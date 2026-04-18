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    EN VIVO

    En vivo: la U visita a Everton buscando volver a los triunfos en la Liga de Primera

    El equipo dirigido por Fernando Gago enfrenta al cuadro ruletero que busca arrancar de los últimos puestos. Sigue aquí los detalles del partido.

    Everton recibe a Universidad de Chile por la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    Everton 0-0 U. de Chile

    Tarjeta Amarilla

    39′. Arce comete una falta en la U y es amonestado.

    Tiro de la U

    36′. Arce le pega desde fuera. Se va desviado.

    Tarjeta Amarilla

    36′. Alfaro es amonestado en Everton por frenar a Poblete con falta.

    Tarjeta Amarilla

    32′. Castellón se gana la amonestación por encarar a Magallanes en un intento de salida.

    Y Lucero probó

    26′. El Gato tuvo la chance para convertir el primer gol con la camiseta de la U, pero se le va ancha cuando la quiso colocar en el ángulo.

    ¡Era el gol de la U!

    18′. Assadi rompió líneas por la izquierda y la tocó al centro, donde estaba Javier Altamirano. Allí, el ex Huachipato la ajustó contra un palo, pero no contaba con la respuesta salvadora de González.

    Otro tiro de la U

    13′. Se equivocó el fondo de Everton y Agustín Arce intentó sorprender a González con un remate desde fuera del área. El portero ruletero lo contuvo.

    Assadi responde para la U

    12′. El ‘10′ de los azules quedó frente a frente con el Nacho González, pero le sale un disparo muy leve.

    La primera peligrosa es para Everton

    6′. Un error entre Ramírez y Zaldivia deriva en un mano a mano de Alan Medina, que salva Castellón.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Everton y Universidad de Chile ya juegan en Viña del Mar, por la décima fecha de la Liga de Primera.

    Salen los equipos a la cancha

    Con gran marco de público visitante, ruleteros y azules saltan al terreno de juego del estadio Sausalito.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    Universidad de Chile está 7° con 13 puntos, mientras que Everton aparece 11° con 11 unidades.

    La formación titular de Universidad de Chile

    La formación titular de Everton

    Universidad de Chile visita a Everton

    Los azules viajan hasta Viña del Mar con la obligación de acercarse a Limache y Colo Colo, los líderes de la Liga de Primera.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileEvertonFútbol en vivoEverton vs Universidad de ChileLiga de PrimeraMinuto a Minuto

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