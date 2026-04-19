La potente autocrítica de Zaldivia tras la igualdad de la U ante Everton: “Nos falta bastante; fue un partido malísimo”

Universidad de Chile sigue sin encontrar respuestas. Los azules sumaron su segundo partido consecutivo sin poder ganar en la Liga de Primera, esta vez tras una pobre igualdad sin goles ante Everton de Viña del Mar.

El equipo de Fernando Gago se va quedando relegado en la medianía de la tabla, lejos de los puestos de avanzada. A comienzos del 2026, la gerencia de Azul Azul había fijado el título del Campeonato Nacional como meta obligatoria; sin embargo, poco a poco se va acortando el plazo. Hoy por hoy, Limache y Colo Colo le sacan una amplia ventaja tanto en los puntos como en funcionamiento. La U es solo sexta del torneo, con 14 puntos de 30 posibles.

Es por este mal andar que desde el cuadro laico explotaron al término del compromiso con los ruleteros, principalmente, por la poca efectividad de cara al arco y un nuevo resultado que complica sus aspiraciones. “Estoy muy caliente porque no pudimos sumar de a tres. Estamos perdiendo puntos importantes en el campeonato, algo que no es la idea. No puedo pensar mucho ahora porque la verdad es que estoy demasiado caliente”, lanzó un enfurecido Matías Zaldivia.

En ese contexto, el zaguero de los estudiantiles continuó sus descargos con una potente autocrítica. “Nos falta bastante para ganar, hay que seguir trabajando durante la semana. Yo creo que estamos por un buen camino, pero hay que poner un poquito más. Me sacaron una pelota en la línea, no estamos teniendo esa suerte. Creo que fue un partido malísimo, así que te repito que estoy muy caliente”, aseguró.

Zaldivia sabe que las sensaciones no son positivas, pero, al mismo tiempo, considera que pueden lavar las heridas si es que ganan el clásico universitario de la próxima fecha. “Semana clave, de clásico. Sabemos que todas las semanas son distintas, así que esperamos prepararnos bien para hacer un gran partido”, anticipó.

La reflexión de Gago

En palabras de Fernando Gago, la U dejó escapar lo que parecía un triunfo seguro en Sausalito. “Creo que merecimos más, tuvimos varias situaciones de gol para convertir. Nos faltó esa finalización, porque tuvimos varios disparos al arco.Hay que seguir trabajando”, puntualizó.

En el escueto análisis, el transandino valoró los buenos pasajes que mostraron sus pupilos. No obstante, también apuntó a mejorar en los entrenamientos: “Lo que nos costó el partido fue no poder convertir, porque hubo merecimientos para hacerlo. No lo hicimos y por eso es el empate. Hay que seguir insistiendo, porque las situaciones las creamos y, a partir de eso, tenemos que buscar más”.

Fernando Gago en el empate sin goles entre la U y Everton. Foto: Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Tras estas declaraciones, Universidad de Chile tiene la oportunidad de enmendar el rumbo en la temporada cuando se enfrente a un rival de peso: el 25 de abril, en el Estadio Nacional, el Romántico Viajero recibe a la UC que viene encendida tras su participación en Copa Libertadores.