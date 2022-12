El gerente deportivo de la U defiende el portazo a Marcelo Díaz: “Mi labor es formar el plantel que Mauricio Pellegrino necesita”

El fantasma de Marcelo Díaz sigue penando en el Centro Deportivo Azul. No hay rueda de prensa en la que no se pregunte por él y no hay autoridad de Azul Azul que no sea interpelada por la negativa de repatriar a uno de los referentes del máximo logro internacional de Universidad de Chile: la Copa Sudamericana 2011.

“Es un jugador que representa una parte importante en la historia de nuestro club. Las características y la carrera de Marcelo son admirables”, aseguró este martes el director deportivo del club, Manuel Mayo, en la presentación de Federico Mateos y Juan Pablo Gómez.

Luego, la autoridad de la entidad universitaria agregó: “He conversado con él. Me parece que es un jugador que se merece ese respeto, y le he comentado en lo que estamos como club. He sido muy transparente en decirle por qué han llegado jugadores y qué es lo que necesita el entrenador”.

El ejecutivo insistió en justificar la decisión de no contratar al integrante de la Generación Dorada. “Me llama la atención que muchas de las críticas hacia el club, muchas de ellas injustas, es que se tomaban decisiones sin consultarlas al entrenador. Ahora estamos trabajando con él, porque decidió venir acá por el proyecto que le planteé y por un trabajo conjunto, donde yo le ayudaría a reforzar las posiciones con las características de los jugadores que él necesitaba”, explicó.

En palabras simples, el estratega Mauricio Pellegrino le bajó el pulgar y ellos acataron. “Eso se lo he dicho a Marcelo y he sido lo más transparente posible. Mi labor es formar el plantel que Mauricio necesita para implementar el juego que él necesita”, sostuvo.

Y para que quede claro que Azul Azul no quiere pasar por encima de Carepato, Mayo insistió en que “no hay puertas cerradas” para ningún jugador y sostuvo que “no le hemos faltado el respeto a Marcelo Díaz. Cada uno tiene opinión y es respetable y he tratado de ser lo más claro posible en las conversaciones con él y es el único jugador por el que he respondido algo sin estar en el club. A Marcelo lo respeto y lo admiro y he tratado de hacerlo de la mejor forma, sin faltarle el respeto, y tomando en consideración lo importante que es”.

Seymour, Guerra y las salidas

Otro de los temas que abordó, el dirigente fue la llegada de Nicolás Guerra. “Lo sigo desde el fútbol formativo, he visto su avance y conozco a su familia. Sé lo profesional que es. Ha avanzado mucho en ser preponderante en el juego, no solo anotando goles sino también asistiendo, aguanta bien la pelota y puede jugar en todo frente del ataque. Nicolás quiere mucho al club e hizo un esfuerzo muy grande para venir”, detalló.

También abordó la situación de otro referente del equipo y capitán en la temporada que terminó hace unas pocas semanas, hablamos de Felipe Seymour. “El está muy identificado con el club y nos ayudó mucho en un año difícil, tanto como jugador y como persona. Felipe siempre puso al club por delante, guio a los juveniles y siempre dijo que le gusta la U más que el fútbol y por algo esta con un permiso especial y estamos en conversaciones para ver qué pasara con su futuro”.

Por último, el gerente deportivo se negó a dar un plazo para entregar la lista de quienes no siguen en La Cisterna. “Decirte una fecha y después no cumplirla sería ponerme una soga al cuello y caer en contradicción. No es tan fácil la respuesta, porque entendemos que hay jugadores que no van a seguir, pero tampoco nos podemos apurar, porque tenemos un entrenador nuevo y una cosa es ver videos, otra son los informes que yo le he entregado y otra es -muy diferente- observarlos en cancha. Además, aún no hemos jugado ni un partido amistoso, por lo que hacer una evaluación tan temprana nos podría llevar a algún error”, concluyó.