja de Vivanco para tomarle declaración en la trama bielorrusa

    Llegó el turno de Migueles: Fiscalía pide trasladar a pareja de Vivanco para tomarle declaración en la trama bielorrusa

    4.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    5.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025
    Chile

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental
    Negocios

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll
    Cultura y entretención

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”
    Mundo

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango