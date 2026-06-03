CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Luego de reunirse con el exsubsecretario de Seguridad Pública, el Presidente resolvió incorporarlo a la repartición que encabeza Alejandro Irarrázaval. La decisión se produjo en medio de las críticas de RN y Demócratas por su remoción, impulsada por el ministro Martín Arrau.

    Por 
    Rocío Latorre
    David Tralma
     
    Paula Catena
    El Presidente Kast se reunió con el otrora subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, este martes cerca del mediodía.

    La remoción de Andrés Jouannet de la Subsecretaría de Seguridad Pública terminó teniendo un desenlace distinto al que inicialmente se proyectaba. Aunque durante la mañana de este martes se confirmó su salida de la Subsecretaría de Seguridad Pública, el Presidente José Antonio Kast resolvió mantener al dirigente de Amarillos dentro del gobierno y le pidió continuar colaborando desde el Segundo Piso de La Moneda.

    La decisión fue comunicada por el propio Mandatario durante una reunión que ambos sostuvieron a eso de las 11.45 horas en Palacio, pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, les informara -a él y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana- que no seguirían formando parte del equipo del ministerio.

    Según conocedores de la conversación, Kast le explicó al exsubsecretario que los cambios respondían a una lógica asociada a la instalación de Arrau al frente del ministerio. El Presidente le transmitió que consideraba necesario que el titular de Seguridad pudiera empoderarse, conformar un equipo de su confianza y con el que se sintiera cómodo para enfrentar una de las áreas más sensibles de la administración.

    Pero el Mandatario también quiso entregarle una señal política. Durante la reunión, le manifestó que valoraba el trabajo que había desarrollado durante estos meses y que su salida de la cartera no debía interpretarse como un distanciamiento con el gobierno.

    Fue en ese contexto que ambos abordaron alternativas para mantenerlo vinculado al Ejecutivo.

    29/05/2026 - ANDRES JOUANNET, SE RETIRA DEL PALACIO DE LA MONEDA Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La fórmula que terminó imponiéndose fue su incorporación al Segundo Piso de La Moneda, donde colaborará junto al equipo encabezado por el jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval. En ese lugar, la idea es que haga seguimiento a materias relativas a la política migratoria. Según quienes conocen la conversación, Kast incluso dejó abierta la posibilidad de evaluar otras funciones en el futuro.

    La determinación presidencial se produjo después de que, durante gran parte del día, distintos dirigentes hicieran llegar a Palacio su inquietud por la salida de Jouannet. A diferencia de lo ocurrido con la subsecretaria Quintana -cuya continuidad venía siendo objeto de cuestionamientos desde hace semanas-, la remoción del exdiputado de Amarillos generó resistencia en sectores que valoraban tanto su desempeño en el ministerio como su capacidad de articulación política.

    En Renovación Nacional (RN), donde había construido una relación fluida con varios parlamentarios, las críticas fueron inmediatas. El senador Andrés Longton sostuvo que Jouannet “estaba haciendo su trabajo” y advirtió que removerlo “sin más puede constituir un error político”, considerando el momento que atraviesa la agenda de seguridad.

    En la misma línea, el diputado Diego Schalper lamentó la decisión y destacó que “además de entender mucho de seguridad, pienso que su experiencia y aporte político enriquecen al gobierno y al ministerio”.

    Las críticas también surgieron desde Demócratas. El senador Matías Walker sostuvo que Jouannet “estaba haciendo la pega” y relevó tanto sus propuestas para fortalecer el ingreso y permanencia en las policías como el hecho de que aportaba amplitud política a la administración.

    En Palacio también recibieron otro argumento de parte de dirigentes oficialistas: que la permanencia de Jouannet contribuía a reforzar la idea de un gobierno con capacidad de incorporar figuras provenientes de distintos sectores políticos y no únicamente de los partidos de la coalición.

    La preocupación no se limitó a quienes respaldan al Ejecutivo. Durante la jornada también surgieron cuestionamientos desde la oposición. El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, valoró la capacidad de diálogo que había exhibido Jouannet con el Parlamento, mientras que el diputado Daniel Manouchehri afirmó que no comprendía las razones detrás de su salida.

    El diputado independiente Jaime Araya sostuvo que el exsubsecretario se caracterizaba por su voluntad de diálogo y capacidad de articulación política, mientras que desde el Partido Comunista el diputado Bernardo Salinas destacó que, en medio de las dificultades que enfrentó la cartera, era una de las autoridades con mayor manejo de los temas de seguridad.

    En el Congreso, de hecho, existía una percepción relativamente extendida respecto de que Jouannet se había transformado en uno de los principales puentes entre el ministerio y los parlamentarios. Su experiencia legislativa, sumada a su trayectoria política previa, le permitió construir relaciones transversales y transformarse en uno de los principales interlocutores de la cartera durante la gestión de la hoy exministra Trinidad Steinert.

    Esa valoración terminó influyendo en la forma en que se gestionó su salida. Distintas fuentes coinciden en que las gestiones realizadas durante el día contribuyeron a que el exsubsecretario recibiera una señal explícita de respaldo presidencial y a que se buscara una fórmula para mantenerlo dentro de la administración.

    Hacia el final de la jornada, el gobierno reveló el nuevo diseño del Ministerio de Seguridad impulsado por Arrau. Durante la tarde, La Moneda informó que Kast, tras conversar con el ministro, designó a Pilar Giannini como nueva subsecretaria de Seguridad Pública, y a Gonzalo Guerrero, como subsecretario de Prevención del Delito.

    Ambos se desempeñaban hasta ahora como asesores de confianza del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien -con estos movimientos- incrementó su influencia en Palacio. Con los nombramientos, Arrau completa la conformación de un equipo propio para conducir el ministerio, mientras Jouannet inicia una nueva etapa dentro del gobierno desde Palacio.

    Más sobre:Andrés JouannetPolíticaJosé Antonio KastLa MonedaMinisterio de SeguridadSubsecretarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Lo más leído

    1.
    Landeros y Boric: Los factores que complican las oportunidades de Lobos y Rojas para llegar a la secretaría del Senado

    Landeros y Boric: Los factores que complican las oportunidades de Lobos y Rojas para llegar a la secretaría del Senado

    2.
    Frei defiende su designación como embajador en Misión Especial: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”

    Frei defiende su designación como embajador en Misión Especial: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”

    3.
    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    4.
    “Hay distintas voces dentro de los partidos”: Bruna no descarta votos de Chile Vamos para aprobar acusación constitucional contra Grau

    “Hay distintas voces dentro de los partidos”: Bruna no descarta votos de Chile Vamos para aprobar acusación constitucional contra Grau

    5.
    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad
    Chile

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko
    Negocios

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Caso Primus: Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa de la CMF en contra Francisco Coeymans

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul
    El Deportivo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    “Analfabetismo y alcoholismo”: el informe de la prensa italiana sobre Chile que provocó la histórica Batalla de Santiago

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo
    Tecnología

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu
    Cultura y entretención

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana
    Mundo

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Irán lanza ataque de represalia contra bases de EE.UU. en Kuwait y se activan alertas aéreas en Bahréin

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”