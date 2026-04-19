SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La potente autocrítica de Zaldivia tras la igualdad de la U ante Everton: “Nos falta bastante; fue un partido malísimo”

    El defensor de los azules no quedó conforme tras el empate sin goles frente a los ruleteros, que los aleja de la parte alta de la Liga de Primera. Fernando Gago también evidenció su desazón.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Matías Zaldivia no quedó conforme tras el empate entre Universidad de Chile y Everton ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile sigue sin encontrar respuestas. Los azules sumaron su segundo partido consecutivo sin poder ganar en la Liga de Primera, esta vez tras una pobre igualdad sin goles ante Everton de Viña del Mar.

    El equipo de Fernando Gago se va quedando relegado en la medianía de la tabla, lejos de los puestos de avanzada. A comienzos del 2026, la gerencia de Azul Azul había fijado el título del Campeonato Nacional como meta obligatoria; sin embargo, poco a poco se va acortando el plazo. Hoy por hoy, Limache y Colo Colo le sacan una amplia ventaja tanto en los puntos como en funcionamiento. La U es solo sexta del torneo, con 14 puntos de 30 posibles.

    Es por este mal andar que desde el cuadro laico explotaron al término del compromiso con los ruleteros, principalmente, por la poca efectividad de cara al arco y un nuevo resultado que complica sus aspiraciones. “Estoy muy caliente porque no pudimos sumar de a tres. Estamos perdiendo puntos importantes en el campeonato, algo que no es la idea. No puedo pensar mucho ahora porque la verdad es que estoy demasiado caliente”, lanzó un enfurecido Matías Zaldivia.

    En ese contexto, el zaguero de los estudiantiles continuó sus descargos con una potente autocrítica. “Nos falta bastante para ganar, hay que seguir trabajando durante la semana. Yo creo que estamos por un buen camino, pero hay que poner un poquito más. Me sacaron una pelota en la línea, no estamos teniendo esa suerte. Creo que fue un partido malísimo, así que te repito que estoy muy caliente”, aseguró.

    Zaldivia sabe que las sensaciones no son positivas, pero, al mismo tiempo, considera que pueden lavar las heridas si es que ganan el clásico universitario de la próxima fecha. “Semana clave, de clásico. Sabemos que todas las semanas son distintas, así que esperamos prepararnos bien para hacer un gran partido”, anticipó.

    La reflexión de Gago

    En palabras de Fernando Gago, la U dejó escapar lo que parecía un triunfo seguro en Sausalito. “Creo que merecimos más, tuvimos varias situaciones de gol para convertir. Nos faltó esa finalización, porque tuvimos varios disparos al arco.Hay que seguir trabajando”, puntualizó.

    En el escueto análisis, el transandino valoró los buenos pasajes que mostraron sus pupilos. No obstante, también apuntó a mejorar en los entrenamientos: “Lo que nos costó el partido fue no poder convertir, porque hubo merecimientos para hacerlo. No lo hicimos y por eso es el empate. Hay que seguir insistiendo, porque las situaciones las creamos y, a partir de eso, tenemos que buscar más”.

    Fernando Gago en el empate sin goles entre la U y Everton. Foto: Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Tras estas declaraciones, Universidad de Chile tiene la oportunidad de enmendar el rumbo en la temporada cuando se enfrente a un rival de peso: el 25 de abril, en el Estadio Nacional, el Romántico Viajero recibe a la UC que viene encendida tras su participación en Copa Libertadores.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa UUniversidad de ChileMatías ZaldiviaFernando GagoLiga de PrimeraEvertonFútbol chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    Informe preliminar de la CNE prevé alza de la luz a partir del segundo semestre: en comuna de Santiago subirá 3% y en Puerto Montt 16%

    Esta vez es diferente

    Clipping, propiedad intelectual y responsabilidad del comprador

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Lo más leído

    1.
    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    2.
    Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”

    Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”

    3.
    Batacazo vasco: la Real Sociedad baja al Atlético de Madrid en los penales y es campeón de la Copa del Rey

    Batacazo vasco: la Real Sociedad baja al Atlético de Madrid en los penales y es campeón de la Copa del Rey

    4.
    Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

    Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

    5.
    IND se abre a una solución para frenar la salida del Club de Tenis del Estadio Nacional tras 86 años

    IND se abre a una solución para frenar la salida del Club de Tenis del Estadio Nacional tras 86 años

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique
    Chile

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

    Informe preliminar de la CNE prevé alza de la luz a partir del segundo semestre: en comuna de Santiago subirá 3% y en Puerto Montt 16%
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE prevé alza de la luz a partir del segundo semestre: en comuna de Santiago subirá 3% y en Puerto Montt 16%

    Esta vez es diferente

    La misma excusa para La Roja y el crecimiento

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Los grandes definen su futuro: cómo se mueven las testeras de Colo Colo, la U y la UC en un abril decisivo
    El Deportivo

    Los grandes definen su futuro: cómo se mueven las testeras de Colo Colo, la U y la UC en un abril decisivo

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma
    Cultura y entretención

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set, Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este
    Mundo

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Unicef se declara indignada frente al asesinato de proveedores de agua en Gaza

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial